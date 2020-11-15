В США прошли марши сторонников и оппонентов Дональда Трампа

«Ни один лидер не продастся, ни один лидер не сможет продаться, потому что рядом с нами очень твердо стоите вы», - заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, выступая с речью на акции у парламента Грузии в Тбилиси. Как отметила Бурджанадзе, лишь только новые выборы дадут возможность людям сделать правильный выбор.

«Центральная избирательная комиссия нам сказала, что, мол, вам не нужен суд. Правда, они считают нас рабами, и так будет до тех пор, пока они не увидят нашу силу. Рабам не нужен суд, так видится Жвания (председатель ЦИК), но не нам. По нашему мнению, нам нужны и суд, и справедливость, и свободно избранный парламент. Мы не рабы, и не подчинимся правилам, написанным рабами одного богатого человека. Мы будет бороться до конца», - заявила Бурджанадзе.

По словам другого выступающего, одного из лидеров «Национального движения» Ники Мелия, роль Тамар Жвания является крайне антигосударственной, крайне предательской и ей нельзя прощать. «Хоть на день, на три дня, она обязательно должна попасть в тюрьму», - заявил он.

Также к сторонникам обратился один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. По его же словам, в Грузии должны быть проведены свободные выборы, на которых каждый голос будет иметь значение.

«Хочу знать, кому я доверяю будущее наших детей, которые будут жить в этой стране. Мне могут не понравиться результаты выборов, однако я должен их уважать, зная, что это свободный выбор. Но я не могу уважать, и не буду уважать, когда вижу, что Тамар Жвания (председатель ЦИК) фальсифицирует выборы прямо у меня перед носом, и это мы не признаем. Обращаюсь ко всем, кто смотрит на нас из дома: эта борьба за каждого из вас и ради того, чтобы Грузия была стабильной страной, ради того, что бы в Грузии раз и навсегда закончилось противостояние, разделение и поедание друг друга. Это борьба ради того, чтобы в Грузии раз и навсегда было покончено с ложью и насилием, и у вас было право выбора. Сегодня Грузия – это страна одного человека, и мы хотим, что Грузия была страной каждого из вас», - заявил Бакрадзе.