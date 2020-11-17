Диагноз COVID-19 подтвержден у 75 жителей Абхазии, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 317 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 75 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 человека, 73 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 23 – средней степени тяжести. Выписаны 13 человек.

16 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент в возрасте 73 лет. Он поступил в медучреждение 10 октября с диагнозом новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался от сердечной недостаточности.

По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутском госпитале умер еще один пациент - 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября с коронавирусной инфекцией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался утром 17 ноября. У него были сопутствующие тяжелые заболевания.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5174 человека. 64 летальных случая. Выздоровели 3483 человека.