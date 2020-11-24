В Абхазии надеются на коллективный иммунитет

В последние дни в Абхазии наметилась тенденция к сокращению числа тестирований и выявленных носителей коронавирусной инфекции, но выявляемость (отношение инфицированных к числу проведенных тестов) остается на прежнем уровне и составляет около 30%. Своим мнением о том, какая динамика проявляется в развитии эпидемии, и каковы ее перспективы, поделилась Мадина Бутба, начмед службы по ковиду Сухумской инфекционной больницы.

С 19 ноября по 23 ноября в Абхазии на COVID-19 было протестировано 796 человек, у 229 человек подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Для сравнения: с 1 по 4 ноября было протестировано 1477 человек, а диагноз подтвержден у 341 человека. Люди явно стали меньше проверяться на наличие COVID-19, однако процент выявляемости даже подрос: с 23% в начале ноября до 29% в последние дни.

О том, как развивается эпидемия в Абхазии и почему люди стали меньше проверяться на коронавирус, рассказала Мадина Бутба, начальник медицинской службы по ковиду Сухумской инфекционной больницы:

«Сейчас, конечно, у нас в инфекционной больнице более спокойно стало, чем в первые дни. Кончено, это было связано с большим количеством людей, которые делали ПЦР-анализы, их было намного больше. Сейчас ситуация устаканилась, но сказать, что количество уменьшилось в разы, я не могу. И если посмотреть в процентном отношении на тех, кто приходит сдавать ПЦР-анализы, из всего количества тех, кто у нас тестируется, положительные результаты примерно у 30%.

– По-вашему, эти цифры не отличаются существенно от тех, которые были раньше?

– Может быть, конечно, чуть поменьше стало положительных результатов, но успокаиваться и говорить, что у нас все пошло на спад, пока рано».

По оценке специалиста, люди постепенно привыкли к ситуации и стали ее воспринимать более спокойно, сказался эффект от карантина и самоизоляции. Кроме того, они стали серьезней относиться к возможности распространения заболевания и гораздо чаще при появлении коронавирусной симптоматики остаются дома и изолируются от других.

Сухумская инфекционная больница начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией 14 октября. Мадина Бутба рассказала о том, какая там ситуация и как медики справляются с ковидом:

«В нашей больнице всего тридцать койко-мест для ковидных больных, на данный момент у нас 28 больных, сегодня были выписаны несколько человек. Есть, конечно, тяжелые больные, которые нуждаются в кислороде. Есть и пациенты средней степени тяжести, которые периодически получают кислород. Я могу сказать, что в общем обстановка у нас стабильная. И медперсонал у нас есть: доктора, медсестры и младший медицинский персонал. По крайней мере, на сегодняшний день мы острой нехватки не ощущаем.

– А средства индивидуальной защиты для медиков и лекарственные препараты для больных есть?

– Все есть в нужном количестве, у нас нет никаких перебоев, связанных с медикаментами и СИЗами. Периодически администрация города и горздрав снабжают нас всеми медицинскими препаратами, необходимыми для лечения наших ковидных больных, и, конечно же, средствами индивидуальной защиты».

Для того чтобы избежать осложнений при ковидной инфекции, Мадина Бутба советует при появлении первых же симптомов заболевания немедленно обращаться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. А при появлении первых признаков осложнения сразу же ехать в больницу. Особенно это касается возрастных пациентов старше 60 лет. Если это делается вовремя, то справиться с ковидом, по ее мнению, можно.

Врач-инфекционист предположила, что к февралю эпидемия может пойти на спад, а второй волны, скорее всего, не будет, это связано с небольшой численностью населения Абхазии:

«Давать предсказания, что может быть лучше или хуже, никто не может. Вот, мы говорим, что в России сейчас прошла первая волна, потом вторая, потом третья, это все зависит от численности населения. Я думаю, что мы обошлись первой волной, второй волны не будет, потому что у нас не такое количество людей, чтобы мы могли получить повторные волны заболеваемости. А среди тех, кто уже заболел и пережил ковид, очень много контактных, которые фактически малосимптомно перенесли это заболевание. К февралю, я думаю, мы уже сможем выработать коллективный иммунитет».

По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Абхазии общее число заболевших за все время пандемии составляет 5442 человека. Летальных случаев – 70. На стационарном лечении находится 131 человек, в тяжелом состоянии – 23 пациента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия