Спецоперация в Тбилиси: злоумышленник использовал Facebook-LIVE для предъявления требований

Злоумышленник, ворвавшийся в микрофинансовую организацию NBC («Бизнес Капитал»), якобы предъявил свои требования, используя аккаунт одного из заложников в Facebook-LIVE.

В ролике, который длится 06:05, в основном, озвучены требования решения вопросов социального характера, а не перечисления определенной суммы.

Злоумышленник находится в офисе без маски и, по всей вероятности, держит в руках гранату.

Девять человек сегодня вечером были взяты в заложники в здании микрофинансовой организации NBC («Бизнес Капитал») у станции метро «Церетели» в Тбилиси. Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в офис компании ворвались пятеро человек.

По словам главы патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, грабитель взял заложников в одиночку. «По нашей информации, в микрофинансовой организации находятся девять заложников и один вооруженный человек», - сообщил он. Сирадзе также призвал СМИ прекратить прямую трансляцию с места происшествия, поскольку это может создать угрозу для жизней сотрудников правоохранительных органов и заложников.

Поступает информация об эвакуации жильцов десятиэтажного дома, в котором расположен офис NBC, а также сотрудников коммерческих объектов, прилегающих к месту происшествия.

В NBC также прокомментировали произошедшее, заявив, что их первоочередной задачей является безопасность сотрудников. «Наша компания находится в координации с Министерством внутренних дел. Мы действуем в соответствии с их инструкциями. В рамках своих возможностей, мы сделаем все для того, чтобы процесс завершился мирно», - сказано в заявлении компании.

Сейчас территория оцеплена полицией. Сотрудники МВД контролируют периметр. Проезжая часть перекрыта.

Необходимо отметить, что офис NBC находится в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Квартал очень оживленный – помимо станции метро, там находится «Макдональдс» и десятки магазинов.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.