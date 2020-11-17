Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили перешедшие под контроль Азербайджана районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне посетил взятые под контроль Баку Физулинский и Джебраильский районы. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

В поездке президента сопровождала первая леди, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Она выложила видео на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как Ильхам Алиев ведет машину и указывает на проезжаемые окрестности.

Алиевы побывали и на Худаферинском мосту, который также перешел под контроль Баку. Указывая на азербайджано-иранскую границу, Алиев использовал слова «граница дружбы».

Азербайджанский лидер также посетил село Горадиз Физулинского района. Люди приветствовали его, скандируя «Карабах! Карабах!».

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