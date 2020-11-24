«Лучшая работа года». Сухумская выставка вопреки пандемии

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в прошедший четверг состоялось открытие выставки «Лучшая работа года». На экспозиции было представлено около 70 работ абхазских живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства. Выставка «Лучшая работа года» в рамках вручения премии Министерства культуры Республики Абхазия проходит ежегодно, начиная с 2001 года. Но, пожалуй, в этот раз открытие экспозиции было особенным. Несмотря на то, что Союзу художников все-таки удалось организовать выставку в условиях, когда для всех культурных учреждений действует запрет на работу, не обошлось без строгих ограничений. Во-первых, открытие и награждение были закрытыми. Во-вторых, в зале одновременно могут находиться не более 15 человек. Куратор выставки Эльвира Арсалия рассказала подробнее о формате работы в этом году:

«Мы пытаемся соответствовать тем вызовам, которые есть, причем они ведь очень сильно отражаются и на культурной жизни. В то же время мы понимаем, что культура и все искусства в принципе созданы для того, чтобы поднимать настроение человеку и создавать ему какую-то реальность, в которой жить легче и интереснее. Эта выставка уже много лет идет как подведение итогов работы. И нам показалось, что мы сможем сделать такой формат, в котором нам удастся сохранить эту традицию выставки. Мы пошли путем закрытого открытия: только для СМИ и лауреатов, которых мы награждаем. На следующий день посетители уже смогут прийти на выставку в соответствии с тем режимом, который мы опубликовали: люди должны носить маски, заходить в зал только по очереди и в небольшом количестве. В таком режиме и при соблюдении всех этих мер предосторожностей экспозиция будет работать еще 2-3 недели». Однако строгие меры проведения не повлияли на суть мероприятия. Экспозиция «Лучшая работа года» составлена из 64 произведений искусства, созданных 33 абхазскими художниками. Отсмотрев все работы, художественный совет, как и в прежние годы, назвал победителей.

Первое место разделили между собой Виссарион Цвижба за картину «Из цикла «Апсилаа». Дальская депортация» и Руслан Габлия за картину «Осень. Игра красного на золотом». Второе место заняла Диана Хинтба за картину маслом «Прогулка». Художница рассказала, о чем это произведение, и отметила, что победа в конкурсе будет ее стимулировать в дальнейших творческих поисках:

«Моя работа – это впечатление от прогулки по старому Сухуму. Во время короновируса я очень много гуляла и изучала все вокруг, к тому же я родилась и живу в старом Сухуме. И такие вот ощущения переданы в этой картине: что-то цельное, теплое, чистое, с цветом и со светом. И, вы знаете, это, в принципе, моя первая такая победа. На выставку я представила три работы. И очень была рада, что отметили именно эту, потому что она действительно живописная. Я в ней много думала, искала. И, действительно, я считала, что она выделяется из трех моих картин. И вдвойне приятно, что наши известные живописцы посчитали так же. Поэтому, конечно, это будет мотивировать меня, и теперь, наверное, я буду лучше понимать, на что стоит обращать внимание, потому что в процессе отбора я услышала полезную критику по отношению к своим работам».

Третье место было разделено между Адгуром Ампар (триптих «Композиция») и Сандро Жеткаром (картина «Лилиан»). Адруг Ампар признался, что отмеченный премией триптих «Композиция» был для него художественным экспериментом: «Это графика: бумага и графит, то есть обычный карандаш. Вот как бы и все. Это очень простая техника. А по стилю – абстрактное направление, хотя, в принципе, там появляются и персонажи, но это все равно абстрактные персонажи. Стилистика получилась суровой, черно-белой. Я просто знакомился вообще с карандашом как таковым и с графикой, с взаимоотношением масс, крупных и маленьких, пятен, белых и темных. И здесь ты, конечно, попадаешь в какую-то большую стихию, где сосуществуют вот эти массы, тона, какая-то пульсация чего-то спокойного, где присутствует ритм. И можно сказать, что это в какой-то степени работы ученического характера, когда ты просто знакомишься с новыми вещами. Но в то же время в процессе создания картины к чему-то я приходил, к каким-то слегка странноватым сюжетам».