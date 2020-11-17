"Единственный закон – приказы Кадырова". Как прессуют ЛГБТ-людей в Чечне

В России 16 ноября официально представили фильм "Добро пожаловать в Чечню" американского документалиста и номинанта на премию "Оскар​" Дэвида Франса. Картина посвящена преследованию геев в республике. По случаю премьеры правозащитники провели в онлайн-формате круглый стол о проблемах ЛГБТ-персон в Чечне.

Пытки могут случиться с каждым

В форуме под названием "Чечня: то, что нужно знать всем" участвовали сооснователь Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, политик Дмитрий Гудков, директор Северокавказского департамента Российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина, руководитель Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, а также сам режиссер фильма "Добро пожаловать в Чечню".

"Ужасные события, происходящие в Чеченской республике, должны быть озвучены и показаны, потому что это происходит в наши дни. Я отношусь с большим уважением к тем, кто борется там за права человека. Я надеюсь, что фильм вызовет резонанс в России, и на проблему преследования людей в Чечне по признаку сексуальной ориентации обратят внимание", – заявил Франс, представляя свою картину.

Вероника Лапина, глава Северокавказского департамента ЛГБТ-сети считает, что помощь пострадавшим от преследований в Чечне – единственное, что можно сделать в рамках действующей политической системы в России.

Чечня такой регион – чтобы что-то расследовать, всегда должна быть политическая воля

"С 2017 года мы оказываем помощь ЛГБТ-людям в Чечне, помогаем выехать, организовываем медпомощь после пыток – как материальную, так и психологическую. Люди зачастую бегут в никуда с одним паспортом в кармане, а то и без него. Если пострадавшие хотят заявить о пытках публично, мы тоже помогаем. Сейчас помогаем Аминат Лорсановой и Максиму Лапунову. Необходимо, чтобы было как можно больше заявлений (о преступлениях), чтобы полиция расследовала эти дела, чтобы они не могли отмахнуться.

У нас часто требуют доказательств преследования в Чечне, эти доказательства есть в публичных заявлениях Максима и Аминат, в наших докладах, в материалах полиции по Лапунову. Но есть политическое решение, и дела не возбуждаются. Чечня такой регион – чтобы что-то расследовать, всегда должна быть политическая воля. Но я не ожидаю, что отношения (президента России Владимира) Путина с (главой Чечни Рамзаном) Кадыровым так сильно испортятся, что вдруг начнут расследовать такие нарушения прав человека в Чечне, как пытки и внесудебные расправы", – считает Лапина.

Правозащитница говорит, что расследовать преследования ЛГБТ-людей и добиться справедливости можно, но только обратившись в международные инстанции, в частности, в Европейский суд по правам человека.

"От российской аудитории хочется, чтобы люди помнили, что пытки могут случиться с каждым, и с ними надо бороться на институциональном уровне. Пытки в отношении ЛГБТ – системная проблема", – утверждает глава Северокавказского департамента ЛГБТ-сети.

Нас ждет еще один виток насилия

Екатерина Сокирянская, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов добавляет: в Чечне права человека не действуют.

"Сегодня Чечня представляет собой обособленный тоталитарный анклав. Законы, Конституция, нормы уголовно-процессуального права там действуют в очень ограниченном объеме. Режим, который существует в республике, приведен туда в результате выигранной войны. И хотя формально мандат Рамзана Кадырова был утвержден на выборах в 2016 году, ничего общего с волеизъявлением жителей Чеченской республики этот режим не имеет. Единственный закон, который там действует, – это приказы Рамзана Кадырова.

За ироничное замечание в закрытой группе в соцсети могут забить до смерти

Режим держится на страхе и насилии. Раньше этого насилия было большое. Сейчас уже такой масштаб расправ не нужен – все и так боятся. С другой стороны, режим держится на безоговорочной поддержке, финансировании, вооружении и военной поддержке, а также на обеспечении полной безнаказанности со стороны Кремля", – заявила правозащитница.

Сокирянская указала, что преследования ЛГБТ-сообщества в Чечне - это только часть преступлений против прав человека в республике.

"Могут задержать одновременно сто человек или двести. Пытки, избиения, похищения, внесудебные казни. Очень популярны публичные унижения, когда из-за неосторожного комментария в соцсети человека заставляют униженно каяться перед камерой. Мы может только догадываться, что происходит с этими людьми. Недавняя история с молодым модератором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салманом Тепсуркаевым шокировала все чеченское общество. Показали, как он голый сел на бутылку, сказав, что он так себя наказал за то, что был модератором канала. Местонахождение Тепсуркаева до сих пор неизвестно.

В Чечне есть секретные тюрьмы, оттуда выселяют целыми кланами родственников боевиков. Там царит невероятная коррупция, поборы, отъем части доходов у сотрудников госучреждений, там нет ни малейшей свободы слова, ни малейших альтернативных мнений. За ироничное замечание в закрытой группе в соцсети могут забить до смерти.

Несколько лет назад преподаватель местного университета, отец четырех детей был задержан и избит до смерти за комментарий в закрытой группе. Там жесткий контроль за женщинами, дресс-код. Навязывается поведение в соответствии с нормами морали, которая конструируется самим руководством Чечни. А руководство поддерживает, объясняет убийства, почему они практикуется.

В Чечне преследуют и убивают правозащитников, поджигают их офисы, заводят на них уголовные дела по наркотикам, нападают и избивают журналистов и адвокатов. Критиков режима в Чечне преследуют и в регионах России, и в других странах. Люди, которые управляют республикой, ощущают себя персонами королевских кровей, особой кастой, которые могут делать что угодно, и федеральный центр это право поддерживает и гарантирует", – заявила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов.

Она также пожаловалась, что российское общество на происходящее в Чечне реагирует крайне вяло: "Многие годы мы бились о стену равнодушия. Сейчас новости из Чечни в независимых СМИ быстро расходятся, они востребованы. Но если бы еще раньше обращали внимание на то, что там происходит, то не было бы этой истории с преследованием ЛГБТ-людей. Если сейчас этому не положить конец, будет еще один большой виток насилия, очень большой".

Гомофобию используют для повышения рейтинга

Политик Дмитрий Гудков напомнил, что в 2000-е годы в российском политическом пространстве был тренд на интеграцию в Европейское пространство и мировую экономику. Тогда поддержка со стороны ЛГБТ-сообщества была востребована и никого не смущала, но затем ситуация резко изменила.

"В противостоянии прогресса и архаики стала побеждать архаика, поэтому стала модной гомофобия, стало модно нарушать права человека. Мы все принадлежим к какому-то меньшинству – экологи, активисты...

Гомофобию используют для повышения рейтинга

Власть начинает душить меньшинства, и начинается все с ЛГБТ. Как только наступают на их права, надо понимать, что пройдет немного времени и все то же самое будет против любого гражданина. Демократия это консенсус между разными меньшинствами, соблюдения прав меньшинств.

Если бы ЛГБТ-сообщество имело электоральное значение, то нашлась бы политическая сила, которая стала бы их использовать, и об этой проблеме стали бы говорить. Но сейчас гомофобию используют для повышения рейтинга, поскольку политикам предлагается жить в той повестке, которую предлагает Путин. Хотя нарушение прав ЛГБТ-людей сегодня – это нарушение твоих прав завтра, и это надо понимать. Тогда у конъюнктурных политиков появиться стимул поднимать эту тему чаще", – заявил Гудков.

По мнению политика, среди населения есть 15 процентов сторонников архаики и 15 процентов сторонников прогресса, остальные готовы слушать, ориентироваться на общественную дискуссию. Но в России, как считает бывший депутат, нет публичного пространства для конкуренции разных точек зрения, хотя российское общество готово толерантно относиться к ЛГБТ-людям.

Эти методы завезли в Чечню российские силовики

Игорь Кочетков, сооснователь Российской ЛГБТ-сети отметил, что выражение "нарушения прав человека в Чечне" это эвфемизм.

"Когда по признаку пола, ориентации пытают – это преступление против человечности. Так это определяется в Римском статуте. Это самое тягчайшее преступление которое может существовать.

Людей заставляют убивать своих родственников

На территории Европы за сексуальную ориентацию, реальную или предполагаемую – а мы не знаем о реальной сексуальной ориентации пострадавших от кадыровцев – не подвергали пытакам, заключению и убийствам со времен Второй мировой войны. Последней страной, в которой были допустимы подобные преступления, была нацистская Германия.

В 2017 я объяснял в посольствах европейских стран, что происходит в Чечне, но дипломаты мне не верили. Для них это история из 1930-1940 годов, а сейчас это происходит в Чечне", – заявил Качетков.

Правозащитник уверен, что преследование по признаку ориентации в Чечне касается всей России.

"Этот геноцид начался с чеченских войн. Ковровые бомбардировки, взятие в заложники, пытки людей, которые применяют против ЛГБТ-людей. Эти методы завезли в Чечню российские силовики. Ни ислам, ни чеченские традиции тут ни при чем, это только антураж.

Виновата политическая система, основанная на терроре. В Чечне террор – способ управления обществом. А поскольку это не связано ни с культурой, ни с религией, это может быть воспроизведено в любой части страны или мира. Так общество превращается в тоталитарное. Самое страшное, что происходит с россиянами, – это нежелание видеть что происходит в Чечне. Власти России не расследуют преступлений властей Чечни, а обществу попросту все равно", – считает сооснователь Российской ЛГБТ-сети.

По его мнению, особенность преследования ЛГБТ-людей в Чечне заключается в том, что властям удалось втянуть в преступления все чеченское общество.

"Людей заставляют убивать своих родственников, потому что каким-либо образом быть связанным с ЛГБТ-сообществом – это позор в Чечне. Это очень легко – все тоталитарные режимы через это прошли: руководство вовлекает население в пытки и убийства, заставляет писать доносы.

Другие пострадавшие группы могу рассчитывать на сочувствие хотя бы со стороны своих родных, но не ЛГБТ-люди. Иногда, несмотря ни на что, семьи их спасали, но есть и обратные примеры. Проблема преследования ЛГБТ-сообщества не только чеченская и российская, она – глобальная. Надо не делать вид, что нас это не касается. Всем стоит посмотреть этот фильм", – подытожил Кочетков.

Картина "Добро пожаловать в Чечню" вышла 30 июня на платформе HBO. Главными героям фильма стали представители ЛГБТ-сообщества, которые пытаются уехать из Чечни. В феврале фильм Дэвида Франса получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.

Кроме России с 16 ноября фильм теперь также доступен для просмотра в Украине, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. ​

Кавказ.Реалии