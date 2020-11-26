Брюссель призвал заморозить платежи ЕС Минску из-за гибели Бондаренко

Соединённые Штаты отмечают День благодарения - один из наиболее популярных американских праздников. Празднования проходят на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. В последние дни в США выявляют более 150 тысяч новых инфицированных за сутки - существенно больше, чем весной и летом.

Несмотря на пандемию, многие американцы не стали отказываться от традиционных поездок на День благодарения - по традиции, этот праздник отмечается в семейном кругу, и родственники, живущие в разных городах, посещают друг друга. Как сообщает "Голос Америки", в последние дни через пункты досмотра в американских аэропортах ежедневно проходило около миллиона человек. Это на 60 процентов меньше в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году, однако является рекордной цифрой роста пассажиропотока начиная с марта, когда в США началась полномасштабная эпидемия.

Избранный президент США Джо Байден в обращении по случаю Дня благодарения призвал американцев соблюдать санитарные нормы: "Каждый из нас несет ответственность... за то, чтобы сделать все возможное и замедлить распространение вируса". Сам Байден и его родные отказались в этот раз от традиционной поездки на праздник.

Избранный президент также пообещал воплотить в жизнь новую стратегию, которая позволит взять эпидемию под контроль. Он пообещал американцам, что они смогут вернуться к нормальной жизни, и призвал их "не сдаваться". Он напомнил об успехах в разработке вакцин, которые могут поступить на рынок уже спустя несколько недель.

Байден также напомнил, что американцы сейчас "ведут борьбу с вирусом, а не друг с другом", и призвал их к единению. В ходе предвыборной кампании Байден критиковал администрацию Трампа, обвиняя её в несистемном и хаотичном подходе к борьбе с эпидемией. В отличие от Трампа, Байден принципиально выступает за ношение масок для защиты от вируса и как правило надевает маску на публике.

Слова Байдена могут интерпретироваться как комментарий к действиям юридической команды действующего президента Дональда Трампа, которая продолжает оспаривать результаты выборов. В преддверии Дня благодарения юристы президента передали законодателям штата Пенсильвания свои жалобы на процесс подсчета голосов в этом ключевом штате. "Мы должны отменить (результаты) выборов", - заявил Трамп, присоединившийся ко встрече по телефону из Овального кабинета Белого дома. Он сам отменил поездку в Пенсильванию, поскольку у одного из юристов выявили коронавирус.

Байден одержал победу на выборах 3 ноября. 14 декабря её должна подтвердить коллегия выборщиков. Инаугурация нового президента должна состояться 20 января.