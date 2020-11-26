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Брюссель призвал заморозить платежи ЕС Минску из-за гибели Бондаренко
Европарламент призвал ужесточить меры воздействия на белорусские власти из-за продолжающихся нарушений прав человека и из-а гибели минчанина Романа Бондаренко.
В резолюции, принятой в четверг, 26 ноября, депутаты отметили, что действия двух пакетов санкций ЕС, предпринятых в отношении режима Александра Лукашенко, недостаточны. Европарламент считает, что третий пакет санкций должен затронуть фирмы и бизнесменов, связанных с Лукашенко.
Резолюция призывает полностью заморозить переводы средств из бюджета ЕС, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других финансовых структур, действующему белорусскому правительству.
Кроме того, депутаты призвали исполнительные органы Евросоюза поддержать международное расследование преступлений режима Лукашенко против белорусского народа.
В Минске и других белорусских городах с августа проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие были избиты сотрудниками правоохранительных органов, несколько человек погибли.
Другие новости дня
В Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной. ВИДЕО
Тысячи людей пришли в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе, чтобы проститься с футболистом Диего Марадоной. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Власти ожидают, что на церемонию прощания придёт около миллиона человек.
Легендарный футболист умер накануне в возрасте 60 лет. Врачи называют причиной смерти сердечный приступ. Известно, что на протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем.
У стадиона футбольного клуба «Архентинос Хуниорс», названного в честь Марадоны, поклонники, болельщики развесили по стенам фотографии, плакаты. Под ними - цветы, свечи, майки с 10-м номером, под которым выступал Марадона.
Болельщики признали Марадону лучшим футболистом двадцатого века. За годы карьеры Диего Марадона, помимо «Архентинос Хуниорс», выступал за аргентинский клуб «Бока Хуниорс», испанские «Барселону» и «Севилью», итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА, чемпионат мира 1986 года. Именно на этом чемпионате в Мексике Марадона забил в ворота англичан два своих самых знаменитых гола. Один из них - рукой, который он потом назвал «рукой бога». А второй - обыграв половину сборной Англии. И этот мяч был признан лучшим за всю историю Чемпионатов мира. Его называют «голом столетия».
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал день смерти Марадоны «очень печальным днем для всех аргентинцев и для футбола». «Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен», - сказал спортсмен.
Матчи Лиги Чемпионов накануне начинались с минуты молчания.
В Абхазии 84 новых случая коронавируса, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 265 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 84 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, 62 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
Три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутской ЦРБ. Несмотря на оказанную помощь в медучреждении, утром 25 ноября скончался мужчина 1970 года рождения, в тоже день умер и пациент 78 лет, также 26 ноября в ковидном госпитале скончался мужчина в возрасте 65 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, двое из них - в тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 36 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5732 человека. 77 летальных случаев. Выздоровел 3661 человек.
В югоосетинском КГБ подтвердили задержание «нарушителей границы»
Комитет государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия подтверждает задержание нарушителей де-факто границы с Грузией.
- Ранее «Эхо Кавказа» сообщало, что на 14-дневный карантин в ахалгорскую больницу разместили троих человек, один из них сбежал. 21 ноября в СГБ Грузии заявили, что югоосетинские власти задержали гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.
В КГБ заявили, что в окрестностях населенного пункта Ахмадз (Ахмаджи) Ахалгорского района 11 ноября были задержаны двое жителей Южной Осетии. Ведомство утверждает, что они предприняли попытку «незаконной передачи через государственную границу продуктов питания и предметов первой необходимости своим родственникам проживающим в селе Одзиси Хашурского муниципалитета».
«Со слов задержанных, их родственники в силу распространения коронавирусной инфекции потеряли работу и не имеют средств к существованию, а грузинское руководство, занятое политическим противостоянием после парламентских выборов, самоустранилось от оказания помощи населению, выживающему в условиях пандемии», – сказано в сообщении КГБ.
11 ноября также был задержан уроженец населенного пункта Ахмаджи, гражданин Грузии.
«В результате предварительного опроса нарушителя стало известно, что он ранее убыл в Грузию в надежде найти высокооплачиваемую работу и остаться в Грузии. Однако в связи с невозможностью трудоустройства и отсутствием условий для существования, задержанный был вынужден предпринять попытку незаконного возвращения на территорию Республики Южная Осетия», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе КГБ говорится и о задержании гражданина Грузии в районе села Зардианткари Горийского муниципалитета.
«Поводом для перехода в данном конкретном случае стал крайне низкий уровень жизни в указанном грузинском приграничном населенном пункте и отсутствие элементарных средств к существованию», – читаем в сообщении.
В КГБ заявили, что пресекаемые нарушения «абсолютно объяснимы с точки зрения безысходности положения в грузинских селах», но недопустимы с правовой точки зрения.
- 3 июля в Южной Осетии задержали гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили. По информации КГБ, Мгебришвили искал т.н. коконы летучих мышей с целью их дальнейшей реализации по цене 5-10 тысяч долларов за штуку. 25 сентября Мгебришвили освободили из заключения.
- Ранее представители КГБ провели в Знаурском районе «радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения госграницы». «С целью дальнейшего изучения в лабораторных условиях взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых», – заявили в Цхинвали. О результатах исследований пока не сообщается.
В Турции участники мятежа против Эрдогана получили пожизненные сроки
Суд в Турции в четверг вынес очередные приговоры по делу о попытке переворота в 2016 году.
Обвинительные приговоры вынесены более чем четырёхстам предполагаемым участникам попытки путча. Из них несколько десятков приговорены к пожизненному заключению. Это главным образом представители армейского командования и пилоты, которые в ночь на 15 июля наносили удары по правительственным объектам.
Как сообщает агентство Anadolu, среди тех, кто получил пожизненные сроки, в частности, бывший полковник Вейсел Кавак, занимавший должность секретаря командования ВВС Турции. Он приговорён к 79 пожизненным срокам. Столько же – у бывшего майора ВВС Али Карабулута и бывшего военного пилота Хусейна Тюрка.
Суд рассмотрел обвинения по одному из эпизодов дела о перевороте – о захвате мятежниками авиабазы "Акынджи" близ Анкары. Тогда в заложники были взяты лояльные президенту Эрдогану командиры, в том числе нынешний министр обороны Хулуси Акар. После подавления попытки переворота их освободили.
Всего в результате событий 15 июля погибли около 250 человек. Попытка группы военных свергнуть Эрдогана завершилась неудачей. Власти Турции обвиняют в организации попытки переворота сторонников живущего в США клирика Фетуллаха Гюлена. Дело против самого Гюлена выделено в отдельное производство, Турция добивается от США его экстрадиции. Всего по обвинениям в связях с Гюленом или причастности к мятежу в Турции были арестованы более 100 тысяч человек, прошли масштабные чистки в госаппарате и в армии. Суды ранее уже вынесли более 2500 пожизненных приговоров.
В Ахалгори один из «нарушителей границы» сбежал из-под карантина
Один из жителей Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, которого задержали при пересечении де-факто границы с Грузией, сбежал из-под карантина.
Как стало известно «Эху Кавказа», мужчина, возможно, уже находится на территории, подконтрольной властям Грузии.
Ранее главный врач районной больницы Зураб Гобозов заявил, что на 14-дневном карантине в больнице находились трое нарушителей границы. Другие подробности и обстоятельства их задержания не уточняются.
- Ахалгорский муниципалитет оказались в полной изоляции, после того как югоосетинские власти закрыли переходный пункт на контролируемую Тбилиси территорию. Это произошло в сентябре прошлого года, после обострения ситуации у села Цнелиси. В марте 2020 года югоосетинские власти закрыли все переходные пункты через разделительную линию, ссылаясь на опасность распространения коронавируса.
Российский контрактник погиб в Абхазии из-за несчастного случая
В самопровозглашенной республике Абхазия в результате несчастного случая погиб военнослужащий российской военной базы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
В сообщении говорится, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на военнослужащего, занимавшегося обслуживанием техники. Отмечается, что это произошло в результате нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке.
Пресс-служба ЮВО уточняет, что в результате наезда грузового автомобиля военнослужащий получил травмы несовместимые с жизнью.
По факту смерти военнослужащего по контракту комиссия командования российской военной базы и правоохранительные органы Абхазии проводят совместное расследование, – пишет «Интерфакс».
Меркель: карантинные меры в Германии до января не отменят
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление в стране ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, по меньшей мере до начала января. Выступая в четверг в Бундестаге, она сказала, что значительных ослаблений введённых карантинных мер не планируется - число заражений и смертей от инфекции всё ещё высоко.
В режиме частичного локдауна пройдут, по всей вероятности, и рождественские и новогодние праздники. Небольшие послабления на праздничный период в Германии всё же будут - в частности, с 23 декабря по 1 января в стране в связи с праздниками будут разрешены встречи общим количеством до 10 человек. При этом Меркель в недели перед Рождеством призвала сократить социальные контакты, чтобы снизить риск заражения пожилых родственников за праздничным столом.
Меркель не смогла ответить на вопрос, когда можно ожидать снятия ограничений. Власти не исключают, что карантинные меры сохранятся до конца марта. В то же время, по её словам, уже в декабре в Германии может начаться вакцинация от COVID-19 - в том случае, если одна из вакцин будет сертифицирована. Ранее сообщалась, что о сертификации своей вакцины в странах ЕС уже попросили компании Pfizer и Moderna.
Также Меркель подняла вопрос о закрытии всех горнолыжных курортов в Европе - по крайней мере до Нового года. Подъёмники в горах не будут введены в строй в Германии и во Франции, однако власти Австрии рассматривают возможность запуска подъёмников после завершения локдауна в этой стране - ориентировочно после 7 декабря. Меркель сказала, что ещё будет вести об этом переговоры. Посетители горнолыжных курортов в Италии в конце февраля 2020 года сыграли роль в распространении коронавируса в разных странах, включая Германию.
Большинство стран Европы было вынуждено в октябре-ноябре ввести повторные карантинные меры в связи с новым ростом числа инфицированных. В ряде стран они постепенно ослабляются, например в Великобритании, Австрии и Чехии.
В Германии с начала эпидемии зафиксировано около миллиона инфицированных, умерли более 15 тысяч человек - средняя летальность в стране ниже, чем в большинстве стран ЕС.
COVID-19 в Южной Осетии: 18 новых случаев, один пациент скончался
За минувшие сутки в Южной Осетии провели 127 исследований на COVID-19. Выявлено 18 новых случаев коронавируса.
Как сообщила заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, общее число подтвержденных случаев – 1707. Из них 584 человека уже выздоровели.
По словам главного инфекциониста Южной Осетии Элеоноры Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай.
«Пациент 1966 года рождения был госпитализирован в инфекционное отделение РММЦ 25 октября в тяжёлом состоянии с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная пневмония вирусной этиологии. Дыхательная недостаточность 2-3 степени. Он получал соответствующую терапию, в том числе противовирусную, антикоагулянтную, оксигенотерапию, однако признаки дыхательной недостаточности нарастали. Пациент был эвакуирован на дальнейшее лечение за пределы Южной Осетии 29 октября. Получал лечение. Состояние несмотря на проводимую терапию ухудшалось и 25 ноября констатирована биологическая смерть», – заявила Джиоева.
Врач сообщила, что в «красной зоне» инфекционного корпуса РММЦ на сегодняшний день проходят лечение 36 пациентов, в здании детской больницы – 72. В палате интенсивной терапии находятся девять человек.
- Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом в самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Частичный локдаун: правительство Грузии объявило о новых ограничениях
В Грузии вводятся новые ограничения на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария после заседания координационного совета при правительстве.
В период с 28 ноября по 31 января по всей стране:
- Ограничивается передвижение пешеходов и транспортных средств с 21:00 до 05:00, а также пребывание в общественных местах. Исключение – 31 декабря (новогодняя ночь) и 6 января (рождественская ночь).
- Ограничивается регулярное междугороднее сообщение (в том числе – железнодорожный транспорт, автобусы, маршрутные такси). Движение легковых автомобилей не ограничивается.
- Все рестораны и объекты общественного питания будут работать на вынос. Допускается – т.н. take-away, delivery, drive-сервисы.
- Ограничивается работа фитнес-центров и бассейнов.
- Проведение конференций, тренингов, культурных и развлекательных мероприятий допускается лишь в онлайн-формате.
- Ограничивается деятельность спортивных и культурных кружков/студий.
Дополнительные ограничения в крупных городах:
- В Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди прекращает работу муниципальный транспорт.
- Торговые объекты будут работать в дистанционном режиме (исключение – продуктовые магазины; зоомагазины; аптеки; магазины, торгующие продукцией для животных, бытовой химией; киоски, торгующие прессой).
- Рынки открытого и закрытого типа не работают. Продолжают работу аграрные рынки.
- Школы, профучилища, вузы (кроме медицинских программ) полностью переходят на дистанционный режим.
- Прекращают работу детские сады.
В период с 24 декабря по 2 января будут введены послабления:
- В масштабах страны будут работать торговые центры, рынки открытого и закрытого типа.
- Будет восстановлена работа муниципального и междугороднего транспорта.
В период с 3 по 15 января:
- В масштабах страны будут объявлены выходные.
- Будут введены все те ограничения, действующие с 28 ноября по 24 декабря.
- Не будут работать государственные и частные учреждения, кроме банков и объектов стратегической важности.
В период с 16 по 31 января:
- В масштабах страны будет восстановлена работа муниципального и междугороднего транспорта, торговых объектов и рынков (в выходные они работать не будут).
В течение всего этого периода ограничения не затронут:
- Любую другую экономическую деятельность, в том числе:
- строительно-ремонтные работы, проводимые государственными и частными организациями;
- работу банков;
- работу продуктовых, зоомагазинов, аптек, магазинов, торгующих продукцией для животных, бытовой химией, и киоски, торгующие прессой;
- сервисы доставки;
- салоны красоты и центры эстетической медицины;
- автосервисы и сервисы технического инспектирования;
- сервисы ремонта бытовой техники;
- аграрные рынки.
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии достигло 118 690, выздоровевших – 98 781. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 1124 человека.
Клиника «Гули» в Тбилиси закрылась из-за вспышки коронавируса
Кардиологическая клиника «Гули» в Тбилиси закрылась до 10 декабря из-за вспышки коронавируса. Среди инфицированных – директор клиники Анзор Мелия и около 70 сотрудников.
«Некоторые пациенты скрывали, что у них дома была температура. Вирус выявили у врачей, потом у медсёстр – всех сотрудников, которые контактировали с пациентами. Я принял решение закрыть кардиологическое отделение и прекратить приём хронических больных», – сказал Мелия грузинской службе «Радио Свобода».
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии достигло 118 690, выздоровевших – 98 781. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 1124 человека.
- Власти Грузии сегодня объявят о введении новых мер противодействия эпидемии COVID-19 в связи с ростом количества случаев заражения в стране.
Часть оппозиционных партий обратилась в ЦИК Грузии за бюджетным финансированием
За бюджетным финансированием в Центральную избирательную комиссию Грузии обратились девять политических партий, в том числе те, которые отказываются проходить в парламент и находятся в режиме бойкота. Об этом сообщил Первый канал Грузии со ссылкой на ЦИК.
Письменное согласие на получение финансирования выразили партии, входящие в блок «Единое национальное движение — Сила в единстве»: «Национальное движение», «Движение государство для народа», «Прогресс и свобода», «Республиканская партия Грузии» и «Европейские демократы».
Также соответствующее согласие на получение финансирования в ЦИК представили две политические партии, объединившиеся в блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели»: «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» и «Закон и справедливость».
Соответствующее письменное согласие на получение финансирования в избирательную администрацию представила и «Европейская Грузия». К избирательной администрации обратилась и правящая партия «Грузинская мечта», – пишет «Новости-Грузия».
Политические партии должны были представить в ЦИК письмо с согласием на финансирование до 25 ноября. Несмотря на это, по закону, сейчас ЦИК обязана письменно уведомить те партии, которые пока не выразили согласия, после чего у партий будет еще три дня, чтобы завершить процедуру.
По итогам парламентских выборов 2020 года право на финансирование имеют 14 партий. По данным к этому времени к ЦИК пока не обращались «Альянс Патриотов», «Лейбористская партия», «Граждане», «Гирчи» и «Лело».
Байден - американцам: «Мы сражаемся с вирусом, а не друг с другом»
Соединённые Штаты отмечают День благодарения - один из наиболее популярных американских праздников. Празднования проходят на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. В последние дни в США выявляют более 150 тысяч новых инфицированных за сутки - существенно больше, чем весной и летом.
Несмотря на пандемию, многие американцы не стали отказываться от традиционных поездок на День благодарения - по традиции, этот праздник отмечается в семейном кругу, и родственники, живущие в разных городах, посещают друг друга. Как сообщает "Голос Америки", в последние дни через пункты досмотра в американских аэропортах ежедневно проходило около миллиона человек. Это на 60 процентов меньше в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году, однако является рекордной цифрой роста пассажиропотока начиная с марта, когда в США началась полномасштабная эпидемия.
Избранный президент США Джо Байден в обращении по случаю Дня благодарения призвал американцев соблюдать санитарные нормы: "Каждый из нас несет ответственность... за то, чтобы сделать все возможное и замедлить распространение вируса". Сам Байден и его родные отказались в этот раз от традиционной поездки на праздник.
Избранный президент также пообещал воплотить в жизнь новую стратегию, которая позволит взять эпидемию под контроль. Он пообещал американцам, что они смогут вернуться к нормальной жизни, и призвал их "не сдаваться". Он напомнил об успехах в разработке вакцин, которые могут поступить на рынок уже спустя несколько недель.
Байден также напомнил, что американцы сейчас "ведут борьбу с вирусом, а не друг с другом", и призвал их к единению. В ходе предвыборной кампании Байден критиковал администрацию Трампа, обвиняя её в несистемном и хаотичном подходе к борьбе с эпидемией. В отличие от Трампа, Байден принципиально выступает за ношение масок для защиты от вируса и как правило надевает маску на публике.
Слова Байдена могут интерпретироваться как комментарий к действиям юридической команды действующего президента Дональда Трампа, которая продолжает оспаривать результаты выборов. В преддверии Дня благодарения юристы президента передали законодателям штата Пенсильвания свои жалобы на процесс подсчета голосов в этом ключевом штате. "Мы должны отменить (результаты) выборов", - заявил Трамп, присоединившийся ко встрече по телефону из Овального кабинета Белого дома. Он сам отменил поездку в Пенсильванию, поскольку у одного из юристов выявили коронавирус.
Байден одержал победу на выборах 3 ноября. 14 декабря её должна подтвердить коллегия выборщиков. Инаугурация нового президента должна состояться 20 января.
В Абхазии сократили период «веерных отключений», переток из России может начаться 1 декабря
С сегодняшнего дня отключать электроэнергию в самопровозглашенной республике Абхазия будут на два часа в течение суток. Об этом пишет «Апсныпресс».
По информации компании «Черноморэнерго», ослабление ограничений стало возможным после отключения от электросети криптоферм. «Работа по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии будет продолжена», – заявили в компании.
Ранее сообщалось, что за неделю в Абхазии отключили 98 объектов по производству криптовалют. Их суммарная мощность превышала 46 мегаватт.
Между тем в абхазском министерстве экономики сообщили о переговорах, прошедших в Москве. Переток российской электроэнергии в Абхазию может начаться 1 декабря.
«В министерстве энергетики Российской Федерации состоялись переговоры по вопросу поставки электроэнергии из России в Абхазию. Абхазскую сторону представляла вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. В результате встречи российская сторона подтвердила техническую возможность обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря 2020 г.», - сообщили в пресс-службе абхазского ведомства.
- Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии 16 ноября (трижды в день, по два часа). После отключения криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх часов.
- Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС».
COVID-19 в Грузии: 3801 новый случай, 39 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1124 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3801 новый случай коронавируса, выздоровели 3200 человек.
В Тбилиси выявили 1293 новых случая, в Имерети – 793, в Аджарии – 475, в Самегрело-Земо Сванети – 371, в Квемо Картли – 270, в Шида Картли – 232, в Кахети – 129, в Гурии – 80, в Мцхета-Мтианети – 70, в Самцхе-Джавахети – 62, в Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 26.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 118 690, выздоровевших – 98 781.
На данный момент в Грузии 18 759 активных случаев коронавируса, в клиниках лечатся – 6165, тяжелых пациентов – 986. К аппарату искусственного дыхания подключены 452 пациента. На самоизоляции находятся 53 516 человек.
- Власти Грузии сегодня объявят о введении новых мер противодействия эпидемии COVID-19 в связи с ростом количества случаев заражения в стране.
Воздушно-космические силы России испытали новую ракету системы ПРО
Воздушно-космические силы России испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. В твиттере министерства опубликована видеозапись с запуска.
Пуск ракеты проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета после нескольких испытаний "достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.
Предыдущий пуск новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялся в 28 октября.
На прошлой неделе испытания своей противоракеты провели США.
В мае 2019 года на сайте госзакупок появилась информация, в которой указывалось, что в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах "Сармат", трёх "Ярс" и четырёх "Тополь", сообщает РБК.
- Впервые о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года. "Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — сказал Путин.
- Позднее выяснилось, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. Хотя Путин представил её в качестве работающего изделия, телеканал CNBC сообщил , что все четыре испытания этой ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно.
Грузия присоединилась к антироссийским санкциям ЕС за кибератаку на Бундестаг
Страны-партнеры Евросоюза, включая Украину и Грузию, присоединились к антироссийским санкциям сообщества за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.
«Страны-кандидаты [на вступление в ЕС] Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – отмечается в нем.
Евросоюз и Великобритания 22 октября ввели санкции в отношении двоих граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также «85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», которые, по информации европейских ведомств, несут ответственность за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.
Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные письма якобы от ООН. В них находилась вредоносная ссылка. С целью помешать распространению вируса немецким органам пришлось даже временно отключить всю IT-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев, – пишет ТАСС.
В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в этом кибернападении. Немецкие правоохранители считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим хакерским нападениям.
- В сентябре текущего года грузинские власти объявили о кибератаке на Минздрав Грузии со стороны «спецслужб иностранного государства». По информации МВД, хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
- В феврале текущего года Грузия обвинила главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (более известное как ГРУ) в крупномасштабной кибератаке на страну в октябре 2019 года. Страны Запада осудили кибератаку. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России неприемлемы.
Французский Сенат призвал признать независимость Нагорного Карабаха
Сенат Франции одобрил резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики.
«За» документ, носящий рекомендательный характер, высказались 305 сенаторов, против – 1, ещё 30 воздержались, передаёт Французское международное радио. По его информации, текст предложили совместно депутаты от пяти фракций, в том числе правой партии «Республиканцы», центристов, Социалистической партии, коммунистов и экологистов. Против принятия резолюции высказывались представители ультраправой партии «Национальное объединение».
Среди прочего в документе говорится, что он принимается с учетом «экспансионистской политики, проводимой Турцией». Действия Анкары авторы текста называют «основным фактором дестабилизации» в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье. Это представляет угрозу для Франции и Европы в целом, подчеркивается в резолюции.
Французский Сенат осудил, как сказано в документе, «военную агрессию Азербайджана, проведённую при поддержке турецких властей».
Авторы документа напоминают, что Франция - наряду с Россией и США – входит в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. В этой связи сенаторы предложили французскому правительству настаивать на развёртывании под её эгидой международных миротворческих сил. Резолюция также призывает провести международное расследование «военных преступлений, совершённых в Карабахе», и оказать местному гражданскому населению «массированную гуманитарную помощь».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Сената Франции историческим.
«Решение Сената Франции является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня», – написал Пашинян в своём Facebook-аккаунте.
В Баку в ответ на инициативу французских сенаторов заявили, что Азербайджан не признает их резолюцию по Карабаху. «Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция - не что иное, как обычный клочок бумаги для Азербайджана. Этот провокационный шаг является проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов», - сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В азербайджанском МИДе подчеркнули, что решение французских парламентариев не имеет никакой юридической силы.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
- Вопрос о возможном участии турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе чувствителен для армянского общества, учитывая историю взаимоотношений народов двух стран и тот факт, что Турция полностью поддержала Азербайджан в нынешнем противостоянии.
Президент США Трамп объявил о помиловании генерала Флинна
Президент США Дональд Трамп написал в твиттере о том, что дал "полное помилование" генералу Майклу Флинну – своему бывшему советнику по национальной безопасности.
Флинн был вынужден покинуть пост уже спустя несколько недель после своего назначения в январе 2017 года – после того, как выяснилось, что он ввёл в заблуждение вице-президента о своих телефонных разговорах с российским послом Сергеем Кисляком.
Впоследствии Флинн признался в том, что скрыл правду об этих разговорах, в частности, то обстоятельство, что в них обсуждались санкции, и от сотрудников ФБР, которые расследовали российское вмешательство в выборы. За это против него возбудили уголовное дело, ему грозил реальный срок.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, однако, рекомендовал суду не наказывать бывшего советника президента Трампа лишением свободы. Сторона обвинения заявила, что Флинн предоставил следствию ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
В документах, предоставленных спецпрокурором, сообщалось, что Флинна допрашивали 19 раз. В ходе допросов бывший советник Трампа передал следователям "информацию о содержании и обстоятельствах взаимодействия между переходной командой нового президента и чиновниками из российского правительства".
Первоначально Флинн признал себя виновным и на первых этапах сотрудничал со следствием, однако затем сменил адвокатов и отказался признавать вину. В мае нынешнего года Министерство юстиции сняло с Флинна обвинения. В ведомстве посчитали, что допрос Флинна, проведенный ФБР, "не был оправдан контрразведывательным расследованием " и "проводился без каких-либо законных следственных оснований". Однако суд по его делу формально так и не был завершён.
Помимо разговора с послом России в США внимание следствия привлекла и деловая активность Флинна в последний год до выборов. Например, Флинн присутствовал на праздновании 10-летия российского телеканала Russia Today, где сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.
В интервью газете Washington Post Флинн сказал, что ни о чём существенном не говорил с Путиным, лишь коротко ему представился. Тогда же генерал признался американским журналистам, что получил от RT денежное вознаграждение "за консультации", поскольку он был нередким гостем телеканала.
По делу о российском вмешательстве ранее были осуждены ещё несколько бывших подчинённых или сотрудников Трампа, однако ни один из них не обвинялся в сговоре с Россией.
В Ахалцихе скончались ковид-инфицированные отец и дочь - их не приняли в больницу
В селе Цхалтбила Ахалцихского района от коронавируса умерли отец и дочь. Как сообщили журналистам члены семьи, пожилой мужчина обращался в клинику, однако там отказались его принять.
«Наш врач сказал, чтобы вызвали скорую. В скорой сказали, что надо обязательно в больницу. Дочь была дома при смерти, отец сам пошел с другой дочкой в больницу, там ему сказали, что сегодня Гиоргоба, врачей нет, он вернулся назад на такси, с плачем. Позавчера умерла дочь, а вчера утром – он сам», – сказала родственница погибших Лида Погосян в интервью телекомпании «Рустави-2».
По словам местного врача Вахана Ваханяна, он лично осматривал ковид-инфицированных отца и дочь, после чего вызвал скорую помощь, чтобы их госпитализировали в клинике в Ахалцихе. «Бригада скорой помощи не зашла домой. Членам семьи сказали, что пациент сам должен прийти в клинику. Односельчане отвезли пожилого человека в реферальный госпиталь Ахалцихе. Там медсестры сказали, что у них нет мест, после этого он вернулся и на следующий день, в шесть утра, скончался», – сказал в интервью «Рустави-2» Вахан Ваханян.
Между тем глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе накануне заявила, что если клиника не принимает ковид-инфицированного пациента, следует звонить на горячую линию Минздрава. Министр утверждает, что за этим последует реагирование и пациент будет госпитализирован.
«Звонок записывается и, соответственно, будет своевременное реагирование. Мы действительно обеспечим безопасность всех пациентов, а также их размещение в нужную локацию. Ни у кого нет права оставить пациента без клиники», - сказала Тикарадзе в интервью «Рустави-2».
Сегодня также от коронавируса скончалась врач одной из клиник Кобулети, сообщает региональное издание «Батумелеби».
По данным издания, 57-летняя Мадона Такидзе скончалась сегодня, 25 ноября. По данным клиники «Бау», Мадона Такидзе поступила к ним 17 октября и находилась на аппарате искусственного дыхания. «У пациентки не было сопровождающих заболеваний. Вирус максимально поразил легкие», - сообщили в клинике.
Это далеко не первый случай, когда в Аджарии с диагнозом «коронавирус» погибает медицинский сотрудник – в регионе уже скончались пять врачей и одна медсестра, инфицированные коронавирусом.
В среднем в Грузии за сутки заражается около 100 сотрудников медперсонала.
В Абхазии выявлено 90 новых случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 269 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 90 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 21 – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 70 лет. У него была подтверждена коронавирусная инфекция с осложнениями, а именно - двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Мужчина поступил в медучреждение 2 ноября. Пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался ночью 25 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья трех пациентов – тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5648 человек. 74 летальных случая. Выздоровели 3654 человека.
Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона
Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, утверждает аргентинское издание Clarin. Прославленному футболисту было 60 лет.
В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы, а 11 ноября его выписали. Ранее сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских и испанских футбольных клубов, в частности "Барселоны" и "Севильи", а самый успешный отрезок карьеры провел в "Наполи". В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото Чемпионата мира 1986 года и серебро Чемпионата мира 1990-го. Во время Чемпионата мира 1994 года он сдал положительный допинг-тест на запрещенные препараты и был дисквалифицирован на 15 месяцев.
После выступлений в качестве футболиста Марадона несколько раз начинал тренерскую карьеру. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с 2019 года работал с клубом "Химнасия" из Ла-Платы.
Последний раз Диего Марадону видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато", который был посвящен 60-летию Марадоны. Перед матчем футболисту вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
ЕС выделил Грузии 100 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса
Евросоюз перечислил Грузии транш в размере 100 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщает представительство ЕС в Грузии. Сумма будет направлена на поддержку платежного баланса и смягчения бюджетно-финансовых нужд Грузии.
Целью программы макрофинансовой помощи является восстановление устойчивого внешнего финансового положения и софинансируется Международным валютных фондом. С 2008 года ЕС осуществил в Грузии четыре операции макрофинансовой помощи, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Евросоюз продолжает оказывать Грузии помощь в борьбе с пандемией Covid-19. Мы гордимся тем, что выделяем эти средства, которые обеспечат макроэкономическую стабильность страны, чтобы правительство могло сосредоточиться на оказании наилучшей поддержки своим гражданам и компаниям. Это часть более широкого пакета помощи Грузии в размере 1,5 миллиарда лари для борьбы с пандемией Covid-19», - отметил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Составной частью помощи являются 75 миллионов евро из новой программы макрофинансовой помощи, объявленной в апреле 2020 года, которая направлена на смягчение социально-экономических последствий пандемии коронавируса. А 25 миллионов евро - это последний транш из предыдущей программы макрофинансовой помощи, утвержденной в апреле 2018 года.
В общей сложности 95 миллионов евро в виде льготных кредитов, а также оставшиеся 5 миллионов евро, будут выданы в виде грантов. Транш в размере 75 миллионов евро из программы макрофинансовой помощи последовал за подписанием соглашения о проведении реформ между ЕС и правительством Грузии.
Согласно условиям соглашения, реформы должны быть проведены в сферах управления государственными финансами, в секторе энергетики и политики на рынке труда. Если правительство проведет согласованные реформы, то в начале 2021 года появится возможность выделения дополнительно 75 миллиона евро в рамках программы макрофинансовой помощи.
В Грузии из-за коронавируса могут ограничить работу общественного транспорта
Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 обсуждает возможность приостановки работы общественного транспорта в крупных городах Грузии. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Сегодня состоялось очередное заседание координационного совета во главе с премьером Георгием Гахария. Уже несколько дней члены правительства вместе с эпидемиологами, экспертами и представителями бизнеса обсуждают возможность введения ограничений на передвижение граждан и экономическую деятельность. Какие именно меры будут приняты, станет известно завтра.
«На координационном совете я озвучиваю свои рекомендации. Подтверждаю, что ведутся обсуждения по поводу того, что работа общественного транспорта в крупных городах может быть ограничена», - сказал Гамкрелидзе.
При этом он назвал «иллюзией» ожидания того, что после ограничений в несколько недель суточный прирост заболеваемости снизится с трех тысяч до тысячи человек.
Смысл ограничений в том, чтобы этот показатель не вырос до пяти и шести тысяч, пояснил он. По его словам, ограничения, которые планируются ввести, будут достаточно жесткими. При этом эпидемиолог подчеркнул, что объявлять полный локдаун в Грузии все-таки не планируется.
Гамкрелидзе сообщил, что консультации с представителями бизнеса и разных секторов продолжаются с тем, чтобы все меры были приняты путем консенсуса.
Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17
Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении пассажирского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году, отклонил ходатайство защиты о проведении расследования альтернативных версий случившегося, передаёт агентство Reuters. По мнению председательствующего судьи, альтернативные версии не имеют отношения к конкретному процессу. В нём сторона обвинения доказывает, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного из России.
Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины в июле 2014 года. Погибли все 298 человек на борту.
В июне 2019 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), и одного гражданина Украины. Следствие считает, что они несут ответственность за доставку комплекса "Бук" на подконтрольную сепаратистам территорию.
Обвиняемые свою вину отрицают. Россия причастность к крушению не признаёт. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" заявил, что, согласно проведённым его специалистами экспериментам, самолёт был сбит ракетой, принадлежащей украинской армии со стороны контролируемой ей территории. Ранее российские государственные СМИ выдвигали ещё несколько версий крушения.
По мнению суда, защите не нужно доказывать альтернативные сценарии произошедшего. Для оправдания достаточно доказать, что конкретные обвинения не имеют под собой никаких оснований.
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