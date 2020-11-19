Ирэн и Рудольф – первопроходцы интим-шантажа в Абхазии?

На днях пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии распространила сообщение о том, что МВД возбудило уголовное дело в отношении супружеской пары Ирэн Сангулия и Рудольфа Базба по статье 156 Уголовного кодекса республики – «мошенничество, совершенное в крупном размере».

Возможно, насмотревшись криминальной телехроники о современных мошенниках в России и других больших странах, 40-летняя Ирэн и 34-летний Рудольф решили, очевидно, доказать, что и их коллеги в Абхазии идут в ногу со временем. Когда один из жителей Абхазии познакомился в соцсетях с весьма привлекательной, судя по фото, «дамочкой», ему не пришло в голову, что от ее имени пишут мошенники. Их «интернет-роман» бурно развивался, но когда ему уже пришло время переходить в стадию реального знакомства, выяснилось, что у несуществующей «дамочки» накопился компромат на гражданина, за неразглашение которого была затребована кругленькая сумма.

Но далее от обычной схемы шантажа злоумышленники отказались. Ирэн и Рудольф, наоборот, вызвались помочь жертве шантажа и предложили мужчине услуги несуществующих хакеров, которые якобы могут удалить всю информацию последнего из сети интернет. Однако для выполнения этой работы им-де потребуется денежное вознаграждение в размере 120 тысяч российских рублей. Тут уже мужчина заподозрил мошеннический умысел с их стороны и обратился с заявлением в милицию.

В распространенном пресс-службой МВД видеоролике следователь следственного отдела УВД по г. Сухуму Альвина Джелия говорит:

«С учетом серьезности сложившейся ситуации и необходимости незамедлительного оперативного реагирования была создана совместная группа Управления уголовного розыска МВД и уголовного розыска УВД столицы. За короткое время, менее суток, были проведены более десяти оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, совершивших и продолжавших совершать преступления в отношении заявителя, вплоть до их задержания. После установления причастных лиц и получения согласия заявителя был подготовлен ряд оперативных мероприятий, связанных со сбором доказательственной базы вины последних с возможностью их использования следственными органами в процессе расследования и в суде».

Сотрудники милиции разработали схему операции по задержанию подозреваемых в момент передачи денег. Согласно ей, сотрудники уголовного розыска МВД и УВД в штатском оцепили четыре квартала в центре Сухума. В назначенное время в указанном месте с мужчиной встретились Сангулия и Базба, которым он передал 80 тысяч рублей, после чего те были задержаны. Сотрудники милиции осмотрели место проживания семейной пары, где обнаружили денежные средства в крупном размере и несколько сотовых телефонов. Ирэн Сангулия и Рудольф Базба полностью признали свою вину. Альвина Джелия продолжила:

«4 ноября в Следственный отдел УВД по городу Сухуму поступил материал по факту проверки сообщения о преступлении. После изучения указанного материала было приятно решение о возбуждении уголовного дела в отношении Базба Рудольфа Гивиевича и Сангулия Ирэн Валерьевны по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 156 УК Республики Абхазия – мошенничество, совершенное в крупном размере».

В настоящее время в отношении Сангулия судом города Сухума избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц. Срок задержания Базба продлен до 72 часов, после чего будет решен вопрос избрания ему меры пресечения. Ходатайство следователя об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу передано в суд.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось за некоторыми уточнениями к начальнику пресс-службы МВД Абхазии Ирине Киут, которая рассказала:

«В ходе рассмотрения этого дела два эпизода из него выделены и находятся на доследственной проверке. Если по этим эпизодам будут отдельные уголовные дела, мы обязательно будем информировать, потому что это прецедент. Это конченое безобразие… Вы видите, в мире… вот МВД России все время предупреждает: электронное мошенничество и прочее, и прочее… Мы раньше как-то были ограждены от этого, но с распространением всех этих систем мы должны быть готовы и население должно быть бдительно».

Когда речь зашла о том, можно ли тут в чем-то упрекнуть жертву шантажа, Ирина Борисовна сказала, что, собственно, и компромата в переписке как такового не было. Просто мужчине было бы неловко перед окружающими:

«Так они его «развели»! Это они ему создали все…

– А он семейный?

– Нет, нет! И он же не наркоман, не извращенец. Обыкновенный человек, одинокий мужчина. Человека до того уже допекли, что он пришел: «Помогите! Можно что-нибудь сделать?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия