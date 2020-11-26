Обзор абхазской прессы

Конституция Республики Абхазия была принята Верховным Советом 26 ноября 1994 года. «Через несколько дней после победы в октябре 1993 года к Владиславу Ардзинба пришла группа интеллигенции и предложила сразу отменить советское законодательство, заменив его традиционным правом. В отличие от посетителей, Ардзинба понимал, что возвращение в прошлое – не лучший путь для обретения реальной независимости, и настоял на принятии современной Конституции. Однако принять Конституцию – это одно, а жить по ней – совсем другое! За 27 послевоенных лет мы так и не научились жить, соблюдая законы – а современное государство не может развиваться вне четко регламентируемого и жестко соблюдаемого законодательства. Поэтому у нас нет реального государства, а есть его муляж», – пишет в своем блоге на сайте «Асаркьа» Надежда Венедиктова.

Она подчеркнула, что современная жизнь – это выполнение законов, жесткая конкуренция, регулярная работа, постоянное самообразование и экономия природных ресурсов.

«Даже кризис с электроснабжением не вывел нас из привычной спячки. Все жалуются и страдают, а вокруг круглогодично и десятилетиями горят левые подключения на пляжах, окраинах и т.д. Даже сейчас, когда вовсю идет веерное отключение, мы не только не пытаемся экономить, но даже никто не заикается об этом! Мы давно живем не по средствам и думаем, что так и надо. Вечно это продолжаться не может», – заключила Венедиктова.

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Депутаты парламента Абхазии высказались за запрет ввоза на территорию РА оборудования для майнинга и осуществление деятельности по добыче криптовалют до окончания ремонтных работ на ИнгурГЭС. Председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Темур Гулия прокомментировал «Апсны.паблик» это решение. Он заявил, что запрет, наложенный на майнинг, конечно, даст положительный результат. Однако, на его взгляд, эти меры принесут временный успех. Гулия напомнил, что проблемы в энергетике существовали в стране и до начала деятельности по добыче криптовалют. Нагрузки на электросети растут ежегодно, расширяется количество коммерческих объектов, которым нужно электроснабжение.

«Электросети изношены, замены требуют ЛЭП, как высоковольтные, так и низковольтные, необходимо увеличение мощностей на трансформаторных подстанциях. Поэтому, прежде чем говорить о разрешении или запрете майнинга в целом, необходимо провести полный и глубокий анализ всех имеющихся энергоресурсов, определить, существует ли свободное количество мощностей. И если оно есть, то тогда предоставить эту электроэнергию для добычи криптовалют. Но главное, чтобы такой бизнес был не в ущерб населению», – подчеркнул Темур Гулия.

Он отметил, что лицензии на такой бизнес, как майнинг криптовалют, который требует немало электроэнергии, должны выдаваться исключительно обладателям генерирующих объектов. «Использовать нашу общую энергосистему для бизнеса по добыче криптовалют недопустимо. В данный момент я за полный запрет майнинга в республике!» – заключил председатель «Аруаа».

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Экономист Ахра Аристава написал пост на своей странице в Facebook, посвященный демографической ситуации в Армении и Азербайджане, а также провел параллели с ситуацией в Абхазии и Грузии. «Глядя на цифры демографии в Армении и Азербайджане за последние десять лет, можно было предвидеть то, что по факту уже произошло. Население Азербайджана с 2009 года по 2019 увеличилось более чем на один миллион человек с 8.9 млн до 9.9 млн. Население Армении уменьшилось за тот же период с 3 млн. до 2.9 млн человек. Углубляться в экономические цифры при такой разной динамике даже смысла нет. Трагедия была неизбежна. У нас в Абхазии в сравнении с Грузией ситуация немного лучше. И лучше не потому, что у нас все хорошо, а потому что население Грузии неумолимо сокращается. Но это не значит, что мы не должны напрячь все свои возможности и постараться увеличить темпы прироста населения. Жизненная необходимость в вопросе национальной безопасности прямо показывает нам приоритет в государственной политике».

Ахра Аристава отметил, что необходимо вернуть статус с Госкомитета в Министерство демографии и репатриации исходя из итогов и выводов конфликта Армении и Азербайджана.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия