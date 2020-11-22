За сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с коронавирусом. Новых заболевших – 1057

Даже с учетом того, что второй тур парламентских выборов прошел без реальной конкуренции, в процессе голосования имели место те же нарушения и проблемы, что и в первом туре. Об этом говорится в заявлении авторитетной неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).

21 октября второй тур парламентских выборов прошел в 17 из 30 одномандатных округов. Правящая «Грузинская мечта» фактически была единственной партией, которая участвовала в нем. Оппоненты властей бойкотировали выборы 21 ноября. В избирательных бюллетенях имена кандидатов от оппозиции, прошедших во второй тур, значились формально. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, называя его фарсом.

За проведением второго тура парламентских выборов ISFED следил с помощью 35 мобильных групп во всех 17 мажоритарных округах. В НПО сообщают о фактах подкупа избирателей и «каруселях» – повторном голосовании одних и тех же лиц на разных участках. Судя по заявлению ISFED, эти нарушения были очевидны как никогда. Отмечается, что обычно «установить такие факты в день выборов достаточно сложно», но 21 ноября зафиксировать их смогла даже небольшая наблюдательская миссия организации.

Наблюдатели пришли к выводу, что самой серьезной проблемой дня голосования были партийные координаторы – лица, которые осуществляют мобилизацию избирателей в пользу конкретного субъекта и контролируют их. Наблюдатели зафиксировали координаторов во всех 17 округах. ISFED упоминает несколько вопиющих фактов. Так, например, возле избирательного участка №6 в Телави координатор в разговоре с полицейским сообщил, что он уже привел на выборы 240 избирателей, а теперь ждет еще 40.

Чтобы мобилизовать как можно больше избирателей, в Аджарии для них обеспечили трансфер. В Шуахеви, Хуло и Хелвачаури граждан на микроавтобусах развозили по участкам. В Кутаиси руководители муниципальных компаний, функционирующих при мэрии, просили принять участие в выборах своих сотрудников. В Шуахеви сотрудникам детского сада поручил прийти на выборы менеджер воспитательного учреждения.

Самым курьезным стал случай в избирательном округе Зугдиди. У двух избирательных участков там устроили застолье. Между тем, члены комиссий проводили голосование в состоянии алкогольного опьянения.

Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.

По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах. По итогам двух туров выбор правящая партия получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями.

Оппозиция не признала легитимность первого тура выборов 31 октября, заявив о массовых нарушениях во время голосования и фальсификации результатов. Они отказываются входить в парламент и планируют сдать все свои мандаты.

По результатам параллельного подсчета после голосования 31 октября, ISFED зафиксировал, что на 8% избирательных участков был обнаружен дисбаланс в итоговых протоколах – бюллетеней в урнах оказалось больше, чем избирателей, или же, напротив, бюллетени проголосовавших пропали. Согласно ISFED, это могло повлиять на общие результаты выборов в виде 4,1%.