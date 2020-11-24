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Жители затопленных при строительстве ГЭС земель в Дагестане написали письмо Путину
Жители сел в Дагестане, пострадавших от подтопления после строительства Ирганайской ГЭС, написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой компенсировать им ущерб. Он в 2012 году оценивался в 9,5 миллиарда рублей, однако эти деньги не были выплачены.
С письмом к Путину обратились 5145 человек, передает корреспондент «Коммерсанта». Текст вместе с подписями занял 145 страниц. В тексте напоминается, что в 2008 году из-за строительства водохранилища на реке Аварское Койсу были затоплены 1805 гектаров земли. Правительственная комиссия оценила ущерб, но компенсаций пострадавшие так и не дождались.
В тексте отмечается, что с 2008 года умерли уже более 300 человек, претендовавших на компенсации. «С 2008 года федеральный центр получает выгоду от функционирования водохранилища через водный налог. А «РусГидро» продает электроэнергию, пользуясь водой, затопившей наши земли. Всем в этой схеме хорошо - и федерации, и «РусГидро». Только нам плохо», - говорится в тексте обращения.
В июне жители уже обращались с письмом к главе Дагестана Владимиру Васильеву, - сообщала редакция Кавказ.Реалии. Юристы правозащитного центра «Мемориал», защищающие жителей пострадавших районов, тогда были уверены, что сумма компенсаций должна быть увеличена.
22 ноября 567 пострадавших обратились в суд с иском признать бездействие властей незаконным, - передает «Кавказский узел». Еще около 20 аналогичных исков оставлены без движения судом в Махачкале, отмечает издание.
Другие новости дня
Каладзе ждет соглашения с оппозицией, но не видит проблемы в однопартийном парламенте
Мэр Тбилиси вновь заявил о необходимости соглашения между оппозицией и представителями правящей партии по поводу работы парламента десятого созыва. Каха Каладзе сообщил, что в ближайшие дни будет объявлена дата третьего раунда переговоров при посредничестве послов.
«В ближайшие дни станет ясно, когда состоится эта встреча. Важно то, что, как мне кажется, все осознают – как власти, так и представители оппозиции, что соглашение обязательно должно быть достигнуто. Думаю, что очень большая часть оппонентов считает так же, так как все мы хорошо понимаем, что важнее всего интересы нашей страны», - сказал Каладзе.
При этом генеральный секретарь «Грузинской мечты» отрицает, что на будущих переговорах будет обсуждаться вопрос об освобождении политзаключенных, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Отвечая на вопросы журналистов, Каладзе также сказал, что не видит проблемы в том, что в Грузии может быть однопартийный парламент.
«Хочу верить в то, что оппозиция поступит разумно и они примут правильное решение, опять-таки, исходя из интересов нашей страны. Иначе даже если нам придется остаться в парламенте одним, то я и в этом не вижу проблемы. Однако, я надеюсь, что они примут решение и мы сумеем в парламенте вместе работать над теми важными реформами и осуществлением важных проектов, которые необходимы нашей стране», - сказал Каладзе.
- Грузия переживает политический кризис. Оппозиция не признает результатов выборов в парламент, которые состоялись 31 октября и называет их сфальсифицированными. Все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и работы в высшем законодательном органе. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.
- От правящей партии на встречах присутствовал спикер парламента Арчил Талаквадзе. Пока никакого соглашения достигнуто не было. Более того, лидеры оппозиции заявляют, что «Грузинская мечта» пока не озвучивала своих предложений и ждут, с чем же власти придут на переговоры. Оппозиция между тем требует отставки нынешней избирательной администрации, назначения новых выборов в парламент и освобождения политических заключенных - Георгия Руруа, Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой.
В Армении скончался основатель музея Параджанова Завен Саркисян
В Ереване на 74-м году жизни скончался Завен Саркисян – директор Музея Сергея Параджанова и личный фотограф знаменитого режиссера. Об этом в социальной сети Facebook сообщил фотограф Юрий Мечитов.
«Скончался ближайший друг, основатель и руководитель музея Параджанова в Ереване, замечательный фотограф и человек Завен Сарксян. Вечная память», – пишет Мечитов.
Саркисян занимал должность директора музея Сергея Параджанова с 1992 года. По имеющейся информации, он заразился коронавирусной инфекцией и проходил стационарное лечение.
США прокомментировали инцидент с эсминцем «Джон Маккейн»
Командование 7-го флота военно-морских сил США прокомментировало инцидент с участием американского эсминца "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого в Японском море. Американская сторона не согласна с утверждениями минобороны России о том, что эсминец нарушил границу территориальных вод России.
В заявлении командования 7-го флота говорится, что США, вопреки позиции Москвы, не признают залив Петра Великого территориальными водами России, а считают его международными водами, в соответствии с международным морским правом. Поэтому эсминец "Джон Маккейн" намеренно вошёл в эти воды, чтобы продемонстрировать приверженность США свободе судоходства в международных водах.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что американский эсминец утром во вторник нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 км". После этого российский корабль "Адмирал Виноградов" "по международному каналу связи предупредил американский эсминец о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра". Сообщается, что после этого "Джон Маккейн" "вышел в нейтральные воды".
Залив Петра Великого, на берегу которого, в частности, расположен город Владивосток, был признан внутренними территориальными водами постановлением Совета министров СССР. Соединённые Штаты и ряд других стран, однако, не признают этот статус - за пределами обычной 12-мильной зоны вдоль российского побережья.
Эсминец "Джон Маккейн" был назван в честь двух адмиралов американского флота - которые являются отцом и дедом известного сенатора, ныне покойного Джона Маккейна.
Светлана Тихановская попала в топ-100 самых влиятельных женщин года по версии ВВС
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вошла в список 100 самых влиятельных женщин 2020 года, составленный ВВС. Ее отметили в категории "Лидерство".
На сайте ВВС деятельность Тихановской в 2020 году описывается так:
"Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Беларуси, где она возглавляла национально-демократическое движение. В августе 2020 года президент Александр Лукашенко заявил об убедительной победе на президентских выборах, что вызвало протесты по всей стране на фоне широких обвинений в фальсификациях голосов.
Вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Светлана скрылась из Беларуси в Литву. Она продолжает руководить демократическим движением в изгнании".
В этом году в списке 100 самых влиятельных женщин года ВВС выдвинула тех, кто вдохновляет и инициирует перемены. В их числе отмечены, например, премьер-министр Финляндии Санна Марин и Сара Гилберт, руководящая исследованиями Оксфордского университета по разработке вакцины против коронавируса.
В список влиятельных женщин по версии ВВС вошли также две представительницы из России – зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и художница, фемактивистка Юлия Цветкова.
Как отмечают составители списка, Пушкина была единственным депутатом, кто публично поддержал журналисток, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Художница Юлия Цветкова в театральном центре в Комсомольске-на-Амуре начала поднимать вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией, отмечает ВВС. Теперь ей грозит срок до шести лет по обвинению в распространении порнографии и ЛГБТ-пропаганде. Российские правозащитные организации признали ее политзаключенной.
Гулназ Жузбаева, глава Кыргызской федерации незрячих, также вошла в список самых влиятельных женщин по версии ВВС. Отмечается, что активистка неустанно работает над тем, чтобы важные правительственные документы страны были доступны на шрифте Брайля. Команда Жузбаевой также реализует программу по социальной адаптации незрячих.
Одна строчка в списке ста самых влиятельных женщин осталась пустой – как дань тем, кто во время пандемии коронавируса жертвует своей жизнью ради других.
Рогозин подал в суд на СМИ, которые назвали его «гробовщиком российского космоса»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации к трём СМИ, которые назвали его "гробовщиком российской космонавтики". Он требует от изданий выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда Москвы.
Ответчиками по иску являются ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". Рогозин собирается взыскать с изданий Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru по 100 тысяч рублей. Также глава "Роскосмоса" требует признать порочащими и удалить из статей следующие высказывания: "Дмитрий Рогозин станет гробовщиком российского космоса", "Под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами" и "Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю".
Данные материалы были основаны на статье издания "Новые известия" от 1 октября 2018 года.
В "Роскосмосе" заявили, что иск не касается госкорпорации, а связан с физическим лицом. Рогозин на своей странице в фейсбуке сообщил, что собирается передать взысканные с изданий деньги в детский дом.
Ранее президент России Владимир Путин остался недоволен, как руководство "Роскосмоса" занимается космическими программами. В частности, Путин поручил "Роскосмосу" объяснить задержку программы "Сфера". Рогозин обвинил в задержке правительство. Создание "Сферы", которая должна обеспечивать связью всю поверхность земного шара, было анонсировано Путиным в 2018 году.
Счётная палата неоднократно сообщала о масштабных финансовых нарушениях в "Роскосмосе". После этого летом 2020-го правительство предложило засекретить госзакупки "Роскосмоса".
Георгий Анджапаридзе назван лучшим футболистом Абхазии 2020 года
Полузащитник сухумского футбольного клуба «Динамо» Георгий Анджапаридзе назван лучшим футболистом Абхазии. О результатах опроса, проведенного Госкомитетом по делам молодежи и спорта самопровозглашенной республики Абхазия, сообщила пресс-служба ведомства.
Второе место занял полузащитник ФК «Нарт» Наур Цвинария. Третьим стал полузащитник ФК «Рица» Виктор Пимпия.
Кроме того, опросом были определены:
- лучший вратарь – Инал Кацба («Нарт»)
- лучший защитник – Астан Мукба («Рица»)
- лучший полузащитник – Наур Цвинария («Нарт»)
- лучший нападающий – Леон Тания («Гагра»)
- лучший легионер – Вилли Джембе («Динамо»)
- перспективный молодой игрок – Марат Агрба («Рица»).
Бомбардирами чемпионата стали Темур Агрба и Алан Квициния из сухумского «Нарт». Лучшим тренером признан тренер сухумского «Динамо» Темур Ахба.
- Чемпионат и Кубок Абхазии были возобновлены после полуторагодовалого перерыва. Чемпионом Абхазии по футболу стал сухумский «Нарт».
В Грузии ужесточат контроль за ношением масок, решения по новым ограничениям пока нет
Правительство Грузии решило ужесточить контроль за ношением масок, решения по новым ограничениям пока нет, – заявила вице-премьер Майя Цкитившили после завершения межведомственного координационного совета.
«На сегодняшний день мы не принимали конкретных решений с связи с ограничениями», – отметила Цкитишвили.
Цкитишвили подчеркнула, что административный контроль за ношением масок будет более активным, чтобы «мы смогли достичь того уровня ношения масок, который обеспечит замедления риска заражения».
Что касается сокращения мобильности, то, по словам вице-премьера, рассматриваются точечные ограничения, такие как сокращение часов или дней работы торговых объектов, – пишет «Новости-Грузия».
Цкитишвили напомнила, что правительство обсуждает вопрос расширения точечных ограничений вместе с представителями бизнес-сектора.
«Вчера у нас была возможность встретиться с представителями бизнеса. Только после такой коммуникации с бизнесом мы должны принять те решения, которые, с одной стороны, помогут нам с эпидемиологической точки зрения в управлении динамики вируса, с другой – нанесут наименьший ущерб бизнесу», – сказала Цкитишвили.
Вице-премьер также сообщила, что правительство Грузии уже начало обговаривать период подготовки к вакцинации от коронавируса.
«Сегодня у нас был активный разговор, в том числе о тех подготовительных работах, которые необходимы для этапа вакцинации, к которой уже готовится весь мир», – заявила Цкитишвили.
Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, отметила, что в Грузии свободно 279 из 5 952 коек, мобилизованных для пациентов с коронавирусом. Тикарадзе вновь заявила о том, что в Грузии не планируется создание полевых госпиталей.
- За последние сутки в Грузии выявлено 3128 новых случаев коронавируса (днём ранее – 3958). Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 111 818. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1051.
Линкявичюс указал на «стабильность», к которой обычно приводит размещение российских миротворцев
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в контексте размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе напомнил о «стабильности», к которой обычно приводит присутствие вооруженных сил РФ.
«Действительно, везде, где Россия размещает свои собственные миротворческие силы за рубежом (которые на самом деле способствуют отчленению, а не миру), ситуация становится невероятно «стабильной»: это Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Крым в Украине, Приднестровье в Молдове и так далее», – написал Линкявичюс в своём Twitter-аккаунте.
Глава МИД Литвы отметил в публикации коллег из Грузии, Украины и Молдовы, а также избранного президента Молдовы Майю Санду, которая ранее выступила за вывод российских войск из Приднестровья.
- Армения, Азербайджан и Россия согласовали размещение вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента Российской Федерации. В него входят 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Китай отправил на Луну зонд «Чанъэ-5» для сбора грунта
Китай впервые в своей истории отправил беспилотную станцию на Луну. Лунная станция "Чанъэ-5" успешно отделилась от ракеты-носителя и вышла на орбиту Земли.
Ожидается, что китайский зонд совершит посадку на Луне в воскресенье, 29 ноября. В течение двух недель (одних лунных суток) "Чанъэ-5" будет собирать образцы лунного грунта в "Океане бурь" - крупнейшем лунном море, которое расположено на видимой стороне Луны. Ранее этот район не исследовался.
После этого автоматическая станция вернется на Землю. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны. И третьей страной - после США и СССР, которая совершила такую миссию.
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) выразило надежду , что Китай поделится полученными по итогам миссии "Чанъэ-5" данными о лунном грунте с международным научным сообществом. Об этом говорится в твиттере NASA.
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдамский район
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили город Агдамский район, который с 20 ноября контролирует азербайджанская армия.
Как пишет «АЗЕРТАДЖ», Алиев поднял в городе Агдаме флаг Азербайджана. После этого он посетил Агдамскую мечеть и подарил ей Коран, привезенный из Мекки.
Выступая перед Агдамской мечетью, Алиев заявил, что «победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также Кельбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела». При этом он отметил, что «Агдамская операция планировалась».
«Мы все равно бы взяли Агдам. Но были бы потери, причем большие. Поэтому после освобождения Шуши и более 70 наших сел 9 ноября хребет врага был сломлен, он сдался, поднял белый флаг, выполнил мои условия и признал свое поражение», – сказал он.
Алиев призвал лидеров западных государств не беспокоиться о судьбе христианских храмов на территориях, перешедших под контроль Баку.
Церкви Кавказской Албании – наше национальное достояние. Грузинские церкви, армянская церковь
«Не нужно выражать нам никакой обеспокоенности. Все наши исторические памятники охраняются государством. По моему указанию и за счет государственных средств в настоящее время ремонтируются две православные церкви, а третья уже отремонтирована. Строится административное здание. Во время войны Фонд Гейдара Алиева отремонтировал церковь наших удинских братьев и передал ее в их пользование. Церкви Кавказской Албании – наше национальное достояние. Грузинские церкви, армянская церковь. Враг-дикарь содержал в этой мечети (Агдамская мечеть – ред.) коров и свиней. В интернете есть эти фотоснимки. Содержал свиней в освобожденной зангиланской мечети, джебраильской мечети», – заявил Алиев.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения остаются на занятых позициях, а также обмениваются пленными. В Карабахе уже разместились российские миротворцы.
- Подразделения азербайджанской армии 20 ноября вошли в Агдамский район. Армения до 25 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район.
- Лачинский коридор (шириной 5 км) остается под контролем российского миротворческого контингента. Он будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу.
- Ранее Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили перешедшие под контроль Азербайджана Физулинский и Джебраильский районы.
COVID-19 в Грузии: 3128 новых случаев, 39 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1051. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
За последние сутки выявлено 3128 новых случаев коронавируса (днём ранее – 3958). Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 111 818.
За 24 часа выздоровели 3045 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 92 215.
Число активных случаев коронавируса – 18 526, из них 6192 пациента лечатся в клиниках, 3739 – в COVID-гостиницах, 8595 – на дому. В карантинных зонах находятся 2102 человека, в режиме самоизоляции – 53 352.
- По данным The New York Times, Грузия на первом месте в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч жителей.
NYT: Грузия на первом месте в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю
Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
По данным The New York Times, средний показатель прироста случаев COVID-19 в Грузии за последнюю неделю – 3693.6, на 100 тысяч населения – 99.
Всего в Грузии, по данным на 23 ноября, выявлено 108 690 случаев коронавируса, на 100 тысяч населения – 2913.
После Грузии в списке стран с самыми высокими показателями распространения – Люксембург (90.6 на 100 тысяч населения), Черногория (88.3), Сербия (79.4) и Андорра (72.4).
Грузия делит с Италией, Хорватией, Черногорией и Швейцарией 9-13 места в мире по показателю смертности на 100 000 жителей за последнюю неделю (средний суточный показатель – 39.9, на 100 тысяч населения – 1.1).
Белый дом готов начать процесс передачи власти новой администрации
Глава федерального Управления служб общего назначения (GSA) Эмили Мерфи уведомила избранного президента США Джо Байдена о том, что он может воспользоваться государственными средствами и ресурсами, выделенными согласно закону для осуществления процесса передачи власти новой администрации.
Это первое формальное предварительное признание администрацией Дональда Трампа результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября. Оно позволяет государственным службам обмениваться информацией с членами переходной команды Джо Байдена, начать процесс проверки Федеральным бюро расследований кандидатур на ключевые посты в администрации, а также предоставляет 6,3 миллиона долларов для финансирования процесса передачи власти. Иоаннес Абрахам, помощник Джо Байдена, руководящий переходным процессом, заявил о том, что в ближайшие дни представители Байдена начнут обсуждать с членами администрации Трампа ответ на пандемию коронавируса и вопросы, связанные с национальной безопасностью.
В своем письме глава Управления служб общего назначения подчеркнула, что решение отсрочить процесс передачи власти было принято ей лично без давления со стороны Белого дома. Она объяснила, что законом не установлены четкие критерии принятия подобного решения, и она действует, исходя из прецедентов. "Я не получила никаких указаний отсрочить мое решение, но я получила угрозы... в попытке заставить меня принять такое решение преждевременно", - пишет Эмили Мерфи.
Президент Трамп откликнулся на письмо Мерфи сообщением в твиттере:
"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непреклонную верность и лояльность нашей стране. Ее преследовали, угрожали и оскорбляли – и я не хочу, чтобы это случилось с ней, ее семьей или сотрудниками GSA".
Президент призвал её выполнить все правила, касающиеся начала передачи власти следующей администрации.
В то время, как судебные иски Дональда Трампа с оспариванием результатов голосований в разных штатах продолжают рассматриваться судами, Джо Байден начал создавать администрацию, не дожидаясь формального признания Дональдом Трампом поражения.
В понедельник он объявил о нескольких кандидатах на ключевые посты в его правительстве. На должность главы Министерства внутренней безопасности он номинирует выходца из Кубы Алехандро Майоркаса, Госсекретаря - Тони Блинкена, постоянного представителя США в ООН - Линды Томас-Гринфилд, советника по вопросам национальной безопасности - Джейка Салливана. По сообщениям в прессе, он намерен бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен - министром финансов.
В Нагорном Карабахе при взрыве мины ранен российский офицер
В Нагорном Карабахе при взрыве мины ранены один российский офицер, и четверо представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Погиб офицер армии Азербайджана.
Совместная группа российских миротворцев, азербайджанских военнослужащих, карабахского МЧС и международного Красного креста проводила поиск погибших в Тертерском районе 23 ноября. У селения Мадагиз военнослужащие подорвались на мине. Угрозы жизни российского офицера нет, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
Как сообщает ТАСС, цитируя представителя российского Министерства обороны, совместные группы поиска и передачи тел погибших, работают уже более недели. Найденные тела погибших передаются сторонам для захоронения.
В Абхазии подтверждено 62 случая COVID-19, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден 62 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, 58 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
22 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 64 лет, у него был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина был доставлен в медучреждение 5 ноября. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 31 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1940 года рождения, у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция тяжелого течения, и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелого течения. Женщина получала необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, умерла 22 ноября, от острой прогрессирующей полиорганной недостаточности.
- По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5442 человек. 70 летальных случаев. Выздоровели 3623 человека.
Правительство Грузии: на этом этапе полный локдаун не планируется
Экономическая команда правительства во главе с вице-премьером Майей Цкитишвили сегодня, 23 ноября, встретилась с представителями ресторанного бизнеса и торговых центров, передает агентство «Новости-Грузия». На встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.
Согласно сообщению администрации правительства, при обсуждении возможных дополнительных точечных ограничений на встрече вновь было заявлено, что на данном этапе полное закрытие страны не планируется.
Сегодня во время встречи членов правительства с представителями ресторанного бизнеса отмечалось, что на фоне растущей динамики распространения вируса в отрасли возникают проблемы с соблюдением правил. Что касается ограничения работы торговых центров, то обсуждается возможность сокращения времени работы и рабочих дней.
На встрече было отмечено, что для предотвращения дальнейшего распространения вируса важно снизить мобильность граждан, поэтому правительство планирует расширить точечные ограничения.
Директор ТЦ «Карвасла» Зураб Шавлакадзе после встречи сказал, что с представителями правительства обсуждались ожидаемые постановления. «Могут быть сокращены график работы, рабочие дни. Решение будет принято в ближайшее время. Насколько мне известно, следующая встреча проводится с представителями базаров», - сказал директор «Карвасла».
При этом, по словам генерального директора парфюмерной сети «Иси-Парис» Майи Папалашвили, планируется ужесточить ограничения, но не объявлять полный локдаун. «Планируются новые ограничения, ужесточение, но главное, что полного локдауна не будет. Мы думаем, что вместе мы придем к консенсусу и примем решение, чтобы эпидемия не распространялась так быстро, и бизнес каким-то образом вышел из этой ситуации. Решение о каком-либо закрытии пока не принято. Они встречаются абсолютно со всеми секторами и хотят принять решение, которое остановит эпидемию и не будет угнетать бизнес», - отметила Папалашвили.
- Локдаун - всеобщий карантин, который предусматривает прекращение работы всех экономических объектов, кроме стратегических, и остановку пассажирских перевозок. Правительство Грузии уже вводило всеобщий карантин - с 31 марта по 22 мая. Это произошло в тот период, когда показатели распространения были очень низкими: с февраля по сентябрь было зафиксировано всего 1500 тысячи случаев, а рекордным считался суточный показатель в 45 заразившихся.
- С сентября число случаев заражения в Грузии стало резко расти и к середине ноября уже достигли четырех тысяч за стуки. Тем не менее, правительство Грузии не раз заявляло, что не намерено объявлять локдаун, так как этого не выдержит экономика. Поэтому на данном этапе решено вводить только точечные ограничения.
- Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор до сегодняшнего дня было лабораторно подтверждено 108 690 случаев заражения коронавирусом. Из них 89 170 выздоровели, 1 012 – скончались.
Москва и Сухуми утвердили «программу формирования общего социального и экономического пространства»
Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания сообщила, что Москва и Сухуми утвердили «программу формирования общего социального и экономического пространства». Сообщение опубликовано на сайте абхазского лидера.
«По итогам встречи Президентов Абхазии и России А. Г. Бжания и В. В. Путина, состоявшейся 12 ноября 2020 года, утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Документ является логическим продолжением Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Цели программы направлены на создание благоприятных условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и (или) содействии Российской Федерации. Сроки реализации мероприятий рассчитаны на 2-3 года. За этот период планируется осуществить гармонизацию законодательства во многих областях - экономике и финансах (бюджетная и налоговая политика, внешнеэкономическая и банковская деятельность, защита инвестиций), таможенном праве, энергетике, социальной сфере (медицина, образование, социальная защита), и тем самым укрепить государственность Республики Абхазия, повысить благосостояние и уровень социальной защищенности ее граждан», – сказано в сообщении.
- Ранее в Абхазии опубликовали предложения российской стороны в рамках «развития общего социального и экономического пространства». К примеру, в документе речь шла о предложении МИД России – внести изменения «в действующее законодательство Республики Абхазия в целях снятия запрета на продажу жилой недвижимости российским гражданам». Документ также предусматривал возможность приватизации энергообъектов.
- Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.
- После встречи с Путиным Бжания на пресс-конференции в Сухуми заявил, что обсуждал с российским лидером события в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят».
Начальника районной полиции в Дагестане подозревают в сотрудничестве с «Имаратом Кавказ»
Начальник полиции по Кизлярскому району Дагестана, полковник полиции Гази Исаев задержан, заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Исаеву предъявлено обвинение по уголовному делу о терактах в московском метро 29 марта 2010 года (участие в преступном сообществе, бандитизм, террористический акт), передает ТАСС со ссылкой на Петренко.
По версии следствия, Исаев был участником экстремистской организации "Имарат Кавказ". Пользуясь служебным положением, он предоставлял ее руководству в 2009-2010 годах данные о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях в отношении незаконных вооруженных формирований.
Помимо этого, Исаев не раз лично перевозил по территории Дагестана руководителей структурных подразделений "Имарата Кавказ" и доставил на автостанцию смертницу для ее выезда в Москву и совершения там теракта, полагает следствие.
- Накануне о задержании начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана сообщил ТАСС, цитируя источник в правоохранительных органах региона. Говорилось, что он задержан по подозрению в пособничестве терроризму и организации убийства.
- В результате двух терактов в московском метро 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" погибли 39 человек и более 100 получили ранения. Имущественный ущерб московскому метрополитену составил около 15 миллионов рублей.
Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня приняли постановление, в котором рекомендуют Кабмину запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС». Депутаты также призвали к запрету ввоза на территорию Абхазии оборудования для майнинга.
В документе говорится о необходимости выявления потребления электроэнергии в целях добычи криптовалют и принятия мер по прекращению такого электропотребления. Депутаты рекомендовали министерству внутренних дел, а также Службе государственной безопасности оказывать содействие компании «Черноморэнерго» в реализации данных мер.
- Ранее в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии. Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм».
- В сентябре в Абхазии легализовали майнинг криптовалют и временно запретили ввоз майнеров.
- Единственный источник электроэнергии для Абхазии – «Ингури ГЭС», ремонт которой начнётся 15 февраля 2021 года и продлится три с половиной месяца. Плотина ГЭС находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
Глава администрации правительства Грузии объявила об отставке
Натия Мезвришвили покинула должность главы администрации правительства Грузии. Об этом она написала в своём Facebook-аккаунте.
Мезвришвили отметила, что уходит с госслужбы после 13 лет «чрезвычайно интересной и полной вызовов деятельности».
Она поблагодарила за доверие премьер-министра Георгия Гахария. Мезвришвили надеется, что сможет и в будущем вносить свой вклад в прогресс страны.
Натиа Мезвришвили была назначена главой администрации правительства в октябре прошлого года. С 2017 года она занимала должность заместителя министра внутренних дел. Главой ведомства тогда был Георгий Гахария.
СМИ: Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье тайно посетил город Неом в Саудовской Аравии и встретился там с фактическим правителем королевства, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщают израильские СМИ.
Официально визит до сих пор не подтвержден. Однако министр образования и товарищ Нетаньяху по партии «Ликуд» Йоав Галант подтвердил армейскому радио, что встреча состоялась. Он назвал это удивительным достижением, пишет русская служба Би-би-си.
«То, что эта встреча случилась и стала достоянием гласности, пусть и пока полуофициально, - это дело большой важности», – подчеркнул Галант (цитата по Рейтер).
«На сайте FlightRadar24 можно заметить, что вечером в воскресенье частный самолет Нетаньяху летал в футуристический город Неом, который строится на берегу Красного моря в Саудовской Аравии в надежде привлечь туристов. Это ближайшая к Израилю точка в стране», – пишет Би-би-си.
- При поощрении администрации Трампа союзники Саудовской Аравии - Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн - в этом году нормализовали отношения с Израилем. Саудовская Аравия, однако, пока не последовала их примеру. Визит Нетаньяху, если он действительно имел место, станет первой официально подтвержденной поездкой израильского лидера в эту страну.
МВД Беларуси сообщило о 345 задержанных во время воскресных акций протеста
В Беларуси до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержали 345 человек, сообщает МВД республики. Правозащитный центр "Весна" сообщает о 386 задержанных.
В МВД указывают, что по фактам "активного сопротивления" сотрудникам органов внутренних дел и блокирования движения проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.
"Несмотря на многочисленные призывы деструктивных телеграм-каналов к участию в протестах, они не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики, за исключением столицы", – говорится в сообщении.
В различных районах Минска протестующие собирались группами. В МВД заявили, что "некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения", наиболее активных задерживали, в том числе "с применением спецсредств". Министерство сообщило также о проверке факта размещения и поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск – Витебск.
В Беларуси 22 ноября в микрорайонах городов прошли локальные Марши против фашизма. В Минске с утра появилась военная техника. На площади Независимости и возле стелы выставили металлические ограждения. На вход и выход закрывали 12 станций метро, не работал мобильный интернет.
Как минимум 14 человек попали в больницы из разных РУВД после задержания.
Вакцина AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70%
Компания AstraZeneca объявила, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, составляет 70 процентов.
В ходе тестов проверялись два варианта введения вакцины, продемонстрировавших разную эффективность, говорится в сообщении.
В первом случае почти три тысячи человек сперва получили вакцину в половинной дозе, а через месяц в полной. Такой способ вакцинации показал эффективность 90 процентов. Вариант с повторным введением полной дозы с разницей в месяц у почти 9 тысяч добровольцев показал эффективность в 62 процента. Таким образом, с учётом обоих тестов средняя эффективность вакцины, разработанной AstraZeneca, составляет 70 процентов, отмечается в сообщении компании. В пресс-релизе особо подчёркивается, вакцина AstraZeneca может храниться при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, а проведение вакцинации не требует каких-то особых условий.
AstraZeneca готова произвести до 3 миллиардов доз вакцины в 2021 году, если её разработка будет разрешена к применению.
18 ноября корпорация Pfizer заявила о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую она разработала совместно с немецкой BioNTech. Показатель эффективности вакцины оказался ещё более высоким, чем оценивалось ранее – не 90 процентов, а 95. При этом у этой вакцины есть серьёзный недостаток – она требует хранения и транспортировки при температуре минус 70 градусов.
Также в ноябре американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от нового коронавируса показала эффективность в 94,5 процента на третьей стадии испытаний. Российский институт имени Гамалеи, в свою очередь, сообщил, что его разработка "Спутник V" демонстрирует 92-процентную эффективность. При этом российская вакцина уже зарегистрирована, хотя третья фаза её клинических испытаний ещё не завершена.
Moderna предварительно оценивает стоимость одной дозы своей вакцины от 25 до 37 долларов, Pfizer — примерно в 18 долларов. Разработчики «Спутник V» заявили, что их вакцина будет стоить намного дешевле. AstraZeneca также сообщает, что её вакцина будет дешевле, чем у основных конкурентов, но не называет точную стоимость.
«Медиазона»: избыточная смертность от COVID-19 в России — 120 тысяч человек
Официальная статистика оперативного штаба о смертности от коронавируса в несколько раз расходится с показателем избыточной смертности, пишет "Медиазона". С апреля по октябрь в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. При этом оперативный штаб за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса.
С апреля по сентябрь — месяцы, по которым есть полные данные Росстата — избыточная смертность в стране составила 106 тысяч человек. Сам Росстат считает, что от коронавирусной инфекции за этот период умерли 55,6 тысячи человек; оперативный штаб сообщал лишь о 20,7 тысячах смертей. Как рассказал "Медиазоне" демограф Алексей Ракша, не все избыточные смерти непосредственно вызваны коронавирусом, многие связаны с перегруженностью системы здравоохранения.
По словам Ракши, манипулируют статистикой по коронавирусу те же регионы, которые делают это и в других сферах: "Допустим, Татарстан, Башкортостан, Чечня — самые лживые регионы не только по этой статистике. Если мы посмотрим электоральную статистику, если мы посмотрим результаты переписи населения. И это проявляется абсолютно во всем. Это электоральная география, так и статистика по ковиду точно так же себя ведет. Как привыкли, так и врут".
Разные регионы по-разному признают связанные с пандемией смерти. Например, в Тыве, Коми, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Магаданской областях почти всю избыточную смертность связывают с коронавирусом. В Чечне, Татарстане, Башкирии, Липецкой и Ленинградской областях, напротив, избыточная смертность официально не объясняется никак.
"Темпы роста у нас больше, чем в Испании. Впереди нас с большим отрывом Перу, Эквадор, Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика. Там был полный швах, потому что у них была зима. Россия может войти в пятерку [самых пострадавших стран] к концу года и обогнать Испанию", — говорит Ракша.
- Наиболее тяжелым месяцем за все время эпидемии, пишет "Медиазона", был июль, когда общая смертность в России выросла почти на 21% по сравнению со средними значениями июля в предыдущие годы. В октябре в 23 регионах, по которым уже есть данные, суммарно смертность выросла более чем на 32%. Полные данные статистики за октябрь Росстат должен опубликовать в начале декабря.
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