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Ответственность за ракетный обстрел Кабула взяло на себя «ИГ»
Правительство Афганистана осудило талибов за обстрел жилых кварталов Кабула в час-пик утром 21 ноября. Жертвами ракетного обстрела стали не менее восьми человек и еще десять получили ранения.
Обстрел велся за несколько часов до начала запланированной в Катаре встречи госсекретаря США Майка Помпео с делегацией талибов и представителями правительства Афганистана.
Встреча в Катаре должна дать импульс для оживления мирных переговоров, которые затормозились в последнее время.
Западные агентства отмечают, что в ближайшие дни в Женеве должна начаться крупная конференция доноров, помогающих Афганистану. Представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан заявил в телевизионном выступлении , что «Талибы выпустили 24 ракеты по пяти различным районам Кабула, включая кварталы, где находятся иностранные посольства».
Ариан назвал ракетный обстрел явным признаком поражения движения Талибан и предупредил о неминуемых ответных действиях правительства.
Талибы отвергли причастность к обстрелу. Вскоре ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена во многих странах, включая Россию).
Посольство Ирана в Кабуле заявило в Твиттере, что одна из ракет упала на его территории, при этом никто не пострадал. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил нападение.
Другие новости дня
ЦИК Грузии: Явка во втором туре парламентских выборов к 17:00 составила 20,74%
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 17:00 составила 20,74% - проголосовали 443 963 гражданина. Об этом сообщила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани на брифинге.
Самые активные избиратели в мажоритарном округе №30, в который входят муниципалитеты Кеда, Шуахеви, Хелвачаури и Хуло (Аджария). К 17:00 там проголосовали 30 162 гражданина. Самая низкая явка в тбилисском районе Надзаладеви (мажоритарный округ №7) – всего 16%, проголосовали около 22 тысяч избирателей.
Если сравнивать со вторым туром на парламентских выборов 2016 года, тогда к 17:00 явка составляла 30,99% (767 907 избирателей). Что касается первого тура выборов парламента десятого созыва 31 октября, тогда к 17:00 активность составила 45,77% (1 607 530 избирателей).
Сегодня второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются - в 20:00.
Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.
В зоне грузино-осетинского конфликта задержан гражданин Грузии
По информации СГБ Грузии, накануне, 20 ноября, представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия незаконно задержали гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.
Согласно сообщению, по факту была немедленно активирована горячая линия и проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры Грузии.
«Факты незаконных задержаний, осуществляемые оккупационными силами, наносят ущерб обстановке безопасности на местах и чрезвычайно осложняют повседневную жизнь местного населения», - говорится в заявлении СГБ Грузии.
Ильхам Алиев встретился в Баку с министром обороны России
Министр обороны России встретился в Баку с президентом Азербайджана. Информацию об этом распространяют российские и азербайджанские СМИ.
По сообщениям СМИ, во встрече Сергея Шойгу и Ильхама Алиева также принял участие министр обороны Азербайджана.
В ходе переговоров Сергей Шойгу заявил, что «российские миротворцы открыли 23 блокпоста в зоне нагорно-карабахского конфликта и контролируют все дороги, необходимые для обеспечения безопасности на линии соприкосновения».
Со своей стороны, Ильхам Алиев сказал, что приветствует выполнение Соглашение о прекращении огня от 9 ноября. По его словам, это свидетельствует о готовности Азербайджана и Армении положить конец многолетнему конфликту и начать политическое урегулирование.
Ранее сегодня министр обороны России посетил Ереван, где встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
- Боевые действия в Нагорном Карабахе, которые начались в конце сентября, были остановлены 10 ноября после того, как Армения и Азербайджан достигли договоренностей о перемирии при посредничестве России. Азербайджан добился успеха, вернув под свой контроль ряд районов по периметру Нагорного Карабаха, а также часть самого Карабаха с городом Шуша. Россия неоднократно заявляла, что окажет военную помощь Армении, своему союзнику по ОДКБ, только если непосредственно территория этой страны подвергнется нападению – чего не произошло.
Дорогу через «Верхний Ларс» открыли для легковых машин
Дорога к ТПП «Казбеги - Верхний Ларс» (грузино-российская граница) открыта для легковых автомобилей. Об этом сообщили в департаменте патрульной полиции МВД Грузии.
Из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин участок Коби-Гудаури автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс оставался закрытым для всех видов транспорта почти сутки. Частично восстановить движение удалось сегодня.
В настоящее время на отрезке Коби-Гудаури из-за снега, гололедицы и низкой температуры действует запрет на передвижение большегрузов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Движение для полуприцепов, прицепов и автобусов с более чем 30 пассажирскими местами осуществляется через тоннели в одностороннем порядке.
Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании
Россия запретила въезд на свою территорию 25 представителям Великобритании. Об этом заявила в субботу представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, речь идет об ответе на введенные ранее британскими властями санкции против 25 российских официальных лиц по «делу Магнитского». Захарова назвала эти санкции «попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия».
Список россиян, попавших под санкции Лондона, был опубликован в начале июля. В него включены люди, которых Британия считает причастными к уголовному преследованию и гибели в СИЗО Москвы юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В списке, в частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и судья Алексей Криворучко. Это первые санкции, введенные Великобританией против иностранных граждан после ее выхода из ЕС.
Список британских граждан, попавших под российские санкции, не опубликован.
Также в субботу стало известно, что президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года срок действия так называемых контрсанкций – эмбарго на поставку в Россию ряда продуктов питания из стран ЕС и других государств, которые ввели против Москвы санкции за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины. «Контрсанкции» действуют с 2014 года. Попавшие под санкции продукты предписано уничтожать – их сжигают, давят бульдозерами, ликвидируют иным способом.
Еще один священнослужитель скончался в Грузии после заражения коронавирусом
Настоятель мужского монастыря святых Архангелов в селе Годони Тержольского муниципалитета, иеромонах Шио (Синаташвили) скончался от коронавируса. Об этом сообщает официальный орган печати Патриархии Грузии.
В патриархии выразили соболезнования членам семьи, близким, а также прихожанам Ткибульской и Терджольской епархии, где служил иеромонах Шио.
По информации агентства «Новости-Грузия», накануне в Грузии был зафиксирован первый факт смерти священнослужителя от коронавируса. Умер член Священного Синода Грузинской православной церкви, епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили).
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 100 684 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 81 783, скончались 927 граждан.
Сейчас активными остаются 17 948 случаев COVID-19. Из них состояние 849 пациентов тяжелое. 308 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Явка во втором туре парламентских выборов к 15:00 составила 16,47%
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 15:00 составила 16,47%. Об этом сообщила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани на брифинге.
За шесть часов с момента открытия избирательных участков проголосовали 352 456 граждан Грузии. Самая высокая активность зафиксирована в Шида-Картли – 20,6%, а самая низкая в Тбилиси – 13,9%. Если сравнить данные с первым туром парламентских выборов, проходившим 31 октября, то тогда к 15:00 активность составила 36,45%. В численном показателе это 1 279 947 граждан.
- Сегодня второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
- Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются - в 20:00.
- Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.
США усиливают давление с целью остановить «Северный поток-2»
Власти США усиливают давление на Германию с целью добиться отказа от завершения проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает германское агентство DPA со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.
По словам чиновника, власти США составили список компаний и частных лиц, которые в ближайшее время могут попасть под санкции в том случае, если продолжат сотрудничать с проектом строительства газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас представители администрации США, как утверждается, связываются с некоторыми из этих компаний, предупреждая о возможных последствиях.
Подобную тактику в прошлом году применяли американские сенаторы, которые направили официальные письма швейцарской компании Allseas, суда которой занимались прокладкой труб по дну Балтийского моря. Сразу же после принятия Конгрессом законопроекта о возможном введении санкций против тех, кто укладывает трубы для «Северного потока-2» Allseas, не дожидаясь санкций, отозвала свои суда. С тех пор строительство газопровода заморожено, хотя осталось уложить всего около 100 километров труб.
«США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта», - отметил собеседник DPA. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Он также выразил уверенность в скором крахе проекта «Северный поток-2» - сообщает «Немецкая волна».
В октябре США распространили санкции в отношении проекта газопровода не только на суда, укладывающие трубы, но и на компании, оказывающие этим судам различные услуги. В Конгрессе готовится новый пакет санкций, который, как ожидается, затронет более широкий круг компаний, участвующих в строительстве.
Соединенные Штаты считают проект политическим, призванным усилить зависимость Европы от российского газа. Такого же мнения придерживается ряд стран ЕС.
Власти Германии по-прежнему выступают за достройку газопровода. На недавних дебатах в Бундестаге ее поддержали партии правящей коалиции. Против были «Зеленые», а Свободная демократическая партия увязывает завершение проекта с расследованием отравления Алексея Навального. При этом Бундестаг не стал принимать заявление в поддержку проекта газопровода, предложенное еще одной оппозиционной партией - правопопулистской «Альтернативой для Германии».
Официальна позиция российских властей заключается в том, что газопровод должен быть достроен. Однако когда возобновятся работы и возобновятся ли - по-прежнему неясно.
«Изберем достойных» – у здания ЦИК Грузии провели протестный перформанс
Представители Лейбористкой партии Грузии и гражданские активисты обклеили агитационными плакатами советской тематики железные щиты, выставленные у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси.
Акция-перформанс состоялась 21 ноября – в день проведения второго тура парламентских выборов, от участия в котором отказались все партии, за исключением правящей «Грузинской мечты».
Лозунги на плакатах были на русском языке. Среди них - «Все на выборы» и «Изберем достойных». Клеили постеры под звуки гимна СССР.
«Это насмешка над Бидзиной Иванишвили. Это не акция протеста, а перфоманс – напоминание, что на один день мы вернулись в Советский Союз… Эти плакаты демонстрируют, что такие выборы существовали в Советском Союзе и существуют в Северной Корее сегодня», - сказал один из лидеров Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.
- Сегодня в Грузии проходит второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округов, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Граждане выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
- Оппозиция не признала итоги первого тура, заявив о фальсификации результатов. Все восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в 1%, отказались входить в состав нового парламента. Также они бойкотировали второй тур выборов и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования.
На избирательном участке в Тбилиси заранее продезинфицировали кабинку для Иванишвили
В кабинках, где сегодня голосовали лидер правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили и члены его семьи, предварительно провели дезинфекцию. Об этом сообщает издание On.ge.
21 ноября второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах Грузии. Иванишвили голосовал на избирательном участке №4 в тбилисском районе Мтацминда. Миллиардер пришел туда вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе, сыном Берой и его женой Нанукой Гудавадзе.
Телохранители Иванишвили заранее зашли в две соседних кабинки, чтобы протереть стенки тканевыми салфетками. Кроме того, там они оставили полиэтиленовый пакет с дезинфицирующими средствами. После того, как все четверо проголосовали, один из охранников вернулся, чтобы забрать антисептики.
Председателем участка №4 в Мтацминда в беседе с On.ge подтвердил, что телохранители Иванишвили действительно убирали кабинки. На вопрос, имеют ли они право заходить внутрь, председатель участкового ответил неоднозначно. Она указала, что в Избирательном кодексе вряд ли найдется положение, где будет написано, что «охране или личному врачу избирателя запрещено обработать что-либо».
«Когда избиратель делает свой выбор, мы к кабине не подойдем. В законе не написано, что [у избирателя] нет права на личную охрану, прийти и обработать [кабинку]. Однако мы и сами проводим дезинфекцию, убираем все раз в два часа, чистим столы… Может быть, это был его личный врач? Я же не знаю этого. Может быть, на улице он не носит халат?», - сказала председатель участка.
В соответствии с законодательством Грузии посторонние лица не могут входить на избирательный участок в день выборов. Это касается абсолютно всех, даже членов охраны.
Коронавирус на Северном Кавказе: установлен рекорд по смертности за последние три месяца
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 29 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Число новых заболевших за сутки – 1037.
По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли восемь больных COVID-19, в Краснодарском крае - шесть, Ставропольском крае - пять , в Калмыкии - четыре, а Кабардино-Балкарии - три, в Чечне - два, в Ингушетии - один. Общее число умерших от коронавируса на Северном Кавказе за время пандемии достигло 3454.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае – 223 человек:
- Ставропольский край + 223 (25686 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 174 (20550)
- Дагестан + 103 (18030)
- Кабардино-Балкария + 90 (11898)
- Карачаево-Черкесия + 86 (11436)
- Адыгея + 77 (7290)
- Ингушетия + 75 (8771)
- Северная Осетия + 71 (8679)
- Калмыкия + 67 (10897)
- Чечня + 71 (3522)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано уже 126 759 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, по официальным данным на 21 ноября, выявлено 2 064 748 человек с коронавирусом (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
Суд прекратил дело против ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева
В Магасе суд прекратил административное преследование в отношении оппозиционного активиста Магомеда Хазбиева. Административный материал в отношении него вернули в отдел МВД по Назрани для устранения недостатков.
«В протоколе должны быть указаны время и место правонарушения, не допуская неоднозначного их восприятия. В данном протоколе они не указаны. Привлекаемое к административной ответственности лицо вправе знать, что и при каких именно обстоятельствах ему инкриминируется», - заявил судья.
Хабзиева задержали 18 ноября в Магасе. Ему предъявили обвинение в призывах к незаконным акциям. Как сообщил сам активист корреспонденту Кавказ.Реалии, к нему приехали сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») и отвезли в отдел.
Позже его перевезли в полицейское управление по Ингушетии, где предъявили обвинение по административной статье. От показаний оппозиционер отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции.
Накануне задержания Хазбиев записал видеообращение, где предложил устроить прогулку по центральному проспекту Магаса в поддержку узников так называемого ингушского дела.
- 26 марта 2019 года в Магасе прошел митинг, который закончился стычкой с силовиками. Жители требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, подписавшего, по их мнению, незаконное соглашение о границах, по которому более 10 процентов территории Ингушетии отошло в пользу Чечни.
- Ингушских активистов обвиняют в организации насилия в отношении представителей власти на митинге в Магасе, а также в организации и участии в экстремистском сообществе. В общей сложности обвинения предъявлены уже более 30 участникам акции. Арестованных по делу содержат в Нальчике, Владикавказе и Ессентуках.
В ЮНЕСКО намерены направить миссию в Карабах для сохранения культурных объектов
В ЮНЕСКО намерены направить специальную миссию в Нагорный Карабах для сохранения и восстановления культурных объектов.
«Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле официально предложила техническую поддержку со стороны ЮНЕСКО. С согласия всех заинтересованных сторон мы можем осуществить предварительную миссию на местах в целях составления перечня наиболее значимых культурных объектов в качестве предварительного условия эффективной защиты наследия региона», - говорится в заявлении, распространенном сегодня организацией.
Ранее глава ЮНЕСКО встретилась с представителями Армении и Азербайджана, а также провела телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 31 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1193, в общем составив 124 839. По состоянию на 11:00 21 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 2075 и сейчас составляет 92 829.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 31 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1931.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 498 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 29 581, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 483 652 (3207 за сутки).
В Зугдиди неизвестные повредили автомобиль председателя ОИК
В Зугдиди неизвестные разбили лобовое стекло автомобиля председателя окружной избирательной комиссии №67 Миранды Месхи. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Предположительно, инцидент произошел на рассвете. Месхи сообщила, что увидела повреждения на машине, когда рано утром направлялась в здание комиссии вместе со своим супругом. «Это был большой камень. Очевидно, что это сделано целенаправленно. Разбито лобовое стекло. В салоне машины мы обнаружили осколки», - заявила Месхи.
О произошедшем она уже уведомила полицию. В МВД Грузии начали следствие по факту повреждения автомобиля.
- В Зугдиди и еще 16 одномандатных округах по Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов. По итогам голосования 31 октября здесь ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы.
- Теперь же избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты. В Зугдиди это кандидат «Грузинской мечты» Ираклий Чиковани и кандидат оппозиционного блока «ЕНД – Сила в единстве» Малхаз Джалагония.
- В Зугдидском районе зарегистрировано 120 255 избирателей.
Премьер-министр Армении провел встречи с Шойгу и Лавровым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 21 ноября, принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и возглавляемую им делегацию. Согласно информации пресс-службы премьер-министра Армении, приветствуя министра обороны РФ, Пашинян подчеркнул важность его визита.
«Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, Вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить Вас за это. Конечно, до войны тоже времена были непростыми, но сейчас наступили более сложные времена, и мы надеемся, что в это время мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в сфере безопасности, но не только безопасности, но и военно-технического сотрудничества», - отметил Пашинян.
Премьер-министр Армении отметил, что в регионе изменилась военно-политическая ситуация. «Она изменилась, и нужно еще изучить все параметры этой ситуации. Конечно, в ключе стратегического сотрудничества и дружбы и братства между Арменией и Россией, я уверен, что в ближайшем и стратегическом будущем наши связи будут и дальше углубляться, наше союзничество будет более тесным и более стратегическим», - заявил он.
В своей речи министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что возглавляемая им делегация прибыла в Армению с «совершенно определенными и конкретными задачами».
«Вы знаете, что после подписанного заявления мы в самом срочном порядке перебросили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали практически по всей территории Карабаха, выставлено 23 наблюдательных поста, мы контролируем дорогу в Степанакерт, Лачинский коридор, естественно обеспечиваем передвижение и возвращение туда беженцев, которые оттуда ушли.
Дальше предстоит большая работа, я надеюсь, теперь уже по налаживанию мирной жизни в Карабахе. И с нашей стороны, конечно, главная задача – это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, настроены ее выполнить. Помимо этого, мы намерены обсудить дальнейшую жизнь и работу наших миротворцев, что для этого необходимо. И, естественно, обсудить все те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества и по военной линии, и по военно-технической линии. Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать», - отметил Шойгу.
Согласно сообщению, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся ситуации в Нагорном Карабахе, военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией.
Сегодня же состоялась беседа Никола Пашиняна с находящимся в Ереване главой МИД России Сергеем Лавровым.
«У нас состоялся содержательный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», - написал на своей странице в Facebook Пашинян.
ЦИК Грузии: Явка на выборах к 12:00 составила 8,29%
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 составила 8,29%. Об этом сообщила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани на брифинге.
За четыре часа с момента открытия избирательных участков проголосовали 177 462 гражданина Грузии. «Самая высокая активность зафиксирована в регионе Имеретия – 11,4%, а самая низкая – в мажоритарном округе Сабуртало – 6,2%», - отметила Иоселиани.
Если сравнить данные с первым туром парламентских выборов, прошедшим 31 октября, то тогда к 12:00 активность составила 19,41%. В численном показателе это 681 583 избирателя.
- Сегодня второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.
- Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов.
- Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются - в 20:00.
- Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.
В России - новые максимумы зараженных и умерших от COVID
В России за минувшие сутки вновь достигнуты максимальные показатели числа выявленных инфицированных коронавирусом и умерших вследствие коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 24822 новых инфицированных. Это более чем в 2 раза больше, чем весенний максимум. Умерли за сутки 467 человек - это тоже самый высокий показатель с начала пандемии; общее число умерших по статистике оперативного штаба превысило 35 тысяч (Росстат впоследствии, как правило, корректирует эти цифры в сторону увеличения; в официальную статистику смертей включаются не все инфицированные, а только те, у кого коронавирус был признан главной причиной смерти).
При этом число выздоровевших за сутки уже четвертый день превышает число заболевших - то есть количество активных случаев болезни снижается. Сейчас их около 400 тысяч.
Новый максимум по числу инфицированных за сутки - более 7 тысяч - достигнут в Москве. Сообщается, что более 1,5 тысяч больных COVID-19 было за сутки в Москве госпитализировано.
За все время пандемии коронавирус был выявлен уже более чем у 2-х миллионов жителей России.
В большинстве российских регионов сейчас введены ограничительные меры (в Москве, например, переведена на дистанционное обучение часть школьников и студенты, закрыты клубы и заведения общепита в ночное время, закрыты музеи, ограничено число мест в театрах и так далее), однако речь не идет о карантине и «самоизоляции», как весной. При этом из многих регионов поступают сообщения о нехватке мест в больницах, лекарств и медперсонала.
Бидзина Иванишвили: Хочу поблагодарить грузинский народ за высокую гражданскую ответственность
«Хочу еще раз поблагодарить грузинский народ за ту высокую гражданскую ответственность, которую он проявил 31 октября и сегодня, в этот непростой период», - сказал председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на избирательном участке, где он вместе с членами семьи проголосовал на втором туре выборов. По его словам, грузинское общество проявило мобилизованность в условиях пандемии.
«Как известно, бушует ковид. Грузинское общество проявило максимальную мобилизацию, за что еще раз благодарю. В то же время напомню, что все страны, демократические общества подчеркнули, что выборы прошли в конкурентной и свободной среде. В результате в парламенте представлены девять партий, что нужно приветствовать. В то же время вы знаете, что некоторые политические партии чрезмерно эмоционально, чрезмерно амбициозно фиксируют позицию. Я считаю, что возобладает здравый смысл, и мы получим действительно многопартийный парламент», - сказал Бидзина Иванишвили.
Тем временем представители молодежных организаций оппозиционных партий проводят акцию перед бизнес-центром председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в знак протеста против фальсификации выборов. На месте мобилизована полиция, передает Общественный вещатель.
В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов. Все оппозиционные партии, которые преодолели однопроцентный барьер на парламентских выборах 31 октября и попали в парламент, отказываются войти в законодательный орган и бойкотируют второй тур выборов. Однако кандидаты от оппозиционных партий по-прежнему числятся в бюллетенях для голосования, так как по закону невозможно снять кандидатуру со второго тура выборов.
Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 100 тысяч
За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 824 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Об этом сегодня, 21 ноября, на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.
Больше всего заболевших в Тбилиси – 1 247. Таким образом, на столицу приходится почти 33% новых случаев заражения. По регионам факты распределены следующим образом:
- Тбилиси – 1 247;
- Аджария – 742;
- Имеретия – 609;
- Самегрело-Земо Сванети -319;
- Квемо Картли -214;
- Шида Картли -197;
- Гурия – 157;
- Кахетия – 150;
- Мцхета-Мтианети -96;
- Самцхе-Джавахети -63;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети -30.
За последние 24 часа скончались еще 33 пациента: 17 человек - в клиниках Тбилиси, пять – в Аджарии, восемь – в Имеретии, один – в Квемо Картли, один – в Самегрело и Земо Сванети, один – в Мцхета-Мтианети. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 927.
Выздоровели в общей сложности 81 783 человека, из них 3 851 пациент – за минувшие сутки. В настоящее время в стране 17 948 активных случаев COVID-19. Из них 5 976 пациентов (более 33%) проходят лечение в больницах, 8 527 (примерно 48%) – на дому, а 3 445 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 849. К аппаратам ИВЛ подключены 308 человек. В режиме карантина находятся 2 128 граждан, а 56 344 – в режиме самоизоляции.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С учетом новых данных, общее число зараженных в Грузии составило 100 684.
Адвокат: У захватившего заложников в Тбилиси при себе была граната-зажигалка
31-летний Леван Зурабашвили совершил нападение на микрофинансовую организацию MBC в Тбилиси с зажигалкой в форме гранаты. Об этом журналистам заявил адвокат обвиняемого Георгий Чочуа.
Нападение на офис МФО на проспекте Церетели произошло накануне, 20 ноября, во второй половине дня. Согласно информации МВД, вооруженный мужчина захватил в качестве заложников 17 заложников. Освободить всех граждан удалось по итогам переговоров, продолжавшихся более трех часов. Между тем Зурабашвили задержали.
На кадрах с места происшествия, которые появлялись в СМИ и соцсетях, видно, что в руках мужчина держал предмет, похожий на гранату.
«Это была не граната, а зажигалка в форме гранаты, которую он купил. Эта зажигалка не представляла реальной угрозы. Это всего лишь зажигалкой», - заявил адвокат.
До сих пор Зурабашвили не предъявлены официальные обвинения, однако МВД Грузии квалифицирует следствие по двум статьям, подразумевающим «захват нескольких заложников» и «незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия».
«Пока мой подзащитный использует право на молчание. Другой информации у нас нет. Он не хочет говорить», - сказал Чочуа. Он добавил, что его подзащитный не оказывал давления на заложников, и сейчас все освобожденные граждане чувствуют себя хорошо. Адвокат также заявил, что во время нападения Зурабашвили был трезв. Тем самым он опроверг предположения СМИ, которые допустили, что налетчик находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время нападения Зурабашвили озвучил ряд социальных и политических требований: отмена азартных игр, снижение ставки по банковским кредитам до 7%, снижение цен на медикаменты. При этом, он настаивал, чтобы парламент Грузии собрался и осуществил все соответствующие законодательные изменения. С учетом этого, можно предположить, что ограбление МФО не было задачей молодого мужчины, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саломе Зурабишвили: Очень надеюсь, что парламент Грузии будет многопартийным
«Я проголосовала за комплектование состава парламента десятого созыва. Я, как и вся Грузия, очень надеюсь, что это будет очень эффективный, деловой, многопартийный парламент», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после того, как проголосовала во втором туре выборов.
«Избиратели проголосовали за девять партий. Мы все должны уважать избирателя и его желание. Этот парламент будет очень важным, и он очень скоро приступит к работе, потому что мы должны принять бюджет, который будет очень важен, исходя из пандемии и социально-экономического кризиса. Трудно представить, что этот бюджет будет принят таким образом, чтобы в нем участвовали не все, и мы не попытались сделать его нашим совместным решением по преодолению кризиса. Я пожелаю это Грузии, я желаю это всем», - сказала Зурабишвили.
- Второй тур выборов в парламент Грузии сегодня проходит в 17 одномандатных округах. Оппозиция отказалась от участия в нем в знак несогласия с результатами первого тура, проходившего 31 октября. Несмотря на это, фамилии кандидатов в депутаты от оппозиции все равно указаны в бюллетенях, и теоретически они могут быть избраны.
- Оппозиция сможет окончательно отказаться от мандатов после того, как соберется парламент десятого созыва. Скорее всего, это сделают все восемь избирательных субъектов, получивших мандаты, а «Грузинская мечта» окажется единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва.
Гахария заявил, что проголосовал за скорейшее завершение избирательного процесса
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария проголосовал во втором туре парламентских выборов, заявил, что сегодня поддержал «скорейший переход политических процессов в парламент».
Глава правительства голосовал на избирательном участке №5 в тбилисском районе Мтацминда, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сегодня зарегистрированные здесь избиратели могут сделать выбор между кандидатом правящей партии «Грузинская мечта» Бекой Одишария и кандидатом от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Шалвой Шавгулидзе.
«Во втором туре, безусловно, я сделал выбор за то, чтобы избирательный процесс завершился как можно скорее, чтобы все политики, которым грузинский избиратель объявил доверие, почувствовали эту ответственность, и все политические процессы перешли в политические форматы в парламенте. Насколько бы большим не было различие между нами, мы должны научиться договариваться друг с другом. Мы должны научиться брать на себя ответственность и должны научиться работать вместе», – заявил Гахария.
По его словам, именно так и строится демократическое европейское государство.
Второй тур выборов в парламент Грузии сегодня проходит в 17 одномандатных округах. Оппозиция отказалась от участия в нем в знак несогласия с результатами первого тура, проходившего 31 октября. Несмотря на это, фамилии кандидатов в депутаты от оппозиции все равно указаны в бюллетенях, и теоретически они могут быть избраны.
Оппозиция сможет окончательно отказаться от мандатов после того, как соберется парламент десятого созыва. Скорее всего, это сделают все восемь избирательных субъектов, получивших мандаты, а «Грузинская мечта» окажется единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва.
Уже три недели оппоненты властей продолжают протестные акции с требованием назначения новой избирательной администрации и проведения досрочных парламентских выборов. Чтобы найти выход из кризиса, возникшего из-за непризнания итогов выборов оппозицией, стороны начали переговоры при посредничестве послов ЕС и США. Два первых раунда диалога не принесли каких-либо результатов.
Премьер-министр Армении выразил соболезнования по поводу кончины Риты Саргсян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования по поводу кончины супруги бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Риты Саргсян.
Рита Саргсян скончалась накануне, 20 ноября. У нее был диагностирован COVID-19.
Никол Пашинян отметил: «С прискорбием узнал о безвременной кончине Риты Саргсян, супруги третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна.
В качестве председателя попечительского совета фонда «Подари жизнь» г-жа Саргсян сыграла важную роль в поддержке армянских детей, борющихся с раком крови, помогая решать ряд проблем в сфере детского здравоохранения. В результате ее деятельности были реконструированы здравоохранительные и образовательные учреждения.
Г-жа Саргсян также проводила достойную высокой оценки социально-общественную деятельность, способствовала активизации культурной жизни.
От имени нашей семьи выражаю соболезнования скорбящей семье Саргсянов».
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