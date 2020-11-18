Оксана Джабиева: «Мы все не то что в шоке, второй раз пережили похороны»

Семья Инала Джабиева подтверждает подлинность выложенной в сеть копии заключения судебно-медицинской экспертизы Минобороны России, в которой говорится, что смерть Джабиева наступила «на фоне развития абстинентного синдрома», говоря проще – от наркотической ломки. Из документа также следует, что многочисленные следы пыток на теле молодого человека «ни по отдельности, ни в совокупности не могли явиться причиной его смерти». Югоосетинский президент Анатолий Бибилов назвал выложенный документ фейком.

Накануне североосетинское информационное издание «ОсНова», опубликовало результаты судебно-медицинской экспертизы по делу Инала Джабиева, проведенной в России. Напомним, что президент Анатолий Бибилов на днях заявлял, что «мы обратились за помощью к судмедэкспертам Минобороны РФ, чья компетентность и беспристрастность вне всяких сомнений».

Выводы исследования, которые были переданы сотрудниками прокуратуры вдове и адвокату Джабиева, звучат так: «Экспертная комиссия считает, что смерть Джабиева И.С. наступила от внезапной сердечной смерти на фоне развития абстинентного синдрома (отмена наркотического препарата)… Установленные у Джабиева И.С. повреждения в виде локального подкапсульного кровоизлияния печени, кровоизлияния в мягких тканях груди, раны верхней губы, множественных ссадин и кровоподтеков, как по отдельности, так и в совокупности, не могли являться причиной его смерти».

Президент Анатолий Бибилов уже назвал эту информацию фейком, который распространяют недоброжелатели: «Уважаемые комментирующие и ставящие грозные лайки! Я у всех прошу прощения, но у меня один вопрос! Почему неподтвержденную информацию принимаем за чистую монету, почему фейк становится для нас истиной? Ведь мы с вами понимаем, что эти фейковые новости не направлены на то, чтобы была справедливость, ведь это делается специально, чтобы люди обозлились друг на друга! Неправильно это все!»

В беседе с «Эхом Кавказа» адвокат семьи Джабиевых Диана Санакоева и вдова Инала Джабиева Оксана подтвердили подлинность распространенных документов. Продолжает Оксана Джабиева:

«Семнадцатого числа нам показали результаты экспертизы.

– Какой была ваша реакция на то, что вы увидели?

– Сказать, что это была реакция… Мы все не то что были в шоке, считайте, что второй раз пережили похороны, когда мы все это увидели. То, что Инал якобы умер от отмены наркотического вещества, что у него была сердечно-сосудистая недостаточность – это ложь. Всем все видно даже без экспертизы и всем понятно, от чего умер Инал. Там есть еще и абзац, где черным по белому написано, что смерть Инала наступила в вертикальном положении, то есть он был подвешен на обе руки, то есть на руках у него были наручники. Я говорила и говорю еще раз: если бы даже (хотя я категорически не согласна с тем, что написано в экспертизе про якобы отмену наркотического вещества), – но даже если бы он был в таком состоянии, то есть у него была ломка и он плохо себя чувствовал, зачем человека надо было подвешивать за руки и еще и бить?! То есть в день смерти на его тело оказывалось четыре физических воздействия. И еще все видели, что у него был разбит нос. Этот удар был нанесен уже после смерти, то есть посмертно. Наверное, они подумали, что он просто потерял сознание на тот момент, когда уже умер, и, наверное, пытались привести его в чувство, я так понимаю, и они ему еще и нос разбили».

По словам Оксаны Джабиевой, происходящее было предсказуемо, учитывая то, как проходило расследование: «Все предполагали, что такую экспертизу они и сделают. То есть экспертизу, аналогичную Цкаеву (резонансное дело в Северной Осетии). Люди, граждане, которые умирают от рук правоохранительных органов, то есть которых избивают, убивают, – их представляют как наркоманов, конченных наркоманов, у которых была ломка, сердечно-сосудистая недостаточность, и хотят, чтобы народ в это поверил. Я не знаю, как народ, но лично я в это никогда не поверю. Все, кто его знал, все кто был в его окружении, все наши родственники, наши соседи, никто не подтвердит, что Инал был наркоманом. Никто!»

В соцсетях уже появилось обращение к главе Южной Осетии с просьбой выложить копию настоящего, по его мнению, заключения экспертов. Журналисты «ОсНовы», которые первыми обнародовали результаты экспертизы тела Инала Джабиева, отметили, что если этого не будет сделано, то президент, «безусловно, сам будет распространителем фейковой информации».

Генеральная прокуратура Южной Осетии на момент написания материала никаких комментариев о подлинности выложенных в сеть документов не делала.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия