В Абхазии выявлено 73 новых случаев COVID-19, два человека скончались

Во многих городах Беларуси в пятницу проходят акции памяти Романа Бондаренко, умершего накануне после жестокого избиения в Минске.

В соцсетях распространялись призывы организовывать "цепи солидарности" и другие уличные акции в полдень по местному времени. Люди выстроились в цепочки – с национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами со словами "Я выхожу" (последние слова Бондаренко перед конфликтом с неизвестными в масках) – в разных городах Беларуси, а в Минске – сразу в нескольких районах.

В ряде мест – например, в Могилёве – людям пытались помешать сотрудники правоохранительных органов.

На так называемой "площади Перемен" на улице Червякова в Минске, где произошло нападение на Бондаренко, прошла минута молчания. Там собрались сотни людей.

Больше фото и видео – в материале Белорусской службы Радио Свобода.

Стихийный мемориал на минской "площади Перемен" возник уже накануне вечером, где после известия о смерти Бондаренко собрались люди. Они принесли цветы, свечи. Некоторые из них скандировали: "Не забудем, не простим", "Остановите этот фашизм", "Трибунал". Звучали призывы к массовой акции протеста в воскресенье.​

Tut.By приводит​ некоторые подробности произошедшего с Бондаренко со ссылкой на очевидцев. По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Это символ нынешних протестов против Александра Лукашенко. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?" Позднее он со всей силы отбросил Романа к горке на площадке. Тот сильно ударился головой. Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе.

По сведениям Tut.By, Роман Бондаренко поступил в реанимационное отделение в ночь на четверг с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Спасти пациента не удалось. В 8 вечера в четверг семья сообщила, что Роман умер. Это видео записала его сестра:

По версии правоохранительных органов, о которой пишет Белорусская служба Радио Свобода, в милицию в среду вечером поступило сообщение, что неизвестные подрались во дворе дома на улице Червякова. Уезжая, милиция обнаружила 31-летнего гражданина с травмами, и в дальнейшем была вызвана скорая помощь. Следственный комитет в пятницу заявил, что Бондаренко был пьян. Это противоречит медицинским документам, из которых следует, что алкоголя в его крови не было.

Роману Бондаренко был 31 год. Он закончил Академию искусств, работал директором одного из магазинов торговой сети "Остров чистоты". Ранее служил в спецназе. В акциях протеста против Александра Лукашенко не участвовал.

Ответственность на власти Беларуси за гибель Бондаренко возложил Европейский союз. В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что его смерть стала "возмутительным и постыдным следствием действий властей под руководством Лукашенко, которые не только подвергают своих граждан репрессиям, но и не ценят их жизни".

В заявлении также сказано, что ЕС уже ввёл санкции против 55 белорусских чиновников (включая Лукашенко) и после гибели Бондаренко не исключает, что расширит санкционный список.

По всей Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко. Участников акций, которые называют результаты голосования сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко, жёстко разгоняют сотрудники силовых структур. За время протестов около 20 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Несколько человек погибли и пропали без вести – в пятницу, в частности, власти заявили о том, что не будут возбуждать уголовное дело о гибели одного из них, Александра Тарайковского. Побывавшие в изоляторах рассказывают о жестоких пытках и издевательствах.