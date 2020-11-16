Президенту дадут 7 лет?

В Цхинвале обсуждает статью и.о. министра иностранных дел Дмитрия Медоева с говорящим названием «Конституционная реформа для Южной Осетии. С чего начать?» Некоторые из предложенных чиновником поправок, например, о необходимости увеличить президентский срок с 5 до 7 лет, вызвали бурную общественную реакцию.

Статья большая, формат не позволяет передать ее содержание подробно. Все, кому интересна тема реформ в Южной Осетии, ее уже прочли. Такое впечатление скалывается хотя бы из обсуждений в социальных сетях.

Тема системных реформ, с одной стороны, – одна из наиболее востребованных обществом, с другой – одна из наиболее игнорируемых. Реформы обещали все послевоенные кандидаты в президенты и в депутаты, но сразу после выборов забывали свои обещания.

Если вкратце, Дмитрий Медоев в своей статье указывает, что действующая Конституция была принята до признания независимости, в усилиях конфликта, когда главной целью было физическое выживание народа. Теперь, считает автор, конституция выживания устарела, нужна новая – конституция развития. Медоев предлагает сформировать специальную комиссию по вопросам конституционной реформы, которая бы с учетом общественных мнений подготовила проект основного закона и представила его на обсуждение парламенту, а затем с учетом поправок депутатов вынесла бы документ на всенародный референдум.

Некоторые положения основного закона Дмитрий Медоев видит так:

«Президент республики избирается из своего числа народными депутатами, всенародно избранными в высший законодательный орган Республики Южная Осетия в ходе реализации всеобщего и прямого конституционного права;

Президентский срок определяется в 7 лет, но не более 2-х раз подряд и без права баллотироваться впредь».

Политолог Вячеслав Гобозов говорит, что конституционная реформа нужна, но предложенный Дмитрием Медоевым способ выборов президента вызывает у него удивление:

«Мне не понятно, как можно совместить принцип разделения властей и выборы президента из числа депутатов? Насколько я знаю, такой способ избрания президента парламентом происходит исключительно при парламентской форме правления, где президент обладает символическими полномочиями. Я не припомню случая, чтобы в суперпрезидентской республике президент избирался депутатами из своего числа. В этом случае его легитимность на несколько порядков становится ниже. Легитимность президента в президентской республике определяется именно тем, что он получает мандат непосредственно из рук избирателей. Поэтому, повторюсь, опосредованные выборы подходят для парламентской республики, но не президентской формы правления».

По мнению Вячеслава Гобозова, конституционная реформа – это лишь часть необходимых республике системных преобразований. Важная, но, тем не менее, всего лишь часть.

Чтобы принимаемые законы реально заработали, необходимо выстраивать новую, принципиально иную систему сдержек и противовесов, нужно переформатировать отношения государства и общества, говорит Вячеслав Гобозов:

«Если делать конституционную реформу, то она должна быть направлена именно на укрепление системы сдержек и противовесов, на отказ от конституционной монархии и распределения излишних президентских полномочий в пользу других ветвей власти и повсеместного внедрения выборных механизмов при формировании всех ветвей органов власти. Реформы должны предполагать формирование правительства по итогам парламентских выборов, достижение реальной независимой судебной власти вплоть до прямых выборов судей самим населением.

– Как вы относитесь к семилетнему президентскому сроку?

­– В данной ситуации надо говорить о сокращении срока президентства до четырех лет. В нашей маленькой республике два срока вполне достаточно, и никаких там «подряд» или возможности баллотироваться в третий раз через один срок».

Еще одно обстоятельство, на которое невозможно не обратить внимание. Почему-то о необходимости конституционной реформы заговорил исполняющий обязанности министра иностранных дел. Вроде бы это не его епархия. При этом он – должностное лицо, а не свободный политик. Тем более у Дмитрия Медоева репутация человека дисциплинированного. Трудно поверить, что это личная инициатива, а не согласованное с руководством действие.

Обращает на себя внимание и тот факт, что по времени публикация совпала с аналогичной инициативой общественного движения «Союз Алания-Россия», недавно созданного тремя жителями республики: Сосланом Остаевым (председатель), который баллотировался на последних выборах в парламент, и двумя экс-депутатами – Дмитрием Тасоевым и Роландом Келехсаевым.

По словам Роланда Келесаева, пару недель назад движение предложило провести конституционную реформу и таким образом выйти из кризиса:

«Мы предложили перейти от президентской формы правления к парламентско-президентской, которая предполагает передачу части полномочий от президента к законодательному собранию. Две недели назад мы разослали письма с нашим предложением президенту и каждому из депутатов с просьбой ответить официально, согласны ли они с нашим предложением. Мы предлагаем: в случае одобрения референдумом после принятия новой конституции президент и парламент складывают с себя полномочия и проводятся выборы согласно новой Конституции.

– Как вы считаете, с чем связано предложение ввести непрямые выборы президента?

– Они понимают, что потеряли популярность. Поэтому хотят сохранить за собой власть за счет изменения процедуры выборов и контроля за этой процедурой, в том числе при помощи ЦИКа и Верховного суда».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия