Обзор абхазской прессы

Об итогах встречи президента Абхазии Аслана Бжания и президента России Владимира Путина размышляет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. «Многие удивляются, почему для президента Абхазии Аслана Бжания встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным стало чуть ли не идеей фикс. Без малого восемь месяцев он добивался личной встречи с ним. Возможно, так заранее и было задумано со стороны Кремля – довести абхазского президента до нужных кондиций. На родине у того (Бжания) все очень плохо. Казна и так хронически пуста, а тут еще пандемия, энергетический кризис. Нужны деньги, много денег, чтобы хоть как-то свести концы с концами и стабилизировать ситуацию в стране. И сейчас надежда только на Москву. Но так просто, как это было раньше – помогать Абхазии по-крупному, – особо не спешат. Есть целый список встречных условий, при которых Россия готова помочь», – пишет Хашиг.

Он перечисляет, что нужно России. Это снятие запрета на продажу недвижимости россиянам, допуск к энергетической системе Абхазии российских компаний, либерализация в получении россиянами второго абхазского гражданства, передача Русской православной церкви Новоафонского монастыря. Журналист уточняет, что удовлетворение этих пунктов не то что в совокупности, но даже по отдельности может стоить абхазскому лидеру больших потрясений, вплоть до потери президентского кресла.

Нынешнему президенту Абхазии Аслану Бжания не отвертеться, как его предшественникам. И он это прекрасно осознает, отмечает Инал Хашиг. Поэтому движение начато снизу – с общественных деятелей, партийных и околопартийных активистов.

Журналист поясняет: «Монолог начали с самой болезненной темы – вопроса продажи недвижимости россиянам, мол, всю жизнь будем нуждаться, пока не разрешим иностранцам, то бишь россиянам, покупать в Абхазии недвижимость. Парламент, в чьей компетенции находится эта прерогатива, не спешит начинать обсуждение вопроса. Но даже если он это сделает, окажется осажден злыми штурмовиками. В общем, патовая ситуация налицо. Однако Аслану Бжания для достижения относительной стабильности в стране нужны деньги сейчас, а не после. И его цель – убедить Путина, что процесс пошел, но хотелось бы деньги получить авансом. Поверил ли Владимир Владимирович Аслану Георгиевичу – вопрос из разряда риторических».

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По данным Государственного таможенного комитета с 2016-го по сегодняшний день в Абхазию было ввезено 64 632 единицы оборудования для майнинга криптовалюты. Из них за девять месяцев 2020 года завезено 43 414 единиц. Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook проанализировал эти цифры. «Заинтересованность околовластных кругов к данному источнику доходов наиболее ярко и ощутимо стала проявляться в период президентства Рауля Хаджимба. События по свержению власти в 2020 году, а также итоги президентских выборов вызвали у старых «господ» озабоченность, и накопленные за шесть лет «сбережения» многие решили вложить в криптобизнес, пока новая власть не окрепла. Одновременно с этим «новые» лица, пришедшие к власти, получив доступ к государственным финансам и крепкую «крышу» над головой, всей своей головой также кинулись в этот бизнес. Девять месяцев и «новые», и «старые» лихорадочно завозили это оборудование в страну. Добавим еще теневой импорт этого оборудования, импорт в режиме временного ввоза, снижение реальной таможенной стоимости, снижение количественных показателей товарной партии, и можно уверенно добавить еще 40% от легального потока. В эти «девять месяцев» «майнинговая лихорадка» спустилась с верхов к низам. Однако тут люди малоимущие, и чаще всего их импорт был малозначительным и вообще не декларировался на границе. Нет смысла нашим двум основным политическим силам обвинять друг друга, кто из них завез больше. Политические разногласия, я думаю, им нисколько не помешали в эти девять месяцев затащить этого добра в страну столько, сколько у страны нет электроэнергии».

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«Апсны.паблик» пишет, что установлен допустимый объем вылова хамсы в период путины с декабря по март 2020-2021 года – 42 тысячи тонн, это на 4 тысячи тонн больше прошлогоднего допустимого значения. Опасения по поводу увеличения квот на вылов хамсы высказывал на страницах «Нужной газеты» председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко: «В прошлом году в акватории Черноморского побережья присутствовало 120 тысяч тонн хамсы. По международным правилам вылавливать можно не больше 25% из этого стада, чтобы его не травмировать, не уничтожать или чтобы оно хотя бы оставалось на одном уровне. В прошлом году квоты подписали сначала на 27 тысяч тонн – это оптимально и более ловить нельзя было. Но в течение 4-5 месяцев путины каждый месяц эта квота поднималась и в итоге достигла 70 тысяч тонн. Мы выловили 2/3 стада». Издание напоминает, что рыбаки каждый год бьют тревогу и обращаются в компетентные органы с требованиями прекратить хищнический вылов рыбы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия