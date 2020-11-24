Жители сел в Дагестане, пострадавших от подтопления после строительства Ирганайской ГЭС, написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой компенсировать им ущерб. Он в 2012 году оценивался в 9,5 миллиарда рублей, однако эти деньги не были выплачены.

С письмом к Путину обратились 5145 человек, передает корреспондент «Коммерсанта». Текст вместе с подписями занял 145 страниц. В тексте напоминается, что в 2008 году из-за строительства водохранилища на реке Аварское Койсу были затоплены 1805 гектаров земли. Правительственная комиссия оценила ущерб, но компенсаций пострадавшие так и не дождались.

В тексте отмечается, что с 2008 года умерли уже более 300 человек, претендовавших на компенсации. «С 2008 года федеральный центр получает выгоду от функционирования водохранилища через водный налог. А «РусГидро» продает электроэнергию, пользуясь водой, затопившей наши земли. Всем в этой схеме хорошо - и федерации, и «РусГидро». Только нам плохо», - говорится в тексте обращения.

В июне жители уже обращались с письмом к главе Дагестана Владимиру Васильеву, - сообщала редакция Кавказ.Реалии. Юристы правозащитного центра «Мемориал», защищающие жителей пострадавших районов, тогда были уверены, что сумма компенсаций должна быть увеличена.

22 ноября 567 пострадавших обратились в суд с иском признать бездействие властей незаконным, - передает «Кавказский узел». Еще около 20 аналогичных исков оставлены без движения судом в Махачкале, отмечает издание.