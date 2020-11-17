Турция поделится с Грузией силой тока

Остановка Ингури ГЭС создаст в Грузии дефицит электроэнергии почти в 25 процентов. Покрыть его страна намерена увеличением импорта, который и так растет несмотря на снижение потребления.

Согласно данным оператора энергетического рынка Грузии ESCO, внутреннее потребление идет на спад, однако с началом холодов импорт растет. К примеру, большая часть электроэнергии, потребленной в течение октября, состоит из электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями – 53,5%, на долю импорта пришлось 33,7%, тепловых электростанций – 8,9%, ветряных электростанций – 3,9%.

Всего с начала года Грузия потратила 9,36 миллиардов кВтч, что на 6% меньше прошлогоднего показателя. Экспорт составил 153 миллиона кВтч, что на 37% меньше того же периода 2019 года. Импорт составил 1,5 миллиардов кВтч, или на 14% меньше прошлогоднего показателя.

За этот период непризнанная Абхазия израсходовала 22% от энергетического баланса Грузии (1,984 кВтч). Это на 5% превышает аналогичные данные 2017 года – 17%.

Восстановительные работы на Ингури ГЭС внесут коррективы в энергетический баланс Грузии. В текущем году станция сгенерировала 2,3 миллиарда кВтч, что составляет четверть всего потребления Грузии в этом году (24,7%) (и, кстати, всего на 10% превышает потребление Абхазии за этот же период). Как быть с дефицитом?

Напомним, ремонт станции начнется 15 февраля и продлится три с половиной месяца. Работы будут завершены к концу мая. Как заявил председатель совета директоров Ингури ГЭС Леван Мебония, на данном этапе идут подготовительные работы.

«Сейчас идет очистка водохранилища от наносов. Вскоре начнем ремонт электрического и гидромеханического оборудования, а также ремонт дороги от Ингурского моста до гидроэлектростанции. Четвертый этап – ремонт деривационного тоннеля. Суммарная стоимость всех четырех этапов – около 48 миллионов евро. Проект полностью финансируется за счет кредитов ЕБРР», – пояснил Мебония.

Леван Павленишвили, старший научный сотрудник научно-исследовательского института ISET, специализирующегося на проблемах энергетики, говорит, что увеличение импорта неизбежно:

«Разумеется, система не готова к покрытию такого огромного дефицита. Это дополнительной нагрузкой ляжет на бюджет в весенние месяцы, когда вода в ГЭС на исходе, а импортная цена на максимуме. Думаю, Грузии придется изыскать дополнительные мощности у соседей».

В этом году Грузия импортировала энергию из Азербайджана (49%) и России (48%). В связи остановкой Ингури ГЭС появилась потребность в новых мощностях. Гендиректор энергетического рынка Грузии ESCO Заза Двалишвили пообещал, что дефицита электроэнергии в зимний период не будет.

«Мы уже заявили о заинтересованности в импорте электроэнергии из Турции. Если предложенная цена окажется приемлемой, у нас будет третий поставщик. Это также будет способствовать диверсификации рынка и, как следствие, энергетической безопасности страны», – заявил Двалишвили в начале ноября.

На сегодня импортер уже известен – Adjaraenergy-2007. Уже в ноябре компания импортировала из Турции в Грузию 120,35 млн кВтч электроэнергии.

Что касается Абхазии, то, по информации российских СМИ, задолженность перед Россией за поставки электроэнергии во время дефицита уже составляет 600 миллионов рублей. Более 1,5 миллиардов рублей составит покрытие дефицита с февраля по май 2021 года во время остановки Ингури ГЭС на ремонт