Что мне Гекуба?

Что он Гекубе? Что ему Гекуба?

(Шекспир. «Гамлет»)

Странные вещи продолжают твориться на нашем корабле.

В Грузии очень много людей болеют за Трампа! Вот непонятный мне момент. Почему надо болеть за Трампа или за Байдена? Какое нам дело, кто в США воцарится в Белом Доме, Байден или Трамп? Что нам с этого?

Ан нет! Грузия – трампистская страна! У нас даже есть клубы поддержки Дональда Трампа! Даже пару раз мне в личку присылали какие-то петиции на подпись, где просят американский народ выбрать Трампа! Вы можете в это поверить?

Спрашиваю я у наших трампистов: «А что вы так переживаете?» И мне отвечают, что, мол, Трамп – последний борец за истинные ценности, «за веру, царя и отечество», за мир во всем мире. Я не выдумываю и не преувеличиваю, все действительно так, как я рассказываю.

Иногда думаю, может, я уже умер и все это мне снится в смертном сне?

«Какие сны в том смертном сне приснятся,

Когда покров земного чувства снят?»

(Шекспир. «Гамлет»)

Болеть за какие-то зарубежные дела, когда у нас самих страна расстроена как старый рояль, мне кажется удивительным.

Но это так.

К примеру, футбол!

Мой сосед Тимур является ярым болельщиком футбольной команды «Барса». Я долго не мог понять, что ему та «Барса», испанская команда, напичканная легионерами? Тимур, когда играет его любимая команда, садится перед телевизором, облачается в майку с именем Месси на спине, нахлобучивает на голову кепчонку с символикой клуба, на шею наматывает шарфик с цветами «Барсы», берет в руку вувузелу и переживает сильнее, чем какой-нибудь среднестатистический Хосе Сантьяго из Барселоны, который сидит на трибуне и живьем смотрит матч.

«Какой тебе интерес до чужеземной команды?» – спросил я как-то Тимура.

Тимур мне ответил, что он фанат футбола. Он любит красивую игру, техничные обводки, точные передачи, эффектные голы. Любит все то, чего нет в наших грузинских клубах, которые после европейского Кубка чемпионов 1981 года совсем перестали радовать зрителей и постепенно разучились играть в мяч. А просто смотреть игру Тимуру неинтересно, он обязательно должен болеть за какую-нибудь команду. Вот он и выбрал «Барсу». За «Барсу» болеть выгодно, клуб довольно именитый, часто выигрывает, и он один из лучших в Европе, как мне сказали. Лично мне что «Барса», что «Фенербахче» и что «Стяуа», все для меня один «Фейеноорд». Я не футбольный болельщик, и вообще я не болею ни за какой вид спорта. Я больше по книгам, фильмам, спектаклям и хорошим концертам – ну, отсталый я человек. А болеть за испанский футбольный клуб – это мне неинтересно и непонятно. Но я – это я. И я не могу быть примером для всех. Если бы все были такие как я, жить было бы неинтересно и пресно. Потому я с пониманием отношусь к соседу Тимуру, и когда «Барса» играет, стараюсь уходить из дома, так как звуки вувузелы плохо действуют на мою перистальтику.

Футбол еще понятно, это игра, это азарт, это, в конце концов, тотализатор. Но вот Байден и Трамп?

И почему только Байден и Трамп? Почему не переживать за выборы, например, в Голландии, или в Австралии, или в той же Армении? Лично мне армянские выборы более близки к сердцу, так как армяне наши соседи, и я очень хочу, чтобы они жили лучше, чем живут сейчас. Я хочу рядом иметь богатых, мирных и добрых соседей, будь это армяне, азербайджанцы, русские, турки и т.д.

«Дай же ты всем понемногу...

И не забудь про меня» (Окуджава).

Хотя, опять-таки своя рубашка ближе к телу, и в первую очередь меня волнуют мой дом и моя земля. А потом все остальные. А Трамп и Байден... что я могу говорить про них? Они так далеко, что кажутся мне не совсем реальными.

Я заклялся обсуждать политические дела, которые творятся в других странах. Зарекся критиковать и высказывать свое «авторитетное мнение». Я могу только повторить слова моей американской подруги, которая 30 лет живет в США в городе Нью-Йорке. Она мне написала: «С каких это пор грузины стали международными экспертами и дают себе право указывать мне, за кого я должна тут голосовать, за Байдена или Трампа? Пусть приедут сюда и поживут с мое и тогда будут в праве что-то говорить».

Золотые слова! То же самое я не устаю повторять своим землякам, которые давно уже уехали, но все равно думают, что знают все лучше меня.

Я недаром заговорил про футбол, причина понятная. Умер легендарный футболист, аргентинский виртуоз кожаного мяча Диего Марадона. Весь спортивный мир скорбит по нему, и даже я, который давно ушел из большого футбола, выражаю свои искренние соболезнования его родным и близким. Но опять у нас получается какая-то непонятка.

Умер заслуженный человек, выдающийся в своей деятельности, а у нас начинают перемывать ему косточки, вспоминают, «каким он парнем был», как забивал рукой, как баловался дурью, как братался с Фиделем и Кустурицей и т.д.

Ребята, это не есть хорошо, как мне кажется. Марадона в первую очередь был гениальным спортсменом, и мячом он владел так же искусно, как Гилельс клавиатурой, Дали кистью и Джимми Хендрикс гитарой. И почему надо говорить про его негативные стороны, вместо того, чтобы поблагодарить парня за те взрывные удовольствия, которые он вам(нам) доставлял в свое время?

Какая-то жуткая недоброжелательность во всех этих рассуждениях. Типа «да, он, конечно, хорошо забивал голы, а вот постель за собой не убирал, пел козлетоном и не отличал Гегеля от Бебеля».

Да мне плевать, что он думал про переписку Энгельса с Каутским. Он делал свое дело – забивал мячи! И забивал их классно. А спрашивать его, что он думает про бином Ньютона или ситуацию в Нигерии, – это совершенно лишнее.

Так что оставим Марадону в покое, пусть покоится с миром. Оставим также Байдена и Трампа, уверен, эти два почтенных господина прекрасно себя чувствуют и найдут выход из ситуации. И США особо разницы не почувствует, Байден ли на троне или Трамп. В любом случае, американцы будут жить в достатке и продолжать процветать, в отличие от некоторых, не буду указывать на них пальцем.

Нам бы за своими баранами уследить, которые разбрелись кто в лес, кто по дрова.

А, наверное, и наши бараны тоже договорятся между собой, а в проигрыше снова окажемся мы, рабочие, крестьяне и прослойка интеллигенции.

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