23 смерти за сутки, тысяча новых заболевших. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1003.

По данным оперштаба, в Дагестане и Ставропольском крае умерли по семь больных COVID-19, в Краснодарском крае - пять, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии по два.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3304 человека с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 212 человек:

Ставропольский край + 212 (24164 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 156 (19390)

Калмыкия + 87 (10380)

Дагестан + 104 (17326)

Карачаево-Черкесия + 89 (10824)

Кабардино-Балкария + 85 (11275 )

Северная Осетия + 70 (8175)

Ингушетия + 73 (8257)

Адыгея + 74 (6753)

Чечня + 53 (3084)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 119 628 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 14 ноября, выявлено 1 903 253 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).