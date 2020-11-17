«Мы стали взрослыми». Гастроли сухумского Русдрама по России

Государственный русский драматический театр имени Фазиля Искандера совершил гастрольный тур по нескольким городам России. 8 ноября Русдрам выступил со спектаклем «Игрок» на Международном фестивале Достоевского в Великом Новгороде; 12 и 13 ноября в Смоленском государственном академическом драматическом театре имени А.С. Грибоедова показал «Кьоджинские перепалки» и «Кровавую свадьбу»; и, наконец, 16 ноября на сцене Московского театра «Et Cetera» Русдрам вновь сыграл «Кровавую свадьбу». Большой гастрольный тур Русдрам задумал давно, но почти до последнего момента не было ясно, состоятся ли эти планы. Эпидемия короновируса внесла свои изменения, и вместо шести городов спектакли были сыграны всего в трех. Первой остановкой на пути Русдрама стал Великий Новгород. Здесь в рамках XXIV Международного театрального фестиваля Ф.М.Достоевского, на котором были представлены спектакли по произведениям писателя, на сцене Новгородской областной филармонии театр из Сухума показал «Игрока» в постановке режиссера Антона Киселюса. Для спектакля, премьера которого состоялась весной 2018 года, это первые гастроли, и изначально планировалось, что в нем примет участие Хоровая капелла Абхазии, но короновирус внес свои изменения и в это. Приехать в Великий Новгород музыкантам не удалось. Но выход из ситуации нашелся: в «Игроке» выступил Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова. В результате неожиданно получился международный проект, объединивший Сухум и Санкт-Петербург. А звучание «Реквиема» Моцарта в исполнении хора придало спектаклю особый оттенок. И, по отзывам организаторов фестиваля и зрителей, именно совмещение текста романа Достоевского с музыкой дало наиболее сильное впечатление.

Актриса Милана Ломия была активно задействована во всех гастрольных постановках. В «Игроке» ей досталась одна из ключевых ролей – роль Полины. Милана поделилась своими впечатлениями от выступления на сцене в Великом Новгороде, сравнив российского зрителя с абхазским: «Театральный фестиваль Достоевского много лет присылал нам приглашения, но раньше не удавалось поехать. А в этом году получилось, и, несмотря на пандемию, мы поехали в Великий Новгород и сыграли там «Игрока». Если сравнивать российскую и абхазскую публику, то скажу так. Абхазский зритель с нами уже знаком, он ходит на наши спектакли, он знает, как мы в одном и том же спектакле десять раз сыграли по-разному, то есть он знает все наши нюансы. А с российским зрителем все иначе. И в Великом Новгороде был такой зритель, который, может быть, не привык проявлять эмоции, все-таки это север, холод и люди там другие. И был момент, когда публика начала реагировать, начала отвечать на юмор, который был на сцене, но, допустим, абхазский зритель этот юмор не замечал, а замечал больше боль и трагедию «Игрока». И в конце спектакля был выплеск и аплодисменты, мы чувствовали, что люди счастливы. Это не подделаешь!»

Еще одной особенностью стало то, что «Игрока» могли увидеть не только зрители в зале, но и любой желающий прямо у себя дома. Спектакль транслировался в прямом эфире на портале КУЛЬТУРА.РФ. Из Великого Новгорода Русдрам отправился Смоленск. Здесь 12 и 13 ноября труппа театра отыграла «Кьоджинские перепалки» в постановке Александра Коручекова и «Кровавую свадьбу» режиссера Марии Романовой. Спектакли были показаны на сцене Смоленского государственного академического театра им. А. Грибоедова в рамках всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли», организованной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И, наконец, финальной остановкой в рамках гастрольного тура для Русдрама стала Москва: 16 ноября на сцене театра «Et Cetera» вновь сыграл «Кровавую свадьбу». Показ постановки прошел в рамках Фестиваля русских зарубежных театров, в котором помимо абхазской принимают участие актерские труппы из Беларуси, Молдовы и Казахстана.

В «Кровавой свадьбе» Милана Ломия играет сразу трех героев – Смерть, Нищенку и Соседку. Для нее вернуться в город, где она выучилась актерскому мастерству в Театральном институте имени Бориса Щукина, имело особое эмоциональное значение: «Конечно же, мы безумно переживали, ведь мы привыкли, что в Абхазии зрителю не хватает театра, этих эмоций в жизни, и в конце спектакля он не отпускает аплодисментами. А здесь все есть. Это Москва, которую ничем не удивишь, и все равно, несмотря на это, была такая благодарность через аплодисменты. Нас вызывали на поклон четыре раза. И потом была встреча с нашим педагогом, нашим художественным руководителем Еленой Одинцовой, которая сделала нас артистами, и был наш ректор Евгений Князев. После спектакля Елена Викторовна подошла и сказала: «Насколько сильно вы выросли, насколько эмоционально мощнее вы стали, насколько хорошо вы теперь понимаете текст». Для меня слышать такие слова от педагога, которая знает меня как облупленную, было безумно приятно. И я видела гордость в ее глазах за наш театр. Евгений Князев тоже сказал, что мы стали взрослыми, что видно, что мы работаем каждый день, что мы трудимся».