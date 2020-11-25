Канал разобщения

В грузинской прессе появились сообщения о начале совместной с Южной Осетией реконструкции Тирифонского канала, который в летнее время орошает более сорока сел вдоль границы. Источники в Цхинвале договоренности с Тбилиси опровергли, но начало восстановительных работ подтвердили.

Грузинское интернет-издания «Civil.ge» со ссылкой на официальный источник в Тбилиси сообщило о начале совместной с югоосетинскими властями реконструкции Тирифонского канала:

«После достижения соглашения с властями оккупированного Цхинвали власти Грузии приступили к реабилитации юго-восточного участка оросительного канала Тирифони. Очистные работы на 18-километровом участке начались в начале ноября, а проект полной реабилитации будет включать четыре маршрута ирригационной системы Тирифони».

Тирифонский канал берет начало от реки Большая Лиахва в центре Цхинвала у старого моста и петляет между грузинской и осетинской территориями. Построенная в советское время Тирифонско-Салфисская оросительная система обеспечивала водой сельхозугодия 10 осетинских и 39 грузинских селений.

Официальные источники в Цхинвале опровергают информацию «Civil.ge». По их словам, никаких договоренностей с Тбилиси по этому поводу у них не было. При этом, говорят источники, правительство намерено на свои средства провести ремонт той части канала, которая проходит по территории республики. Большая часть работ, в том числе реконструкция водозаборного шлюза в Цхинвале, будет проведена в 2021 году.

Источник объяснил мне, как будет проходить совместная эксплуатация канала без формальных договоренностей: по совести. Если осетины заметят, что грузины тянут на себя, то есть забирают слишком много воды, не оставляя ничего осетинским селам, то они закроют шлюз, и воду не получит никто.

Эта история началась еще до войны 2008 года.

Оросительные каналы Тирифонский и Салтанис-Архи были перекрыты по решению властей Южной Осетии в ответ на повреждение водовода Едис-Цхинвал жителями грузинского анклава в мае 2007 года. Они массово устраивали незаконные врезки в водовод и разбирали всю воду на орошение садов и огородов. Из-за этого Цхинвал остался без воды, местные домохозяйки в теплое время года, когда идет полив, собирали дождевую воду, чтобы постирать.

Уже после войны в 2010 году Тбилиси предлагал Эдуарду Кокойты совместно реанимировать Тирифонский канал на средства Евросоюза. Эдуард Кокойты ответил отказом, несмотря на то, что осетинские селения восточнее Цхинвала были крайне заинтересованы в орошении. Из-за дефицита влаги здесь стало невозможно овощеводство и затруднено животноводство. В летнее время в Цинагарской зоне не редкость падеж скота от жажды. Причина отказа была в том, что грузинские власти прекратили подачу газа в Ленингорский район, дескать, чтобы им не пользовались «дислоцированные в районе оккупационные силы».

Предпринимались попытки договориться и в бытность Леонида Тибилова, но переговоры зашли в тупик. Возможно, из-за того, что у грузинской стороны поубавилось аргументов – к тому времени Цхинвал уже газифицировал восточную часть республики.

Но все-таки проблема остается: без оросительной системы в принципе не получится в восточной части республики наладить жизнь, товарное производство овощей, фруктов и зелени, от которого могло бы кормиться местное население.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия