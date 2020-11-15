Сборная Грузии по футболу проиграла команде Армении в матче Лиги наций

Национальная сборная Грузии по футболу проиграла команде Армении в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает агентство «Новости-Грузия». Встреча прошла сегодня, 15 ноября, в Тбилиси, на стадионе «Динамо арена» при пустых трибунах.

Грузинская команда проиграла первый тайм. Армянские футболисты открыли счет на 33-й минуте. Голом отметился Геворк Казарян. Также забил Саргис Адамян (86-я минута). В составе сборной Грузии отличился Вако Казаишвили, реализовавший пенальти на 65-й минуте. Для Казаишвили это был первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА.

После пяти туров сборная Грузии располагается на третьем месте группы 2 лиги С Лиги наций, набрав шесть очков. На первой строчке команда Северной Македонии, в активе которой девять очков, а на второй Армения – восемь очков. Эстония идет последней с двумя очками.

Участники Лиги наций ведут борьбу за право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в период с ноября по декабрь 2022 года. Дополнительную возможность участия в стыковых матчах в случае неудачного выступления в отборочном турнире получат два победителя групп Лиги наций, которые будут иметь наивысший рейтинг.

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Сборные, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D.