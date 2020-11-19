Вспоминаю бородатый анекдот: «Мужик работал на конвейере завода, выпускающего детские коляски. Жена уговорила его воровать по одной детали в неделю, чтобы собрать коляску для будущего ребенка. Через девять месяцев мужик сел за сборку.

– Знаешь, жена, как я ни собираю, все пулемет получается!»

Я в том же положении: с чего бы не начал говорить, а получается или Саакашвили, или ковид.

Грустно. Хотел про сериалы поговорить, порассказать свои последние впечатления, но, боюсь, опять пулемет соберу. А потому не надо напрягаться и сразу про Саакашвили. Или ковид. Начнем с ковида, так как есть у меня подозрение, что ковид рано или поздно исчезнет, а Саакашвили – это навсегда.

Ковид ковидом, но ведь кроме него есть и другие болезни. Они, к сожалению, никуда не делись и продолжают быть. Я понимаю, все силы и средства брошены на эту модную заразу, а что же делать остальным – сердечникам, диабетикам, ревматикам и пр. и пр.? Им тоже иногда приходится несладко и иногда, волей-неволей, они звонят в скорую медицинскую помощь, когда припрет. Я не знаю, как в остальном мире, но у нас с этой службой положение аховое – дозвониться невозможно. Мой знакомый, милейшей души человек, скромный конторский работник средних лет и обладатель слабого сердца, недавно сидел дома, пил некрепкий чай, смотрел последние новости, и вдруг с ним случился сердечный приступ. Он одинокий человек, так сложилась его жизнь. В свое время он не подумал, что в его возрасте нужен кто-то рядом, кто ему поднесет стакан воды. Очевидно, понадеялся, что пить ему не будет хотеться, вот и остался один. А тут вдруг такая непруха, сердце зашалило, да так зашалило, что пульс начал зашкаливать. Он начал звонить в скорую, а там милый голос автомата просил подождать, и чтобы ему не было скучно, включилась музыка. Сорок минут он слушал музыку, но музыкотерапия не помогала, а даже наоборот: играли одну и ту же мелодию, которую он и так не любил, а тут возненавидел навсегда. Поняв, что по телефону помощи не дождаться, он вспомнил историю про гору и Магомеда, и сам решил пойти в скорую помощь, которая, к счастью, располагалась недалеко от его дома.

Повезло в этом отношении моему знакомому. Лично рядом со мной никакими скорыми помощами не пахнет – одни магазины вторсырья, питейные лавки и массажные салоны. Случись что со мной, я смогу доплестись только до тайского массажа, но, думаю, это как раз тот случай, когда их услуги не помогут. А знакомому моему в этом смысле свезло – станция скорой медицинской помощи была в двух кварталах от него. Хватаясь за стены домов и шепча отрывки молитв, мой знакомый дошел до станции и робко постучался. Но ему не открыли. Через решетчатое окошечко сказали, что впускать не положено, и если ему что надо, пускай он, как цивилизованный человек, звонит по телефону, и ему вышлют машину. Знакомый, вяло переругиваясь с дежурной через дверь, пытался объяснить, что по телефону машина не едет. Наконец дежурная открыла дверь и сказала, что все равно все машины на выезде, никого нет, и предложила ему посидеть на лавочке в скверике, авось само пройдет.

– А если не пройдет? – уже задыхаясь, спросил мой знакомый и стал синеть на глазах. Но в этой сказке конец хороший: вдруг откуда-то появилась добрая фея... то есть медсестра, быстро разобралась в ситуации и повела его к машине кардиоэкспресса, которая, видимо, была припрятана для сильных мира сего. Но вот незадача, машина с оборудованием есть, а персонала нет. Все врачи на выездах, так что пришлось моему знакомому самому влезать в карету, самому присоединиться к аппаратуре, самому делать себе соответствующие процедуры. Хорошо что у него с собой был умный телефон, а в телефоне YouTube, где можно узнать все, даже то, как самому себе сделать операцию по удалению миндалин.

Я, конечно, малость утрирую, жизнь и так нервная, потому стараюсь ее немного разжижить. Насколько это у меня получается, вам судить. Но изложенная история процентов на 90 соответствует истине. Врачи скорой помощи недосягаемы, как синяя птица. Дело понятное, все мы настолько напуганы ковидистерией, что при малейшем чихе звоним в скорую помощь, А где столько скорых найти? Потому и получается коллапс. И вот тут возникает вопрос: а как подготовилось Министерство здравоохранения к данной ситуации? Ведь предупреждал нас генеральный директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, что в ноябре месяце предвидится по 4-5 тысяч зараженных ежедневно. Пока на эту цифру мы не вышли, но по три тысячи уже имеем. Что делало все лето наше министерство и ее министр, субтильная девушка Екатерина Тикарадзе? Или они понадеялись на авось? Авось пронесет? Не пронесло! Опять хотели как лучше, а получилось как всегда. Сейчас я говорю не про лечение ковида, а про другие заболевания. Из-за ковида, по-моему, забыли все остальное, и это тревожит. Как будто действует негласный закон, что в наше осадное положение всем другим болячкам приказано молчать и не рыпаться. Но они, сволочи, рыпаются.

Вспоминаю давнишнюю историю со СПИДом. Болезнь появилась в 1981 году и постепенно приобрела довольно агрессивную форму. СПИД не вылечивался, и многие знаменитости стали жертвой этой специфической болезни. Огромные средства начали тратить, чтобы как-то найти т.н. противоядие. Помню, один известный человек сказал: если бы на борьбу с раком потратили такие суммы, как на СПИД, то онкология могла быть уже побеждена. Не буду голословно утверждать, что тот известный человек был прав, хотя СПИДом можно было, при определенной осторожности, не заразиться. А вот рак – это совсем непредсказуемо. Сегодня с ВИЧ уже можно жить, выпил в день одну таблетку и беги дальше. Эх, если бы при Фредди Меркьюри была эта таблетка...

Что-то меня в сторону потянуло. Ничего особенного я, наверное, сегодня не сказал, никаких гигантских идей не выдал, но все время есть у меня опасение, как бы вместе с водой и ребенка не выплеснуть.

В завершение сегодняшнего полумрачного выступления хочу рассказать историю, которую услышал по телевизору: В США, в Южной Дакоте, довольно большой процент заболевания ковидом. Многие случай кончаются летальным исходом, но главное, что заболевшие до самого конца отрицают наличие этого вируса. Были несколько случаев, когда последними словами ушедших было «нет, все равно ковида не существует». Это не я придумал, честное слово, я не шучу на тему смерти. Услышал я это не по какому-нибудь местному провокационному каналу типа «Мтавари архи» (Главканал). Эту новость передавали по серьезному CNN. И так объяснили, что многие жители Южной Дакоты якобы являются поклонниками президента Трампа и свято верят его словам, когда он отрицал наличие вируса.

Вот и верь после этого лидерам. Нет, ребята, в который раз убеждаюсь, что верить можно только папе с мамой.

И мне.

А про Саакашвили в следующий раз, так как в субботу второй тур выборов, и этот украинский доходяга еще может что-нибудь выкинуть этакое. А мы потом вместе поржем.

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