В Москве от коронавируса скончался театральный режиссер Роман Виктюк 

Во вторник, 17 ноября, в московской больнице скончался театральный режиссер Роман Виктюк, сообщило агентство ТАСС. Ему шел 85-й год.



В конце октября Роман Виктюк был госпитализирован с коронавирусом, переведён в реанимационное отделение, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но состояние больного было настолько тяжелым, что спасти его не удалось.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В начале 1950-х годов приехал учиться в Москву. После окончания актёрского факультета ГИТИСа работал во множестве театров в разных городах Советского Союза.

В 1970-х годах Виктюк стал режиссером Русского драматического театра Литовской ССР, где поставил свыше десяти спектаклей. Затем он снова вернулся в Москву, где работал во МХАТе, Театре имени Моссовета и Студенческом театре МГУ. Несколько постановок Виктюка, в частности – по пьесам Александра Вампилова и Людмилы Петрушевской, были запрещены властями. Позже Виктюк, рассказывая о своей работе в СССР, заявлял, что принципиально «не ставил спектаклей, которые бы обслуживали систему».

В 1988 году на сцене московского театра «Сатирикон» состоялась премьера одного из самых известных спектаклей Виктюка, «Служанки» по пьесе Жана Жене, все роли в котором сыграли мужчины. С этой постановкой режиссер объездил десятки стран и приобрел мировую известность, после чего открыл в Москве свой собственный театр, который носил его имя. В нем Виктюк проработал до конца жизни.

Всего на его счету более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, США, Италии и ряде других стран.

В 2012 году Роман Виктюк подписал открытое письмо в поддержку арестованных участниц группы Pussy Riot, выразив готовность поручиться за них. Также режиссер высказывался в поддержку «оранжевой революции» на Украине.