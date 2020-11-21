Новости
Премьер-министр Армении провел встречи с Шойгу и Лавровым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 21 ноября, принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и возглавляемую им делегацию. Согласно информации пресс-службы премьер-министра Армении, приветствуя министра обороны РФ, Пашинян подчеркнул важность его визита.
«Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, Вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить Вас за это. Конечно, до войны тоже времена были непростыми, но сейчас наступили более сложные времена, и мы надеемся, что в это время мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в сфере безопасности, но не только безопасности, но и военно-технического сотрудничества», - отметил Пашинян.
Премьер-министр Армении отметил, что в регионе изменилась военно-политическая ситуация. «Она изменилась, и нужно еще изучить все параметры этой ситуации. Конечно, в ключе стратегического сотрудничества и дружбы и братства между Арменией и Россией, я уверен, что в ближайшем и стратегическом будущем наши связи будут и дальше углубляться, наше союзничество будет более тесным и более стратегическим», - заявил он.
В своей речи министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что возглавляемая им делегация прибыла в Армению с «совершенно определенными и конкретными задачами».
«Вы знаете, что после подписанного заявления мы в самом срочном порядке перебросили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали практически по всей территории Карабаха, выставлено 23 наблюдательных поста, мы контролируем дорогу в Степанакерт, Лачинский коридор, естественно обеспечиваем передвижение и возвращение туда беженцев, которые оттуда ушли.
Дальше предстоит большая работа, я надеюсь, теперь уже по налаживанию мирной жизни в Карабахе. И с нашей стороны, конечно, главная задача – это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, настроены ее выполнить. Помимо этого, мы намерены обсудить дальнейшую жизнь и работу наших миротворцев, что для этого необходимо. И, естественно, обсудить все те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества и по военной линии, и по военно-технической линии. Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать», - отметил Шойгу.
Согласно сообщению, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся ситуации в Нагорном Карабахе, военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией.
Сегодня же состоялась беседа Никола Пашиняна с находящимся в Ереване главой МИД России Сергеем Лавровым.
«У нас состоялся содержательный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», - написал на своей странице в Facebook Пашинян.
Другие новости дня
ЦИК Грузии: Явка на выборах к 12:00 составила 8,29%
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 составила 8,29%. Об этом сообщила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани на брифинге.
За четыре часа с момента открытия избирательных участков проголосовали 177 462 гражданина Грузии. «Самая высокая активность зафиксирована в регионе Имеретия – 11,4%, а самая низкая – в мажоритарном округе Сабуртало – 6,2%», - отметила Иоселиани.
Если сравнить данные с первым туром парламентских выборов, прошедшим 31 октября, то тогда к 12:00 активность составила 19,41%. В численном показателе это 681 583 избирателя.
- Сегодня второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
- Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов.
- Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются - в 20:00.
- Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.
В России - новые максимумы зараженных и умерших от COVID
В России за минувшие сутки вновь достигнуты максимальные показатели числа выявленных инфицированных коронавирусом и умерших вследствие коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 24822 новых инфицированных. Это более чем в 2 раза больше, чем весенний максимум. Умерли за сутки 467 человек - это тоже самый высокий показатель с начала пандемии; общее число умерших по статистике оперативного штаба превысило 35 тысяч (Росстат впоследствии, как правило, корректирует эти цифры в сторону увеличения; в официальную статистику смертей включаются не все инфицированные, а только те, у кого коронавирус был признан главной причиной смерти).
При этом число выздоровевших за сутки уже четвертый день превышает число заболевших - то есть количество активных случаев болезни снижается. Сейчас их около 400 тысяч.
Новый максимум по числу инфицированных за сутки - более 7 тысяч - достигнут в Москве. Сообщается, что более 1,5 тысяч больных COVID-19 было за сутки в Москве госпитализировано.
За все время пандемии коронавирус был выявлен уже более чем у 2-х миллионов жителей России.
В большинстве российских регионов сейчас введены ограничительные меры (в Москве, например, переведена на дистанционное обучение часть школьников и студенты, закрыты клубы и заведения общепита в ночное время, закрыты музеи, ограничено число мест в театрах и так далее), однако речь не идет о карантине и «самоизоляции», как весной. При этом из многих регионов поступают сообщения о нехватке мест в больницах, лекарств и медперсонала.
Бидзина Иванишвили: Хочу поблагодарить грузинский народ за высокую гражданскую ответственность
«Хочу еще раз поблагодарить грузинский народ за ту высокую гражданскую ответственность, которую он проявил 31 октября и сегодня, в этот непростой период», - сказал председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на избирательном участке, где он вместе с членами семьи проголосовал на втором туре выборов. По его словам, грузинское общество проявило мобилизованность в условиях пандемии.
«Как известно, бушует ковид. Грузинское общество проявило максимальную мобилизацию, за что еще раз благодарю. В то же время напомню, что все страны, демократические общества подчеркнули, что выборы прошли в конкурентной и свободной среде. В результате в парламенте представлены девять партий, что нужно приветствовать. В то же время вы знаете, что некоторые политические партии чрезмерно эмоционально, чрезмерно амбициозно фиксируют позицию. Я считаю, что возобладает здравый смысл, и мы получим действительно многопартийный парламент», - сказал Бидзина Иванишвили.
Тем временем представители молодежных организаций оппозиционных партий проводят акцию перед бизнес-центром председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в знак протеста против фальсификации выборов. На месте мобилизована полиция, передает Общественный вещатель.
В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов. Все оппозиционные партии, которые преодолели однопроцентный барьер на парламентских выборах 31 октября и попали в парламент, отказываются войти в законодательный орган и бойкотируют второй тур выборов. Однако кандидаты от оппозиционных партий по-прежнему числятся в бюллетенях для голосования, так как по закону невозможно снять кандидатуру со второго тура выборов.
Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 100 тысяч
За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 824 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Об этом сегодня, 21 ноября, на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.
Больше всего заболевших в Тбилиси – 1 247. Таким образом, на столицу приходится почти 33% новых случаев заражения. По регионам факты распределены следующим образом:
- Тбилиси – 1 247;
- Аджария – 742;
- Имеретия – 609;
- Самегрело-Земо Сванети -319;
- Квемо Картли -214;
- Шида Картли -197;
- Гурия – 157;
- Кахетия – 150;
- Мцхета-Мтианети -96;
- Самцхе-Джавахети -63;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети -30.
За последние 24 часа скончались еще 33 пациента: 17 человек - в клиниках Тбилиси, пять – в Аджарии, восемь – в Имеретии, один – в Квемо Картли, один – в Самегрело и Земо Сванети, один – в Мцхета-Мтианети. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 927.
Выздоровели в общей сложности 81 783 человека, из них 3 851 пациент – за минувшие сутки. В настоящее время в стране 17 948 активных случаев COVID-19. Из них 5 976 пациентов (более 33%) проходят лечение в больницах, 8 527 (примерно 48%) – на дому, а 3 445 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 849. К аппаратам ИВЛ подключены 308 человек. В режиме карантина находятся 2 128 граждан, а 56 344 – в режиме самоизоляции.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С учетом новых данных, общее число зараженных в Грузии составило 100 684.
Адвокат: У захватившего заложников в Тбилиси при себе была граната-зажигалка
31-летний Леван Зурабашвили совершил нападение на микрофинансовую организацию MBC в Тбилиси с зажигалкой в форме гранаты. Об этом журналистам заявил адвокат обвиняемого Георгий Чочуа.
Нападение на офис МФО на проспекте Церетели произошло накануне, 20 ноября, во второй половине дня. Согласно информации МВД, вооруженный мужчина захватил в качестве заложников 17 заложников. Освободить всех граждан удалось по итогам переговоров, продолжавшихся более трех часов. Между тем Зурабашвили задержали.
На кадрах с места происшествия, которые появлялись в СМИ и соцсетях, видно, что в руках мужчина держал предмет, похожий на гранату.
«Это была не граната, а зажигалка в форме гранаты, которую он купил. Эта зажигалка не представляла реальной угрозы. Это всего лишь зажигалкой», - заявил адвокат.
До сих пор Зурабашвили не предъявлены официальные обвинения, однако МВД Грузии квалифицирует следствие по двум статьям, подразумевающим «захват нескольких заложников» и «незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия».
«Пока мой подзащитный использует право на молчание. Другой информации у нас нет. Он не хочет говорить», - сказал Чочуа. Он добавил, что его подзащитный не оказывал давления на заложников, и сейчас все освобожденные граждане чувствуют себя хорошо. Адвокат также заявил, что во время нападения Зурабашвили был трезв. Тем самым он опроверг предположения СМИ, которые допустили, что налетчик находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время нападения Зурабашвили озвучил ряд социальных и политических требований: отмена азартных игр, снижение ставки по банковским кредитам до 7%, снижение цен на медикаменты. При этом, он настаивал, чтобы парламент Грузии собрался и осуществил все соответствующие законодательные изменения. С учетом этого, можно предположить, что ограбление МФО не было задачей молодого мужчины, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саломе Зурабишвили: Очень надеюсь, что парламент Грузии будет многопартийным
«Я проголосовала за комплектование состава парламента десятого созыва. Я, как и вся Грузия, очень надеюсь, что это будет очень эффективный, деловой, многопартийный парламент», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после того, как проголосовала во втором туре выборов.
«Избиратели проголосовали за девять партий. Мы все должны уважать избирателя и его желание. Этот парламент будет очень важным, и он очень скоро приступит к работе, потому что мы должны принять бюджет, который будет очень важен, исходя из пандемии и социально-экономического кризиса. Трудно представить, что этот бюджет будет принят таким образом, чтобы в нем участвовали не все, и мы не попытались сделать его нашим совместным решением по преодолению кризиса. Я пожелаю это Грузии, я желаю это всем», - сказала Зурабишвили.
- Второй тур выборов в парламент Грузии сегодня проходит в 17 одномандатных округах. Оппозиция отказалась от участия в нем в знак несогласия с результатами первого тура, проходившего 31 октября. Несмотря на это, фамилии кандидатов в депутаты от оппозиции все равно указаны в бюллетенях, и теоретически они могут быть избраны.
- Оппозиция сможет окончательно отказаться от мандатов после того, как соберется парламент десятого созыва. Скорее всего, это сделают все восемь избирательных субъектов, получивших мандаты, а «Грузинская мечта» окажется единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва.
Гахария заявил, что проголосовал за скорейшее завершение избирательного процесса
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария проголосовал во втором туре парламентских выборов, заявил, что сегодня поддержал «скорейший переход политических процессов в парламент».
Глава правительства голосовал на избирательном участке №5 в тбилисском районе Мтацминда, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сегодня зарегистрированные здесь избиратели могут сделать выбор между кандидатом правящей партии «Грузинская мечта» Бекой Одишария и кандидатом от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Шалвой Шавгулидзе.
«Во втором туре, безусловно, я сделал выбор за то, чтобы избирательный процесс завершился как можно скорее, чтобы все политики, которым грузинский избиратель объявил доверие, почувствовали эту ответственность, и все политические процессы перешли в политические форматы в парламенте. Насколько бы большим не было различие между нами, мы должны научиться договариваться друг с другом. Мы должны научиться брать на себя ответственность и должны научиться работать вместе», – заявил Гахария.
По его словам, именно так и строится демократическое европейское государство.
Второй тур выборов в парламент Грузии сегодня проходит в 17 одномандатных округах. Оппозиция отказалась от участия в нем в знак несогласия с результатами первого тура, проходившего 31 октября. Несмотря на это, фамилии кандидатов в депутаты от оппозиции все равно указаны в бюллетенях, и теоретически они могут быть избраны.
Оппозиция сможет окончательно отказаться от мандатов после того, как соберется парламент десятого созыва. Скорее всего, это сделают все восемь избирательных субъектов, получивших мандаты, а «Грузинская мечта» окажется единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва.
Уже три недели оппоненты властей продолжают протестные акции с требованием назначения новой избирательной администрации и проведения досрочных парламентских выборов. Чтобы найти выход из кризиса, возникшего из-за непризнания итогов выборов оппозицией, стороны начали переговоры при посредничестве послов ЕС и США. Два первых раунда диалога не принесли каких-либо результатов.
Премьер-министр Армении выразил соболезнования по поводу кончины Риты Саргсян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования по поводу кончины супруги бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Риты Саргсян.
Рита Саргсян скончалась накануне, 20 ноября. У нее был диагностирован COVID-19.
Никол Пашинян отметил: «С прискорбием узнал о безвременной кончине Риты Саргсян, супруги третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна.
В качестве председателя попечительского совета фонда «Подари жизнь» г-жа Саргсян сыграла важную роль в поддержке армянских детей, борющихся с раком крови, помогая решать ряд проблем в сфере детского здравоохранения. В результате ее деятельности были реконструированы здравоохранительные и образовательные учреждения.
Г-жа Саргсян также проводила достойную высокой оценки социально-общественную деятельность, способствовала активизации культурной жизни.
От имени нашей семьи выражаю соболезнования скорбящей семье Саргсянов».
РСЕ/РС осуждает действия властей Беларуси против журналистов
Радио Свободная Европа/Радио Свобода осуждает растущее давление властей Беларуси на свободу прессы. Последним проявлением такого давления стал приговор шестерым журналистам Белорусской службы Радио Свобода. Они осуждены на сроки от 8 до 15 дней лишения свободы за административные нарушения. Это Андрей Шаулюха, Юлия Коцкая, Максим Лаврецкий, Андрей Рябчик, Игорь Карней, Олег Груздилович.
В заявлении исполняющего обязанности президента Радио РСЕ/РС Дэйзи Синделар, в частности, говорится:
«Правительство Беларуси задержало наших журналистов и многих других белорусских репортеров, пытаясь наказать их за то, что они делают свою работу, являясь объективными свидетелями событий в Беларуси. Неблаговидная тактика властей не помешает нам использовать любые возможности для обеспечения народа Беларуси важными новостями, в которых он нуждается, – новостями о нарушениях прав человека».
Медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода опирается на сеть своих корреспондентов, сообщающих точные новости и информацию для аудитории в 41 миллион человек на 27 языках в 23 странах, в которых свобода прессы ограничена или где профессиональная журналистика еще не вполне развита. РСЕ/РС проводит независимую редакционную политику, получая финансовую поддержку в виде грантов от Конгресса США – через Агентство США по глобальным медиа.
В 17 одномандатных округах по Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов
В 17 одномандатных округах по Грузии сегодня, 21 ноября, проходит второй тур выборов – ровно в 8:00 открылись избирательные участки. Голосование проходит на 1 914 избирательных участках. Кроме того, для лиц, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции (карантин, самоизоляция), созданы еще 80 специальных участков. Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек.
В ЦИК Грузии заявляют, что они позаботились о том, чтобы не допустить распространения инфекции во время голосования и приняли меры предосторожности. Избиратели появляются на участках в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ проходят термоскрининг перед входом на участок. При этом на них должны быть надеты перчатки, маски и щиты.
Для наблюдения за выборами 21 ноября зарегистрированы 9,5 тысячи представителей избирательных субъектов, 47,3 тысячи наблюдателей от 132 местных наблюдательных организаций и 920 наблюдателей от 48 международных организаций. Для освещения избирательного процесса аккредитацию получили около 5,6 тысячи журналистов от 118 СМИ.
От первого тура второй будет отличаться тем, что за процессом не будут следить представители оппозиционных партий. В знак протеста оппозиция сняла своих наблюдателей и отозвала членов комиссий, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Центральная избирательная комиссия потратила на второй тур парламентских выборов 8,6 миллиона лари (более 2,6 миллиона долларов).
Правящая «Грузинская мечта» – единственный избирательный субъект, который участвует во втором туре. Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов. Они не признают легитимность первого тура парламентских выборов, проходивших 31 октября, заявляя, что результаты были сфальсифицированы. Оппоненты властей призвали своих сторонников к «полному игнорированию» голосования.
Несмотря на решение оппозиции, в избирательных бюллетенях все-таки будут зафиксированы все кандидаты, прошедшие во второй тур – по двое в каждом округе, которые показали лучшие результаты в первом туре, но не смогли набрать более 50%.
По данным ЦИК, кандидатам «Грузинской мечты» должны противостоять представители пяти партий и блоков: «Единое национальное движение – Сила в единстве» (в 12 мажоритарных округах), «Европейская Грузия» (в двух округах), «Гирчи», «Граждане», «Лейбористская партия» (по одному кандидату в трех округах).
Список кандидатов по округам:
- №1 – Мтацминда-Крцаниси - «Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе и «Грузинская мечта» Бека Одишария.
- №2 – Ваке - «Европейская Грузия» Елена Хоштария и «Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе.
- №3 – Сабуртало - «Граждане» Александр Элисашвили и «Грузинская мечта» Давид Сергеенко.
- №4 – Исани - «ЕНД – Сила в единстве» Хатия Деканоидзе и «Грузинская мечта» Каха Кахишвили.
- №5 – Самгори - «ЕНД – Сила в единстве» Леван Хабеишвили и «Грузинская мечта» Созар Субари.
- №6 – Дидубе-Чугурети - «Гирчи» Зураб Джапаридзе и «Грузинская мечта» Георгий Вольский.
- №7 – Надзаладеви - Лейбористская партия Шалва Нателашвили и «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.
- №8 – Глдани - «ЕНД – Сила в единстве» Никанор Мелия и «Грузинская мечта» Леван Кобиашвили.
- №10 – Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи - «ЕНД – Сила в единстве» Георгий Ботковели и «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили.
- №11 – Мцхета-Душети-Тианети-Казбеги - «ЕНД – Сила в единстве» Цезарь Чочели и «Грузинская мечта» Шалва Кереселидзе.
- №12 – Рустави-Гардабани - «ЕНД – Сила в единстве» Давид Киркитадзе и «Грузинская мечта» Нино Лацабидзе.
- №16 – Хашури-Карели - «ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе и «Грузинская мечта» Заал Дугладзе.
- №21 – Зестафони-Ткибули-Тержола-Багдати - «ЕНД – Сила в единстве» Каха Гецадзе и «Грузинская мечта» Бежан Цакадзе.
- №23 – Кутаиси - «Сила в единстве» Григол Вашадзе и «Грузинская мечта» Заза Ломинадзе.
- №27 – Зугдиди - «ЕНД – Сила в единстве» Малхаз Джалагония и «Грузинская мечта» Ираклий Чиковани.
- №28 – Батуми - «ЕНД – Сила в единстве» Леван Варшаломидзе и «Грузинская мечта» Ресан Концелидзе.
- №30 – Хелвачаури-Кеда-Шуахеви-Хуло - «ЕНД – Сила в единстве» Миша Болквадзе и «Грузинская мечта» Анзор Болквадзе.
Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Первые итоги голосования ЦИК начнет оглашать к полуночи.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, итоговые результаты Центризбирком должен обнародовать не позднее 19-го дня после проведения выборов. Первое заседание новоизбранного парламента созывает президент Грузии не позднее 10-го дня со дня оглашения результатов. Когда права и полномочия нового состава парламента будут признаны, выбираются спикер, вице-спикеры, а также руководители комитетов и фракций.
В Соединенных Штатах приведен в исполнение смертный приговор
В американском штате Индиана приведен в исполнение смертный приговор в отношении 49-летнего Орландо Холла. Об этом сообщило сегодня, 20 ноября, агентство AFP, сославшись на Министерство юстиции США.
Холл был казнен при помощи смертельной инъекции поздно вечером в четверг - после отклонения Верховным судом США его прошения о помиловании, пишет Международное французское радио.
В 1995 году Орландо Холл был обвинен в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней Лизы Рене и приговорен к смертной казни.
AFP обратило внимание на то, что администрация Дональда Трампа не приостановила решения по смертным казням, несмотря на существующую в стране традицию: уходящий президент воздерживается от приведения в исполнение высшей меры наказания.
Это уже восьмая смертная казнь в США за последние четыре месяца. В июле Верховный суд страны вынес постановление, согласно которому смертные приговоры, назначенные федеральными судами за последние тридцать лет, могут быть приведены в исполнение.
В ближайшие недели в США должны быть приведены в исполнение еще два смертных приговора.
В Абхазии 34 новых случая COVID-19, один человек скончался
Как сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 118 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 человек, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 19 – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 1944 года рождения. У него был подтвержден диагноз COVID-19 и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 19 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 38 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5312 человек. 68 летальных случаев. Выздоровели 3611 человек.
Все заложники освобождены из здания микрофинансовой организации в Тбилиси
Все граждане, удерживаемые в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а налетчик задержан. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Сегодня днем вооруженный мужчина ворвался в офис компании MBC («Бизнес Капитал») у станции метро «Церетели». В МВД подтвердили, что он был вооружен, а в заложники были взяты девять человек.
В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех заложников. «Рустави 2» уточняет, что переговорщиков было двое. Сотрудники МВД уже перевели их в безопасное место. По предварительной информации, никто из них не пострадал.
Ранее мужчина выдвинул свои требования посредством социальной сети: «Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто принимает участие в выборах, и приняли три закона». Его требования были таковы: отмена азартных игр, в том числе, и онлайн-игр, снижение банками процентной ставки по кредиту до 7 %, снижение цен на медикаменты.
На месте остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.
Спецоперация в Тбилиси: злоумышленник использовал Facebook-LIVE для предъявления требований
Злоумышленник, ворвавшийся в микрофинансовую организацию MBC («Бизнес Капитал»), якобы предъявил свои требования, используя аккаунт одного из заложников в Facebook-LIVE.
В ролике, который длится 06:05, в основном, озвучены требования решения вопросов социального характера, а не перечисления определенной суммы.
Злоумышленник находится в офисе без маски и, по всей вероятности, держит в руках гранату.
Девять человек сегодня вечером были взяты в заложники в здании микрофинансовой организации MBC («Бизнес Капитал») у станции метро «Церетели» в Тбилиси. Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в офис компании ворвались пятеро человек.
По словам главы патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, грабитель взял заложников в одиночку. «По нашей информации, в микрофинансовой организации находятся девять заложников и один вооруженный человек», - сообщил он. Сирадзе также призвал СМИ прекратить прямую трансляцию с места происшествия, поскольку это может создать угрозу для жизней сотрудников правоохранительных органов и заложников.
Поступает информация об эвакуации жильцов десятиэтажного дома, в котором расположен офис MBC, а также сотрудников коммерческих объектов, прилегающих к месту происшествия.
В MBC также прокомментировали произошедшее, заявив, что их первоочередной задачей является безопасность сотрудников. «Наша компания находится в координации с Министерством внутренних дел. Мы действуем в соответствии с их инструкциями. В рамках своих возможностей, мы сделаем все для того, чтобы процесс завершился мирно», - сказано в заявлении компании.
Сейчас территория оцеплена полицией. Сотрудники МВД контролируют периметр. Проезжая часть перекрыта.
Необходимо отметить, что офис MBC находится в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Квартал очень оживленный – помимо станции метро, там находится «Макдональдс» и десятки магазинов.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.
Спецоперация в Тбилиси, МВД сообщает о девяти заложниках
На проспекте Церетели в Тбилиси в эти минуты идёт спецоперация. СМИ сообщили, что вооруженный человек ворвался в офис микрофинансовой организации MBC («Бизнес Капитал»).
По имеющейся информации, один нападавший захватил девять заложников, – заявил журналистам руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
Начато расследование по двум статьям уголовного кодекса Грузии – 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение оружия) и 179 (разбой).
Офис MBC расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома. По некоторым данным, планируется эвакуация жильцов.
- 21 октября в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью.
- Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника, захватившего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», было выполнено. Он сказал, что речь шла о полумиллионе долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.
- 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. «Полиция активно проводит специальные оперативные, розыскные и следственные мероприятия по установлению его местонахождения и задержания», – заявили в ведомстве. Эсебуа до сих пор не задержан.
Президент Армении назначил новых глав Минобороны, МЧС и Минтруда
Президент Армении Армен Саркисян своим указом назначил министром обороны Вагаршака Арутюняна. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян ранее подал в отставку.
Главой МЧС указом президента назначен командующий 5-м армейским корпусом Андраник Пилоян. Бывший глава ведомства Феликс Цолакян заявил о своей отставке несколько дней назад.
Новым министром труда и по социальным вопросам назначен Месроп Аракелян – экономист и советник главы правительства на общественных началах. Бывший министр Заруи Батоян был уволен.
News.am пишет, что министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян также подал в отставку. Его пост может занять заместитель министра Жанна Андреасян.
16 ноября в отставку подал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Он занимал этот пост с 12 мая 2018 года. Новым главой МИД стал Ара Айвазян.
В Ереване в ночь на 10 ноября, после того как премьер-министр Никол Пашинян объявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и подписании соглашения с Азербайджаном и Россией, начались протесты. Оппозиция требует отставки Пашиняна и денонсации соглашения. 12 ноября были задержаны более 10 лидеров оппозиции в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в нарушение закона.
В очередной раз вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября 2020 года. Азербайджан при поддержке Турции сумел отвоевать несколько районов Карабаха и взять город Шушу (на армянском Шуши), древнюю столицу Карабаха. На следующий день после взятия Шуши премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение. За Арменией и Азербайджаном, согласно условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания договора, а вдоль линии соприкосновения разместится миротворческая миссия России. В Азербайджане будет создан российско-турецкий мониторинговый центр.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики". За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.
"Нагорно-Карабахская республика" официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что "НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
Алиев: Грузия не хотела, чтобы «озверевший враг убивал наших гражданских лиц»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении есть претензии ко всем соседним странам. В этом контексте он упомянул и Грузию, которая во время конфликта в Нагорном Карабахе закрыла воздушное пространство для военных грузов. Алиев считает, что Грузия не хотела, чтобы «озверевший враг убивал наших гражданских лиц».
Цитату Алиева публикуют азербайджанские СМИ, среди них – государственное агентство «Азертадж».
«Каковы отношения Армении с ее соседями? С Азербайджаном такая вот оккупация, территориальные претензии к Турции. Россия сейчас, как говорится, выражает недовольство. Я знаю это, почему они не смогли доставить оружие через Иран. Потому что Иран дружественная, братская нам страна. Потому что, учитывая нашу просьбу, они закрыли свое воздушное пространство. Потому что не хотели, чтобы оно было доставлено и убило азербайджанцев. Против Грузии выдвигается та же претензия. Потому что в период войны Грузия также закрыла свое воздушное пространство и не позволила перевозить оружие наземными путями. И она не хотела, чтобы озверевший враг убивал наших гражданских лиц», – сказал Алиев.
- Во время конфликта в Карабахе в Тбилиси заявили, что транзит военных грузов в Армению и Азербайджан приостановлен. Грузия опровергла и переброску военных грузов гражданскими самолетами.
- После подписания лидерами Азербайджана, Армении и России соглашения о прекращении войны Грузия по просьбе Еревана и Баку открыла воздушный коридор для российских миротворцев.
Подразделения армии Азербайджана вошли в Агдамский район
Подразделения азербайджанской армии сегодня, 20 ноября вошли в Агдамский район. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации, подразделения Азербайджанской Армии 20 ноября вошли в Агдамский район. В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Агдамского района», – сказано в сообщении ведомства.
В СМИ и соцсетях публикуют фото и видео азербайджанских военных в Агдамском районе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ «с освобождением Агдамского района от оккупации». Он заявил, что город Агдам будет восстановлен.
«Я искренне поздравляю вас с освобождением от оккупации Агдамского района. Искренне поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы уже больше не переселенцы. Вы вернетесь на свои родные земли. Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке будут реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда. Поэтому восстановление Агдамского района займет особое место в наших будущих планах. Потому что это большой район как с точки зрения территории, так и, как я сказал, самый большой район с точки зрения населения», – заявил глава государства.
- Город Агдам расположен не на территории Нагорного Карабаха, а к востоку от неё. В советские времена его население превышало 20 тысяч человек, большинство составляли азербайджанцы. Наиболее известным его предприятием был Агдамский коньячный завод, производивший, в частности, портвейн «Агдам». Армянские силы заняли город в 1993 году. Азербайджанское население его покинуло, город был сильно разрушен. В последнее время в нём жили лишь несколько сот человек.
- В подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России заявлении говорилось, что «Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года».
- Армения до 25 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Комендантский час в крупных городах Грузии отменят на два дня
Ограничение на передвижение в ночное время суток, которое действует в семи крупных городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти), отменят на два дня из-за второго тура парламентских выборов.
Изменения были внесены в постановление правительства Грузии «Об утверждении правил изоляции и карантина».
В правительстве пояснили, что в целях беспрепятственного осуществления избирательного процесса, в порядке исключения ограничение не будет действовать с 22:00 20 ноября. Запрет на передвижение вновь вступит в силу с 22:00 22 ноября.
- Второй тур парламентских выборов пройдёт в Грузии 21 ноября – в 17 одномандатных округах. Кандидаты от оппозиции объявили голосованию бойкот. Несмотря на это, их имена будут в избирательных бюллетенях.
- Власти объявили о введении запрета на передвижение 7 ноября, заявив при этом, что это – «не комендантский час, а ограничение передвижения».
Епископ Боржоми и Бакуриани скончался после заражения коронавирусом
Член Священного Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ), епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили) скончался от коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе патриархии Грузии.
Как отмечается, COVID-19 у 65-летнего епископа протекал на фоне сопутствующих заболеваний. Согласно сообщениям СМИ, Самадбегишвили лечился от онкологии, недавно ему провели хирургическую операцию.
«Выражаем большую сердечную боль и сожаление в связи с кончиной епископа Лазаря. Мы молимся за бессмертие его души», — говорится в сообщении патриархии.
Как пишет «Новости-Грузия», летом 2014 года Самадбегишвили был избран епископом созданной тогда же Австрийской и Германской епархии Грузинского патриархата. В январе 2017 года он был переведен управляющим архиереем в епархию Боржоми и Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети).
- Сегодня стало известно, что от последствий COVID-19 скончался предстоятель Сербской православной церкви – патриарх Ириней.
Предстоятель Сербской православной церкви умер от последствий COVID-19
Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней (Мирослав Гаврилович) умер утром 20 ноября в военном госпитале в Белграде. Ему было 90 лет. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа.
О смерти иерарха сообщила Сербская православная церковь. Президент Сербии Александр Вучич написал в своем инстаграме, что для него большая честь была знать патриарха. «Такие люди, как ты, никогда не уходят», - написал Вучич, опубликовав фотографию Иринея.
Коронавирус у предстоятеля СПЦ был обнаружен 4 ноября. За три дня до этого он возглавлял службу на отпевании митрополита Черногорского Амфилохия (Радовича), умершего 30 октября в возрасте 82 лет из-за COVID-19.
На похоронах, где был выставлен открытый гроб с телом митрополита, священники, большинство верующих, а также некоторые политики не носили маски и не соблюдали дистанцию, — рассказывает Сербская служба Радио Свобода. Священники причащались одной лжицей, а некоторые из присутствующих целовали руку покойному.
Власти Черногории выступили с резкой критикой нарушения эпидемиологических мер в ходе прощания с Амфилохием, однако не предприняли никаких мер, чтобы остановить это, вероятно, не желая обострять ситуацию в обществе.
Ириней родился в селе Видова на юго-западе Сербии в 1930 году. Он окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета, в возрасте 29 лет принял монашеский постриг. Патриархом он стал в 2010 году. Одна из двух его интронизаций состоялась в Косове под охраной миротворческих сил, на ней присутствовал президент Сербии и несколько сотен сербских официальных лиц.
Ириней был известен резкой критикой властей Черногории, обвиняя их в дискриминации живущих в стране сербов. Кроме того, он выступал против признания Православной церкви Украины, считая Украинскую православную церковь (МП) единственной каноничной на Украине.
COVID-19 в Грузии: 3768 новых случаев, скончался 41 пациент
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 894. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 41 пациент.
В тбилисских клиниках умерли 19 человек, в Имерети – 12, в Аджарии – 5, в Мцхета-Мтианети– 3, в Квемо Картли – 2.
За последние сутки выявлено 3768 новых случаев инфицирования. Это –максимум за все время пандемии. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 96 860.
За 24 часа выздоровели 2409 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 73 877.
Число активных случаев коронавируса – 18 336, из них 5833 пациента лечатся в клиниках, 3518– в COVID-гостиницах, 8985 – на дому.
Выборы в США: в Джорджии после пересчета голосов побеждает Байден
Ручной пересчет бюллетеней в традиционно республиканской Джорджии подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден. Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.
Пересчет был инициированы после того, как неофициальные результаты голосования показали, что Байден набрал приблизительно на 14000 голосов больше, чем Трамп.
Штат сертифицирует победу Байдена, подчеркнул Раффенспергер. По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.
По официальным данным, опубликованным на сайте секретаря штата Джорджия, на выборах в штате с перевесом в 12 284 голоса победил Джо Байден, за которого проголосовали 2 475 141 человек. Дональд Трамп по итогам пересчета набрал 2 462 857 голосов. Пересчет привел к незначительному повышению результатов Трампа на 0,0099%, сообщили в аппарате секретаря штата Джорджия.
В то же время суд штата Аризона отклонил иск, поданный республиканцами с целью запретить властям Аризоны объявить Джо Байдена официальным победителем выборов, сообщает Голос Америки. По данным Edison Research, Байден победил Трампа в Аризоне с перевесом более чем в 10 000 голосов.
В последние дни Трамп неоднократно делал не получившие подтверждения заявления о массовых фальсификациях. Однако все попытки его команды оспорить результаты голосования в судах оказались неудачными. При этом, согласно результатам опроса Reuters / Ipsos, около половины сторонников президента считают эти претензии обоснованными.
Республиканцы попросили судью распорядиться о проведении новой проверки бюллетеней, утверждая, что при подсчете голосов были нарушены законы штата. Судья не стал объяснять причин отказа принять иск, однако добавил, что вскоре он опубликует более развернутое решение по этому делу.
Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США считает, что Дональд Трамп ведет себя безответственно, пытаясь оспорить результаты голосования. "Я думаю, что мы являемся свидетелями чего-то невероятно безответственного", – сказал демократ в ходе пресс-конференции.
Но, уверен Байден, "в конце концов мы ясно дадим понять, что победили". "Я уверен, он знает, что не победил и не может победить, и мы будем приведены к присяге 20 января ", – добавил Байден.
- Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако на основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации также объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
- Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
ВОЗ рекомендовала не лечить больных COVID-19 ремдесивиром
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны, говорится в заявлении группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.
В ВОЗ отметили, что сейчас нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Рекомендации основаны на новом обзоре фактической информации, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения COVID-19. Обзор включает данные четырех международных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.
После тщательного изучения всей информации группа экспертов ВОЗ, в которую вошли в том числе четыре пациента с коронавирусом, пришла к выводу, что «ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения». На основе имеющихся в настоящее время данных нет никаких доказательств того, что он действительно улучшает важные для пациентов показатели, подчеркнули в организацию.
В то же время эксперты поддержали идею дальнейших исследований с использованием ремдесивира, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов, – пишет РИА Новости.
- Ранее сообщалось, что антивирусным препаратом «Ремдесивир» лечат главу Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.
- Этим препаратом лечили и американского президента Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.