В Минске начались стычки демонстрантов с милицией

В Минске у одной из станций метро демонстранты были встречены свето-шумовыми гранатами. В другом месте, как сообщают журналисты, люди в балаклавах выхватывали у демонстрантов бело-красно-белые флаги.

С утра в городе появилась специальная техника – вероятно, для возможного противостояния с участниками традиционных мирных протестных акций.

Как сообщает белорусское независимое информационное агентство TUT.by, сегодня, в воскресенье, 22 ноября – 106-й день протестов.

Белорусы протестуют против режима Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента 9 августа этого года. Тысячи белорусов и лидеры ряда европейских стран считают, что результаты выборов были фальсифицированы. Многие десятки тысяч граждан Беларуси проводят в городах страны акции протеста, несмотря на жестокое противодействие милиции.

По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников репрессивного аппарата, включающего милицию и КГБ.

Задержанный на акции протеста в Минске обозреватель «МБХ медиа» Роман Попков вышел из изолятора на Окрестина после 15 суток ареста. Об этом он сообщил своей редакции «МБХ медиа».

«Задержали без объяснения причин сотрудники ОМОНа. Чувствую себя нормально, вменяемый персонал в Окрестина. Но людям, которые проходили через РОВД, пришлось многое испытать. Все, что я видел за последние две недели, убедило меня в том, что абсолютно неадекватная система в стране. Людей с акций доставляют избитых, подвергшихся давлению в РОВД. В общем, мрачная ситуация в Республике Беларусь», - рассказал Попков.

Журналиста выпустили на 3,5 часа раньше срока: в 10:00 вместо 13:30. В освобождении Попкова оказывало содействие российское консульство.