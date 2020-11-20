В Соединенных Штатах приведен в исполнение смертный приговор

В американском штате Индиана приведен в исполнение смертный приговор в отношении 49-летнего Орландо Холла. Об этом сообщило сегодня, 20 ноября, агентство AFP, сославшись на Министерство юстиции США.

Холл был казнен при помощи смертельной инъекции поздно вечером в четверг - после отклонения Верховным судом США его прошения о помиловании, пишет Международное французское радио.

В 1995 году Орландо Холл был обвинен в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней Лизы Рене и приговорен к смертной казни.

AFP обратило внимание на то, что администрация Дональда Трампа не приостановила решения по смертным казням, несмотря на существующую в стране традицию: уходящий президент воздерживается от приведения в исполнение высшей меры наказания.

Это уже восьмая смертная казнь в США за последние четыре месяца. В июле Верховный суд страны вынес постановление, согласно которому смертные приговоры, назначенные федеральными судами за последние тридцать лет, могут быть приведены в исполнение.

В ближайшие недели в США должны быть приведены в исполнение еще два смертных приговора.