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Культура

«Лучшая работа года». Сухумская выставка вопреки пандемии

Photo: Daria PAPBA (RFE/RL)

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в прошедший четверг состоялось открытие выставки «Лучшая работа года». На экспозиции было представлено около 70 работ абхазских живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Выставка «Лучшая работа года» в рамках вручения премии Министерства культуры Республики Абхазия проходит ежегодно, начиная с 2001 года. Но, пожалуй, в этот раз открытие экспозиции было особенным. Несмотря на то, что Союзу художников все-таки удалось организовать выставку в условиях, когда для всех культурных учреждений действует запрет на работу, не обошлось без строгих ограничений.

Во-первых, открытие и награждение были закрытыми. Во-вторых, в зале одновременно могут находиться не более 15 человек. Куратор выставки Эльвира Арсалия рассказала подробнее о формате работы в этом году:

Виссарион Цвижба, картин «Из цикла «Апсилаа»
Виссарион Цвижба, картин «Из цикла «Апсилаа»

«Мы пытаемся соответствовать тем вызовам, которые есть, причем они ведь очень сильно отражаются и на культурной жизни. В то же время мы понимаем, что культура и все искусства в принципе созданы для того, чтобы поднимать настроение человеку и создавать ему какую-то реальность, в которой жить легче и интереснее. Эта выставка уже много лет идет как подведение итогов работы. И нам показалось, что мы сможем сделать такой формат, в котором нам удастся сохранить эту традицию выставки. Мы пошли путем закрытого открытия: только для СМИ и лауреатов, которых мы награждаем. На следующий день посетители уже смогут прийти на выставку в соответствии с тем режимом, который мы опубликовали: люди должны носить маски, заходить в зал только по очереди и в небольшом количестве. В таком режиме и при соблюдении всех этих мер предосторожностей экспозиция будет работать еще 2-3 недели».

Однако строгие меры проведения не повлияли на суть мероприятия. Экспозиция «Лучшая работа года» составлена из 64 произведений искусства, созданных 33 абхазскими художниками. Отсмотрев все работы, художественный совет, как и в прежние годы, назвал победителей.

Руслан Габлия, картина «Осень. Игра красного на золотом» (в центре)
Руслан Габлия, картина «Осень. Игра красного на золотом» (в центре)

Первое место разделили между собой Виссарион Цвижба за картину «Из цикла «Апсилаа». Дальская депортация» и Руслан Габлия за картину «Осень. Игра красного на золотом».

Второе место заняла Диана Хинтба за картину маслом «Прогулка». Художница рассказала, о чем это произведение, и отметила, что победа в конкурсе будет ее стимулировать в дальнейших творческих поисках:

Диана Хинтба рядом со своей картиной «Прогулка»
Диана Хинтба рядом со своей картиной «Прогулка»

«Моя работа – это впечатление от прогулки по старому Сухуму. Во время короновируса я очень много гуляла и изучала все вокруг, к тому же я родилась и живу в старом Сухуме. И такие вот ощущения переданы в этой картине: что-то цельное, теплое, чистое, с цветом и со светом. И, вы знаете, это, в принципе, моя первая такая победа. На выставку я представила три работы. И очень была рада, что отметили именно эту, потому что она действительно живописная. Я в ней много думала, искала. И, действительно, я считала, что она выделяется из трех моих картин. И вдвойне приятно, что наши известные живописцы посчитали так же. Поэтому, конечно, это будет мотивировать меня, и теперь, наверное, я буду лучше понимать, на что стоит обращать внимание, потому что в процессе отбора я услышала полезную критику по отношению к своим работам».

Сандро Жеткаром, картина «Лилиан»
Сандро Жеткаром, картина «Лилиан»

Третье место было разделено между Адгуром Ампар (триптих «Композиция») и Сандро Жеткаром (картина «Лилиан»).

Адруг Ампар признался, что отмеченный премией триптих «Композиция» был для него художественным экспериментом:

«Это графика: бумага и графит, то есть обычный карандаш. Вот как бы и все. Это очень простая техника. А по стилю – абстрактное направление, хотя, в принципе, там появляются и персонажи, но это все равно абстрактные персонажи. Стилистика получилась суровой, черно-белой. Я просто знакомился вообще с карандашом как таковым и с графикой, с взаимоотношением масс, крупных и маленьких, пятен, белых и темных. И здесь ты, конечно, попадаешь в какую-то большую стихию, где сосуществуют вот эти массы, тона, какая-то пульсация чего-то спокойного, где присутствует ритм. И можно сказать, что это в какой-то степени работы ученического характера, когда ты просто знакомишься с новыми вещами. Но в то же время в процессе создания картины к чему-то я приходил, к каким-то слегка странноватым сюжетам».

Адруг Ампар, триптих «Композиция»
Адруг Ампар, триптих «Композиция»

При выборе победителей художественная комиссия не придерживается строгих критериев. Как отметила Эльвира Арсалия, не важно, кто является автором произведения, начинающий или уже известный художник, главное, чтобы в работе был профессионализм, а еще чтобы для автора это была действительно лучшая работа года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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