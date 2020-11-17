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Диагноз COVID-19 подтвержден у 75 жителей Абхазии, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 317 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 75 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 человека, 73 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 23 – средней степени тяжести. Выписаны 13 человек.
16 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент в возрасте 73 лет. Он поступил в медучреждение 10 октября с диагнозом новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался от сердечной недостаточности.
По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутском госпитале умер еще один пациент - 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября с коронавирусной инфекцией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался утром 17 ноября. У него были сопутствующие тяжелые заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5174 человека. 64 летальных случая. Выздоровели 3483 человека.
Другие новости дня
Майк Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом
Начался визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию. В международном аэропорту Тбилиси гостя встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что в рамках двухдневного визита Помпео проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Состоятся встречи с Католикосом-Патриархом Грузии Илией II, а также с представителями активного гражданского общества Грузии.
«Мы, конечно, воспользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Еще раз однозначно подчеркиваю, что мы осуждаем российское вторжение в Грузию в 2008 году в регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию, которые до сих пор оккупированы Россией», – заявили в Госдепартаменте.
- Грузинское экспертное сообщество обратилось к Госсекретарю США Майку Помпео в преддверии его визита в Тбилиси. В открытом письме говорится о необходимости разместить в Грузии американские вооруженные силы на постоянной основе.
- В рамках турне Майк Помпео уже посетил Францию и Турцию, после Грузии же направится в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Бжания по итогам встречи с Путиным рассказал о перспективе ж/д транзита через Абхазию
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуми заявил, что обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным события в Нагорном Карабахе.
Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят».
«В связи с этим – возможен ли транзит? При благоприятном стечении обстоятельств транзит возможен. В ближайшее время ситуация станет более очерченной, более понятной. Поэтому я думаю, что мы к этому вопросу вернемся чуть позже. Посмотрим, что будет происходить вокруг Нагорного Карабаха», – заявил Бжания.
Абхазский лидер сказал, что в свое время обсуждал вопрос транзита «на уровне высоких руководителей». Он также отметил, что транзитные возможности Абхазии – «это большой, глобальный проект». «Мы хотим его задействовать, я думаю, что такое время будет», – заявил он.
- Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.
- В феврале, говоря о возможном возобновлении железнодорожного сообщения, Бжания заявлял, что «все вопросы будут решаться лишь в интересах абхазского народа и при учете интересов Российской Федерации».
В ФРГ арестованы подозреваемые в краже драгоценностей «Зелёного свода»
В Германии спустя почти год после громкого ограбления сокровищницы "Зелёный свод" в Дрездене под стражу взяты трое подозреваемых.
Как сообщает DPA, все они граждане ФРГ. Их арестовали в Берлине. По данным следствия, подозреваемые, предположительно, связаны с организованной преступностью столицы Германии.
В спецоперации в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски 18 объектов, включая квартиры и гаражи. Еще два человека, как отмечается, находятся в розыске.
Ранним утром 25 ноября 2019 года был совершен поджог электрощита, который обеспечивает электричеством "Зелёный свод" и другие музеи Дрездена. Позднее злоумышленники, разрезав решетку на окне, проникли внутрь сокровищницы. Их добычей стали драгоценности XVIII века, в частности, элементы трех гарнитуров, эфес шпаги, инкрустированный 770 бриллиантами, королевское жемчужное ожерелье, бриллиантовый польский Орден Белого орла, подвески и нагрудные украшения. Bild тогда, не уточняя источника, приводила стоимость похищенного примерно в миллиард евро. Ни один из предметов до сих пор не найден.
В январе израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду Ордена Белого орла, украденные из дрезденского музея. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах, пишет "Немецкая волна".
Бжания попросил Путина посодействовать в газификации Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сообщил журналистам, что в ходе встречи 12 ноября в Сочи с президентом России Владимиром Путиным попросил его о содействии в газификации Абхазии.
«Я попросил Владимира Владимировича оказать содействие в газификации Абхазии. Соответствующие поручения, чтобы подготовить этот вопрос, розданы. Мы тоже будем заниматься этим вопросом целенаправленно», – сказал Бжания.
Он указал, что в отсутствие газа в Абхазии вся нагрузка ложится на электроэнергию. По информации Бжания, задолженность перед Россией за переток электроэнергии во время дефицита составляет 600 млн рублей. Более 1,5 млрд рублей составит стоимость перетока с февраля по май 2021 года во время остановки «Ингури ГЭС» на ремонт, – пишет ТАСС.
«Эхо Кавказа» уже сообщало, что в Абхазии с 15 ноября действует временный режим ограничения энергоснабжения. В общей сложности электроэнергия отключается на шесть часов – трижды в день, по два часа. Руководство компании «Черноморэнерго» заявило, что мера вызвана дефицитом электроэнергии в объеме 3 млн кВт/ч в сутки (125 МВт) из-за массовых незаконных подключений к электрическим сетям.
- Дефицит электроэнергии ожидается в Абхазии и с февраля по май 2021 года в связи с ремонтом деривационного тоннеля «Ингури ГЭС» – единственной станции, питающей Абхазию. Установленная мощность «Ингури ГЭС» составляет 1300 МВт. Плотина находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
Обама об августовской войне: «Путину, похоже, это сошло с рук»
Экс-президент США Барак Обама рассказал в первом томе своих мемуаров «Земля обетованная» об общении с российскими президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.
Обама сравнивает Путина с боссами чикагской мафии, а про Медведева говорит, что тот не обладал реальной властью.
Августовскую войну между Россией и Грузией Обама назвал российским вторжением в Грузию и «знаком растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина». При этом, по его словам, «Путину, похоже, это сошло с рук».
Как пишет РИА Новости, 44-й президент США описывает и разногласия с Медведевым по Грузии и называет «бесцельным» замечание российского президента о том, что Россию приветствовали в Южной Осетии, а американцев в Ираке — нет.
Euronews пишет, что в 768-страничной книге воспоминаний Обама дал свою оценку политикам и лидерам других стран, с которыми встречался за восемь лет президентства.
Например, тогдашний президент Франции Николя Саркози, по его словам, «выпячивал грудь, как задиристый петух».
- Выходящая 6 млн экземпляров и уже переведенная на 19 языков «Земля обетованная» – его третьи по счету мемуары и первые после ухода от власти.
- Его первые две книги – «Мечты моего отца» (Dreams From My Father, 1995 год) и «Дерзость надежды» (Audacity of Hope, 2006 год), как и мемуары его супруги Мишель Обамы становились бестселлерами.
- Издательство Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году. Сумма сделки, предположительно, превысила $60 млн. Известно, что также будет доступна и аудиокнига, которую озвучил сам Обама. Дата выхода второго тома пока не называется.
New York Times: Трамп на днях обсуждал варианты удара по ядерным объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп консультировался со своими помощниками по поводу вариантов нанесения военного удара по ядерным установкам в Иране, сообщают медиа.
Газета The New York Times накануне написала, что Трамп сделал запрос во время встречи 12 ноября со своими высокопоставленными советниками, включая вице-президента Майка Пенса, нового исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Трамп спросил о возможности проведения операции против основного иранского ядерного объекта в предстоящие недели. И помощники его от этого варианта отговорили, сообщается в публикации.
Во вторник приведённые в статье факты один из американских чиновников подтвердил Reuters. От официальных комментариев Белый дом отказался.
Встрече Дональда Трампа с советниками предшествовал доклад Международного агентства по атомной энергии, в котором говорилось, что Иран продолжает наращивать запасы обогащенного урана. Эксперты МАГАТЭ отмечали, что на иранском комбинате в Нетензе объёмы превышены в 12 раз, чем это позволено международным соглашением, заключённым с Тегераном пять лет назад. Трамп вышел из сделки в 2018 году, заявив, что она не способна предотвратить появление у Ирана ядерного оружия.
Удар по главному ядерному объекту Ирана в Нетензе может перерасти в региональный конфликт и создать серьезный внешнеполитический вызов для избранного президента США Джо Байдена, отмечает "Голос Америки". Администрация Трампа, обвиняющего своих политических оппонентов в краже у него голосов на президентских выборах, что до сих пор не подтверждено фактами, пока отказывается начать процесс передачи власти. По этой причине у команды Байдена сейчас нет доступа к информации национальной разведки.
Некоторые подробности о ситуации в США после выборов 3 ноября в видеообзоре новостей за прошлую неделю.
Госдума РФ ликвидирует конституционные суды национальных республик
Госдума предложила ликвидировать конституционные суды во входящих в состав России национальных республиках. Та же поправка закроет уставные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области. Текст выложен на сайте нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В случае принятия законопроект должен вступить в силу с 2023 года.
Поправки одобрены к принятию. Конституционные суды сейчас действуют в 13 республиках, в том числе в Башкирии, Татарстане, Карелии, Коми, Марий Эл, Туве и во всех республиках Северного Кавказа.
Фактически судьба региональных конституционных и уставных судов была решена еще летом после одобрения поправок к Конституции, напоминает “Коммерсантъ”. В новой редакции 118-я статья даёт исчерпывающий список судов, входящих в судебную систему в России – региональные конституционные суды в ней не предусмотрены.
Вместо отменённых судов у национальных республик появится возможность создания конституционных советов, которые будут работать при местных парламентах. Их полномочия в законопроекте не прописаны, их решения не будут иметь судебную силу.
Кадыров потребовал убрать с детской площадки изображения Капитана Америки и Человека-паука
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал оформление детских площадок при новом жилом высотном комплексе в городе Курчалое. По его мнению, стоило бы убрать с территории игрового центра изображения персонажей из американских комиксов Marvel.
«Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии. Разместите фотографии наших настоящих героев», – потребовал Кадыров.
На размещенном в соцсетях ролике видно, что Кадыров недоволен изображениями Капитана Америки, Железного человека, Человека-паука и других героев популярных комиксов.
- Ранее сообщалось, что власти Чечни объявили тендер на 9,6 млн рублей для закупки орденов и медалей имени бывшего президента республики Ахмата Кадырова. Таким образом общая сумма, выделенная на награды такого типа в Чечне за год, достигла 34,6 млн рублей.
- Орден имени Ахмата Кадырова был учрежден в 2004 году. Он вручается «за выдающиеся заслуги» перед республикой. Как писал Кавказ.Реалии, многие родственники Кадырова обладают этой наградой.
Бибилов: «Куда входила Россия с миротворческой миссией, там всегда развитие: Южная Осетия, Абхазия, Сирия»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что ввод миротворческих сил России в зону нагорно-карабахского конфликта был остро необходим. «Однозначно: если бы не вмешательство России, то народ Нагорного Карабаха понес бы еще большие, невосполнимые потери», – заявил он в интервью газете «Южная Осетия».
Бибилов отметил, что события в Карабахе и парламентские выборы в Грузии «не несут никакой угрозы для Южной Осетии».
«Республика Южная Осетия — признанное государство, гарантом безопасности которого является Россия. В договоре между РФ и РЮО четко прописано, что нападение на одну из сторон будет расцениваться как нападение на вторую сторону. Иначе говоря, если Грузия примет какие-то действия против Южной Осетии, то они будут восприняты как нападение на Россию, и в таком случае последует соответствующая реакция. Что касается активизации Грузии, вы знаете, Грузия не изменит своего отношения к Южной Осетии, пока к власти не придут люди, которые реально оценят ситуацию и политическую, и географическую, а также право нации на самоопределение», – отметил югоосетинский лидер.
Журналист попросил Бибилова прокомментировать и президентские выборы в США: «чего следует ожидать от Байдена, если его победа будет подтверждена в суде?». Бибилов заявил, что «Байден однозначно более радикальный по отношению к России».
«Байден из круга политиков США, всегда предлагающих какие-то радикальные шаги против России и ее сторонников, т.е. тех, которые не соглашаются с политикой Америки. Однако посмотрите даже на примерах, куда бы не вошла Америка с миротворческой миссией или с другими целями, там всегда война, хаос, убийства, теракты – это Сирия, Ливия, Иран, Ирак. Вьетнам, удары по Югославии. А куда входила Россия с миротворческой миссией, там всегда развитие, к примеру, Южная Осетия, Абхазия, Сирия. США нападают или входят туда, где есть ресурсы и вытаскивают все добро оттуда. Возьмем Афганистан. Да, СССР воевал, но он строил школы, дороги и т.д. А что сделала Америка? Пришла и дальше рушит, ничем не помогла, кроме оружия – «убивайте друг друга, а мы вам поможем», – вот это политика США», – сказал Бибилов.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов
Внеочередные парламентские выборы в Армении неизбежны, до их проведения управление страной необходимо передать правительству национального согласия, заявил президент Армении Армен Саркисян.
Он сообщил, что пришел к такому выводу по итогам политических консультаций, проведенных после подписанного 10 ноября трехстороннего заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент провел консультации и встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, различными общественными организациями и отдельными лицами, в том числе из диаспоры.
«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы.
В эти дни каждый из нас, особенно политики и государственные деятели, должен проявить высокий уровень ответственности и сдержанности, сосредоточив свои усилия исключительно на поиске путей выхода из кризиса.
Мои наблюдения, основанные на встречах и консультациях, следующие:
- учитывая сложившуюся ситуацию и настоятельную необходимость достойно ее преодолеть, прислушиваясь к требованиям общественности, очевидно, что для того, чтобы уберечь страну от потрясений, досрочные выборы в Национальное собрание, в конце концов, будут неизбежны;
- в этом контексте, по моему мнению, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в сжатые сроки дорожной карты, в которой будут указаны сроки инициирования соответствующих конституционных процессов, в результате которых станет возможно проведение внеочередных выборов в Национальное собрание, а до этого управление будет передано высококвалифицированному правительству национального согласия», – отметил Армен Саркисян.
Обращаясь к правоохранительным органам, он призвал соблюдать и защищать правопорядок и законность, – пишет «Радио Азатутюн».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Оппозиция призвала Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов выступают за формирование антикризисного правительства. После акций в Ереване задержали лидеров крупнейших оппозиционных партий.
- Лидера партии «Родина», бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Суд освободил Ванецяна из-под стражи.
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили перешедшие под контроль Азербайджана районы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне посетил взятые под контроль Баку Физулинский и Джебраильский районы. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
В поездке президента сопровождала первая леди, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Она выложила видео на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как Ильхам Алиев ведет машину и указывает на проезжаемые окрестности.
Алиевы побывали и на Худаферинском мосту, который также перешел под контроль Баку. Указывая на азербайджано-иранскую границу, Алиев использовал слова «граница дружбы».
Азербайджанский лидер также посетил село Горадиз Физулинского района. Люди приветствовали его, скандируя «Карабах! Карабах!».
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
В Грузии за сутки скончались 45 пациентов с COVID-19, выявлено 3117 новых случаев
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 778. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 18 человек, в Имерети – 9, в Аджарии – 9, в Квемо Картли – 5, в Шида Картли – 2, в Кахети – 1, в Самцхе-Джавахети – 1.
За минувшие сутки выявлено 3117 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 85 952.
За 24 часа выздоровели 3638 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 68 929.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, скончались 28;
- 2 ноября – 1852 новых случая, скончались 7;
- 3 ноября – 1943 новых случая, скончались 20;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, скончались 19;
- 5 ноября – 2401 новый случай, скончались 20;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, скончались 22;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, скончались 18;
- 8 ноября – 2901 новый случай, скончались 34;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, скончались 24;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, скончались 22;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, скончались 45;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, скончались 33;
- 13 ноября – 3473 новых случая, скончались 37;
- 14 ноября – 3504 новых случая, скончались 33;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, скончались 34;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, скончались 30;
- 17 ноября – 3117 новых случаев, скончались 45.
Число активных случаев коронавируса в Грузии – 16 219, из них 5662 пациента лечатся в клиниках, 3351 – в COVID-гостиницах, 7206 – на дому.
- Как сообщалось ранее, в Батуми от последствий коронавируса скончался 12-летний подросток.
- Сегодня стало известно, что коронавирус выявили у главного инфекциониста Грузии Тенгиза Церцвадзе.
Коронавирус выявили у главного инфекциониста Грузии
У главного инфекциониста Грузии – 72-летнего директора тбилисской инфекционной клиники Тенгиза Церцвадзе подтвердился коронавирус.
Представители клиники сообщили, что состояние его здоровья – удовлетворительное.
«У него наблюдаются легкие симптомы. Соответственно, он не нуждается в стационарном лечении и лечится дома», – сказано в сообщении.
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране выявили 3117 новых случаев коронавируса, 3638 пациентов выздоровели, 45 скончались.
Продолжительность здоровой жизни в России упала ниже 60 лет
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России составляет на данный момент 58,9 года, сообщает издание Znak.com со ссылкой на письмо Министерство труда, разосланное губернаторам регионов.
Самый низкий показатель, менее 44 лет, в Ненецком автономном округе, самый высокий, больше 68 лет - в Дагестане. В Москве и Санкт-Петербурге ожидаемая продолжительность здоровой жизни равна 61,6 и 59,2 года соответственно.
Согласно одному из нацпроектов, к концу 2024 года показатель предполагалось повысить в среднем по России до 67 лет.
Цифра ожидаемой продолжительности здоровой жизни показывает, сколько лет человеку предстоит провести без медицинских проблем, ограничивающих его повседневную жизнедеятельность.
Согласно последнему рейтингу стран мира, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в 2018-м году, Россия занимала по этому показателю 103-е место со средней ожидаемой продолжительностью здоровой жизни в 63 с половиной года. Россия в рейтинге была ниже восьми постсоветских государств: Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Литвы, Латвии и Эстонии.
В пятерку стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью здоровой жизни входили Сингапур, Япония, Испания, Швейцария и Франция. Их показатели находились в диапазоне между 73 и 76 годами.
Корабль Сrew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту во вторник утром пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка проводилась в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС.
Экипаж перешёл на МКС.
Астронавты США Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути — пробудут на МКС полгода.
Прибывшие на Crew Dragon астронавты присоединятся к членам 64-й длительной экспедиции на МКС в составе командира станции россиянина Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.
Запуск осуществлен в рамках контракта на коммерческие полеты NASA с компанией SpaceХ Илона Маска, разработавшей корабль и ракету-носитель.
Это первый регулярный полет для США после того, как в 2011 году была завершена программа Space Shuttle. Свой первый тестовый полёт к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon совершил 30 мая, а испытательный полёт в беспилотном режиме в марте 2019 года.
В Батуми от последствий коронавируса скончался 12-летний подросток
В Минздраве Грузии подтверждают сообщение о том, что в Батуми из-за последствий коронавируса скончался ребенок 12 лет. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. При этом она воздержалась от уточнения подробностей.
Журналист спросил у чиновницы, есть ли в ведомстве информация о смерти 12-летнего подростка, у которого, по его информации, были и сопутствующие заболевания. Габуния подтвердила, что Минздрав изучает этот случай.
«У нас есть информация. Это очень печальный факт, однако в СМИ так много идентифицирующей информации, что говорить об этом я не считаю этически правильным. Министерство здравоохранения изучит этот случай, к случаю следует проявить внимание, будет соответствующее реагирование как в отношении клиники, которой управлялся этот случай и, насколько мне известно, управление случаем было совершенно адекватным, исходя из тех данных, которые у нас были. Министерство здравоохранения изыщет остальную информацию», – сказала Габуния.
В еще одном интервью Губания уточнила, что ребенок скончался тогда, когда его собирались переводить в другую клинику. «Исходя из состояния подростка, клиника решила, что его следовало перевести в другую клинику и именно в этот момент подросток скончался», - сказала Габуния.
- По данным на 16 ноября в Грузии за последние сутки выявлено 3157 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 30 пациентов. С 26 февраля в Грузии подтверждено 82 835 случаев коронавируса, из них 65 291 выздоровели и 733 человека скончались.
За убийство в Швеции чеченского блогера обещали 50 тысяч евро
В Швеции на суде по делу о покушении на жизнь оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова озвучены суммы, которые были выплачены и предполагались к выплате по завершению преступления. Как следует из показаний обвиняемого Руслана Мамаева, он получил 10 тысяч евро за съемку перемещений блогера и слежку. Кроме этого, ему выплатили некую сумму в качестве «командировочных». О показаниях Мамаева рассказал Абдурахманов в прямом эфире на своем ютуб-канале.
«Он говорит, что изначально у него не было задачи меня убивать. Однако потом задание изменилось, и заказчики предложили ему уже пятьдесят тысяч евро за мое убийство», – заявил блогер. По словам Абдурахманова, ранее за его голову предлагали пять миллионов евро.
Блогер также сообщил корреспонденту Кавказ.Реалии, что, учитывая тяжесть преступления, а также иностранный след, ожидается, что прокуратура Швеции запросит пожизненное заключение для главного обвиняемого по делу, а для женщины-соучастницы – более 15 лет тюрьмы. Заседания суда по делу продолжатся на этой неделе.
- 26 февраля этого года неизвестный напал на проживающего Европе блогера Тумсо Абдурахманова. Видео с обезвреженным нападавшим заснял сам Абдурахманов. Мужчина проник в его квартиру и попытался убить его молотком, пока тот спал. Однако блогер успел проснуться и отразил нападение. Он вызвал полицию.
- В июне шведская полиция сообщала, что еще один из предполагаемых участников покушения Имрах Хасханов был арестован заочно. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.
- Сам обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова гражданин России Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу «людей из Грозного». По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и намеревался провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая отвергла все обвинения. Ее обвиняют в пособничестве нападавшему.
В Абхазии выявлено 34 случая коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 208 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 человек, 84 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 22 – средней степени тяжести. Выписаны 4 человека.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
В мобильном госпитале скончался пациент 1943 года рождения, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался ночью 15 октября от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5101 человек. 62 летальных случая. Выздоровели 3470.
Грузинские эксперты просят Помпео разместить американских военных в стране на постоянной основе
Грузинское экспертное сообщество обратилось к Госсекретарю США Майку Помпео в преддверии его визита в Тбилиси. В открытом письме говорится о необходимости разместить в Грузии американские вооруженные силы на постоянной основе.
Авторы обращения считают, что таким шагом США поддержат грузинский народ на его пути к свободе и обеспечат продвижение собственных региональных и глобальных интересов.
«Постоянное присутствие американских вооруженных сил в Грузии. Такая политика может включать в себя союзные (американские / европейские) силы на ротационной основе, а также элементы тылового и воздушного патрулирования, которые предоставят американским и союзным силам широкий спектр возможностей для непрерывных действий в регионах Южного Кавказа и Черного моря. В то же время военное присутствие США в Грузии получит широкую поддержку населения, предотвратит неминуемые угрозы и поможет Грузии приблизиться к членству в НАТО», – сказано в обращении.
Среди подписавшихся – бывшие министры обороны Грузии Ираклий Аласания и Тина Хидашели, экс глава МИД Тедо Джапаридзе, экс-министр евроинтеграции Алекси Петриашвили, экс-посол Грузии в НАТО Григол Мгалоблишвили, экс-посол Грузии в США Темур Якобашвили, политологи Торнике Шарашенидзе, Гела Васадзе и Каха Гоголашвили.
- Визит в Грузию главы Госдепартамента США Майка Помпео состоится 17-18 ноября. В Тбилиси он встретится с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с Католикосом-Патриархом Илией Вторым. В ходе визита намечена также встреча госсекретаря с представителями активного гражданского общества Грузии.
- Ранее администрации президента США предложили перенести авиабазу из турецкого Инджирлика в грузинский Вазиани на фоне растущих противоречий между Вашингтоном и Анкарой.
Вакцина Moderna от коронавируса показала почти 95% эффективности
Эффективность разрабатываемой американской компанией Moderna вакцины против коронавируса нового типа по итогам третьей фазы испытаний составляет 94,5 процента. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании. Только пятеро вакцинированных заразились COVID-19, у всех болезнь прошла в лёгкой форме.
В ходе третьей фазы испытаний в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, на промежуточном этапе заразились 95 человек — 90 из них получили плацебо, утверждают в компании. Компания планирует подать заявку на регистрацию препарата в американский регулятор — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Разрешение на экстренное использование может быть выдано уже до конца года.
Moderna представила промежуточные результаты третьей фазы испытаний через неделю после того, как об успехах своего препарата отчитались американская Pfizer и немецкая BioNTech. Их вакцина предварительно показала 90-процентную эффективность.
Оба препарата основаны на инновационном РНК-механизме действия. Участок РНК вируса, кодирующий его шиповидный белок, специальным образом упаковывается в оболочку из других молекул, которая позволяет ему попасть внутрь клетки. Несмотря на то, что способ работы считается перспективным, в клинической практике пока не используется ни одна такая вакцина.
РНК-вакцина нуждаются в особых условиях хранения. Препарат Pfizer и BioNTech хранится при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Это требует хорошей медицинской инфраструктуры и может помешать её использованию за пределами густонаселённых регионов богатых стран. Moderna утверждает, что ей удалось повысить этот порог до минус 20 градусов.
11 ноября о первых результатах третьей фазы клинических испытаний отчитались создатели российского препарата "Спутник V ". По их утверждениям, эффективность составила 92 процента. При этом действие оценивалось после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины.
Министр иностранных дел Армении подал заявление об отставке
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке.
«Уважаемый премьер-министр, прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу», – говорится в заявлении министра, опубликованном в Facebook пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.
Сегодня глава правительства Никол Пашинян заявил, что министр иностранных дел республики будет освобожден от занимаемой должности. «Я принял решение об освобождении от должности главы МИД Армении», – сказал премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
Ранее в понедельник министерство иностранных дел Армении опровергло заявление Пашиняна о том, что перед армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе.
«Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши», – написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Оппозиция призвала Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов выступают за формирование антикризисного правительства. После акций в Ереване задержали лидеров крупнейших оппозиционных партий.
- Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел Армении после Бархатной революции, 12 мая 2018 года.
В Тбилиси подожгли один из предвыборных офисов «Национального движения»
В Тбилиси подожгли один из предвыборных офисов «Единого национального движения» в Глданском избирательном округе, где баллотируется один из лидеров партии Ника Мелия.
Уча Кокая, глава избирательного штаба ЕНД в Глдани, сообщил журналистам, что был подожжен офис в третьем микрорайоне Глдани, в помещении выбиты окна и сгорела мебель. Кокая отметил, что похожий случай произошел и во время президентских выборов в 2018 году. Инцидент произошел сегодня рано утром, пишет «Новости-Грузия».
«Было около 6 часов утра, когда нас вызвали. Окна были выбиты, внутри были заброшены бутылки с бензином, сгорело абсолютно все. Нам долго не разрешали использовать фотокамеры. Дело в том, что они не могли смириться с победой Ники Мелия и уже начали громить офисы. Никто никого не видел, наверное, это сделал один человек. Подобный случай произошел и во время президентских выборов», – сказал Уча Кокая.
Владелец дома Гуджа Кавтарадзе также уверен, что поджог произошел из-за политической мести.
«Жена моего друга сказала мне, что из офиса поднимается дым, и когда я приехал, пожарных уже вызвали. Пока они доехали, пламя уже разгорелось и все внутри сгорело. Стекла были разбиты, внутрь заброшены бутылки с бензином. Все это произошло потому, что там был выборный штаб Ники Мелия, так как лично у меня нет врагов», – сказал Гуджа Кавтарадзе.
Расследование возбуждено по статье 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает повреждение-уничтожение предмета.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
- При посредничестве послов США и ЕС оппозиция и «ГМ» начали переговоры для поиска выхода из сложившегося кризиса. Пока что стороны не смогли достигнуть компромисса. Лидеры «Грузинской мечты» заявили, что не будут обсуждать возможность проведения новых выборов.
Johnson & Johnson начала третий этап испытания вакцины в Британии
Компания Johnson & Johnson с 16 ноября начинает в Великобритании третий этап клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной её подразделением Janssen Pharmaceutical Companies. Затем он будет расширен ещё на пять стран мира и продлится один год с участием в общей сложности 30 тысяч человек.
В Великобритании в нем примут участие 6 тысяч добровольцев. В ходе третьего этапа разработчики вакцины должны проверить её безопасность и эффективность. На первых двух этапах испытания вакцина Johnson & Johnson доказала выработку иммунного ответа и хорошую переносимость.
В середине октября Johnson & Johnson временно приостановила испытания вакцины из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев. В компании тогда заявили, что это "ожидаемая часть любого клинического исследования".
В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины Johnson & Johnson планирует выпускать один миллиард доз в год.
Это уже третья вакцина от COVID-19, которая проходит испытания в Великобритании. В настоящее время уже испытывают вакцины, разработанные учеными Оксфордского университета в партнерстве с компанией AstraZeneca, а также американской компанией Novavax.
В Великобритании зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения COVID-19, умерли 52 тысячи человек.
Эрдоган направил в парламент проект указа об отправке военных в Азербайджан
Парламент Турции рассмотрит вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан.
Соответствующий проект указа за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана представлен на утверждение законодательного органа страны, сообщило информационное агентство Anadolu.
Ранее РФ и Турция договорились о создании совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», – говорится в проекте указа.
«Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – отмечается в документе.
Как пишет «Интерфакс», рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции. В соответствие со статьей 92-й Конституции, срок действия мандата определен одним годом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесения проекта указа в парламент Турции, заявил, что страна направляет своих военных в Азербайджан во исполнение двусторонних договоренностей Москвы и Анкары.
«Там будет мониторинговый центр, на территории Азербайджана. Туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренности о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двухсторонней договоренности России и Турции», – сказал Песков.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
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