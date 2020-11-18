Анаклии придали обратного хода

Помпео улетел, проблемы остались. Двадцать четыре оппозиционные партии опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность «обратным ходом демократии» в стране. Отдельным пунктом значится заморозка проекта строительства порта Анаклия, в поддержку которого еще полтора года назад так активно высказывался госсекретарь США.

Пока госсекретарь США Майк Помпео поднимался по трапу своего самолета, чтобы продолжить свое прощальное турне, грузинские оппозиционеры не теряли надежды донести до представителя американской администрации, пусть, очевидно, и уходящей, свое беспокойство «обратным ходом демократии» в Грузии. Сразу 24 оппозиционные партии во главе с теми, кто по итогам выборов сумел преодолеть избирательный барьер, и на встречу с которыми у госсекретаря не хватило времени или желания, опубликовали открытое письмо, в котором перечислили по пунктам признаки «эрозии демократической системы».

Отдельным пунктом оппозиционеры вынесли заморозку строительства глубоководного порта Анаклия. Амбициозный проект на сегодняшний день находится в подвешенном состоянии, и его судьба остается туманной. В письме, в частности, говорится:

«Фальсификация выборов, политизация суда и политические заключенные, преследование политических оппонентов, препятствование западным инвестициям и отказ от строительства стратегически важного международного порта – Анаклия – являются признаками обратного хода демократии в Грузии. Тоталитарные режимы борются против свободного рынка запрещенными методами, и, следовательно, западные союзники должны иметь легитимное преимущество, что подразумевает соглашение о свободной торговле и увеличение американских инвестиций, в том числе в геополитически важные проекты, такие как порт Анаклия».

Упоминание Анкалии неслучайно – именно Майк Помпео, в июне 2019 года принимая в Вашингтоне тогдашнего грузинского премьера Мамуку Бахтадзе, говорил о важности этого порта для экономической безопасности региона:

«Выражаю надежду, что власти Грузии до конца доведут строительство глубоководного порта. Этот проект поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов».

На то, что визит Помпео в Грузию позволит реанимировать интерес Вашингтона к этому проекту, явно рассчитывали в Консорциуме развития Анаклии. К приезду американского госсекретаря он также опубликовал заявление, в котором прямо указывалось на деструктивные действия правительства Грузии в отношении стратегически важного проекта. Причем стратегически важного и для самих Соединенных Штатов.

«Лицемерные и незаконные действия грузинского правительства против порта Анаклия нанесли значительный ущерб его американским, европейским и грузинским инвесторам и, к сожалению, привели к международному арбитражу против Грузии, что представляет собой значительный финансовый риск для государства и предупреждает иностранцев, заинтересованных в инвестировании в Грузию», – говорилось в заявлении.

Впрочем, член наблюдательного совета Консорциума развития Анаклии Тед Джонас хоть и выразил надежду на то, что Помпео коснется этого вопроса в ходе встреч с высшим руководством Грузии, все же дал понять, что не особо надеется на изменение позиции официального Тбилиси:

«Мы, Консорциум развития Анаклии, надеемся, что госсекретарь Помпео продолжит поддерживать проект Анаклия в этом году, как он это делал в 2019-м. Он должен объяснить грузинским властям, насколько важен этот проект для развития, в том числе, суверенитета Грузии. Однако в прошлом году его позиция была проигнорирована правительством Грузии».

Бывший соучредитель Консорциума, а ныне лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе считает, что нынешнее правительство Грузии открыто действует в интересах России, так как не может не понимать, что проект порта Анаклия стал бы гарантией безопасности страны, да и всего региона, потому что стал бы зоной стратегических интересов Соединенных Штатов:

«Самый очевидный пример попытки захвата государства и его деградации - борьба с проектом Анаклия. Проект, который поддержали и внесли американские и европейские компании, вложившие большие средства в самый сложный регион, всего в четырех километрах от оккупированной территории Грузии! Правительство «Грузинской мечты» осмелилось экспроприировать эти инвестиции и вклады других инвесторов, и это произошло на фоне заявления в поддержку проекта Анаклия со стороны госсекретаря Помпео. Майк Помпео в 2019 году призвал нас срочно покончить со спорами вокруг Анаклии, потому что этот проект был важной гарантией безопасности для нашей страны и всего региона».

При этом, по мнению Хазарадзе, такое противодействие строительству порта со стороны грузинского правительства может быть «продиктовано нежеланием московских кураторов лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили» предоставить плацдарм для возможного развертывания американских военных баз в Грузии:

«Это был бы поистине геополитический и исторический поворотный момент. Теперь понятно, почему и с какой целью правительство начало войну против Анаклии, почему сочло необходимым остановить этот проект любой ценой. Именно в этом контексте у меня возникает вопрос: какие процессы правительство Бидзины Иванишвили пыталось блокировать своими деструктивными действиями против Анаклии? Мы должны понимать, что Анаклия как прямо, так и образно является воротами в мир для Кавказа и воротами на Кавказ для всего мира».

Хазарадзе уверен, что со строительством порта Анаклия Грузия приобрела бы большое геостратегическое значение, так же, как в 90-х годах прошлого века очень важным достижением стало строительство международного нефтепровода по территории страны. С этой точки зрения, считает Хазарадзе, именно Анаклия может стать гарантом безопасности, так как во многофункциональном порте будут заинтересованы и США, и другие крупные игроки, что откроет Грузию для инвестиций и не позволит России диктовать свои правила игры.

Впрочем, Майк Помпео на публике ни словом не обмолвился о проекте, власти Грузии тему Анаклии также обошли молчанием.