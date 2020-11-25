Бывшие за североатлантическое будущее Грузии

В США обсуждают, как защитить Грузию, Украину и Беларусь от российской агрессии и политического вмешательства Москвы во внутренние дела этих стран.

США и НАТО должны помочь Грузии, Украине и Беларуси защитить свой суверенитет. Бывший заместитель генсека Североатлантического альянса Александр Вершбоу, выступая на специальном мероприятии, организованном Атлантическим советом США, призвал оградить страны постсоветского пространства от политического вмешательства и агрессии России:

«В ущерб нашим принципам не пытайтесь заключать крупные сделки с Путиным. На алтаре улучшения отношений с Москвой не приносите в жертву другие страны. Мы должны противостоять российской агрессии во всех сферах, укрепляя НАТО. Чтобы защитить себя от политического вмешательства и создать кибербезопасность, мы должны помочь Украине, Грузии, а теперь и Беларуси защитить свой суверенитет».

Опасения некоторых западных политиков и бывших высокопоставленных чиновников могут быть связаны с тем, что Вашингтон при новой администрации может поменять подход к разговору с Москвой. Причем совсем не так, как от него ожидают. Представленный Джо Байденом на пост госсекретаря США Тони Блинкен известен чрезмерной осторожностью и прагматичностью, и, будучи заместителем главы Госдепа в администрации Обамы, рассматривал Россию не только как противника, но и как партнера. А учитывая, что любое геополитическое противостояние сопряжено с риском, Блинкен может рекомендовать Байдену не идти на жесткий клинч с Москвой из-за Тбилиси или Киева. Тем более что, по его собственным высказываниям, у России больше преимуществ для влияния на ситуацию на постсоветском пространстве, чем у США.

На этом фоне Вершбоу считает, что в ответ на агрессивное поведение России НАТО должно как можно быстрее увеличить расходы и проявлять твердость в отстаивании своих принципов. Одним из таких принципов, по мнению Вершбоу, может быть дальнейшая интеграция стран постсоветского пространства в евроатлантические структуры. При этом экс-заместитель генсека НАТО считает целесообразным создать для членства Тбилиси и Киева в альянсе новый формат отношений:

«Мы обещали, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не думали, как мы можем этого добиться. Возможно, это удастся благодаря созданию нового статуса ассоциированного члена для Украины и Грузии».

С тем, что Грузию и Украину нужно как можно скорее принять в Североатлантический альянс, согласен еще один бывший высокопоставленный представитель силового блока – экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес:

«Грузию необходимо безотлагательно пригласить в НАТО. Эти меры дадут Кремлю понять, что этот регион представляет для нас стратегический интерес».

Генерал опубликовал статью под заголовком «Южному Кавказу нужен Запад, чтобы предотвратить крупные конфликты», где генерал призывает новую администрацию США активизировать военное присутствие на Южном Кавказе:

«Давайте построим новые, более прочные отношения с Арменией и Азербайджаном, укрепим наш давний союз с Турцией и усилим наше присутствие в Грузии, разместив там инфраструктуру для военно-воздушных сил и флота США».

Комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отставной генерал отметил, что соглашение, позволившее России разместить там миротворцев, лишь временно остановило кровопролитие, а по факту Россия получила военное присутствие во всех трех странах Южного Кавказа. США же и Франция, будучи сопредседателями Минской группы ОБСЕ, оказались в стороне, и теперь за это будет расплачиваться весь регион. Сейчас, по мнению генерала, инициатива у Кремля, и Западу остается лишь роль наблюдателя со стороны.

В грузинском экспертном сообществе в связи с этим отмечают, что сегодня именно США являются гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. При этом, чтобы сохранить тенденцию, считает политолог Теона Акубардия, Тбилиси, как стратегический партнер Вашингтона, должен соответствовать двум основным критериям – демократии и общим интересам в области безопасности:

«Гарантии со стороны США обеспечиваются программами военного сотрудничества между Пентагоном и Министерством обороны Грузии, постоянными военными учениями, в том числе в рамках НАТО. И, конечно, не стоит забывать о региональных проектах, обеспечение безопасности которых является важнейшей функцией Грузии. Изменения статус-кво на Южном Кавказе, естественно, повышает ценность Грузии как союзника для Соединенных Штатов. А вот ситуация с демократией внутри страны не может не вызывать беспокойства Вашингтона. Таким образом, безопасность и демократия – это два компонента, необходимых для продолжения успешного сотрудничества Грузии с Соединенными Штатами».

Что касается увеличения военного присутствия и создания соответствующей инфраструктуры, о которых говорит генерал Ходжес, по мнению политолога Георгия Рухадзе, на сегодняшний день Грузия для США и НАТО остается ключевым партнером на Южном Кавказе, и задача Тбилиси не утратить этих позиций. Что же касается увеличения военного присутствия, то, по мнению Рухадзе, это все-таки вопрос не сегодняшнего дня:

«Хотят этого в Вашингтоне или нет, Грузия является единственной опорой США на Южном Кавказе, но тут принципиальный момент в том, что для того, чтобы быть такой опорой, нам необходима стабильность. А гарантией стабильности в Грузии является демократия. Что касается увеличения военного присутствия США, тема поднята, и насколько она будет актуализирована в будущем, зависит как от правительства, так и от всех нас».

Грузинские эксперты согласны в том, что для осуществления сценариев, предлагаемых Вершбоу и Ходжесом, Грузия должна сама сделать немало шагов. А для этого страна сначала должна разобраться с внутриполитическим кризисом.