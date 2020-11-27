Пол Гобл: «Грузия и Украина скорее станут членами международных альянсов с Байденом»

Избранный президент США Джо Байден вступит в должность 20 января 2021 года. Будучи кандидатом в президенты, Байден обещал восстановить альянсы, которые, по его словам, пострадали при президенте Дональде Трампе, и возродить лидерство Америки в борьбе с глобальными угрозами, такими как авторитаризм, пандемия и изменение климата. Чего могут ожидать от президентства Джо Байдена Грузия и Украина? Какими будут отношения России и Америки? Об этом и многом другом мы побеседовали с нашим «Гостем недели», экс-советником государственного секретаря США Полом Гоблом.

– Дональд Трамп стал 45-м президентом США в январе 2017 года. Магнат и звезда реалити-шоу – самый богатый президент в истории Соединенных Штатов Америки. Его президентство закончится в полдень 20 января 2021 года. Что он сделал очень хорошо, как президент, и что было хуже всего?

Никакая страна не может справиться со всем сама. И, как мне кажется, фокусирование Трампа на том, что Америка должна быть первой, на деле оказалось Америкой в одиночестве. Вместо того чтобы работать над улучшением связей и отношений с друзьями, Трамп потратил больше времени на врагов

– Я думаю, что самое важное и позитивное, что он сделал, он дал чувство вовлеченности в американскую политику большой части американского населения, которая чувствовала себя исключенной из политического процесса. Не имеет значения, плохо это или хорошо, но это является частью демократии, когда люди участвуют в политике. Теперь очень много людей связаны со своим правительством. Что касается плохого: самое главное, самое разрушительное, на мой взгляд, то, что он заставил людей поверить, что Америка должна выйти, перестать быть членом и лидером разных международных организаций и альянсов. Никакая страна не может справиться со всем сама. И, как мне кажется, фокусирование Трампа на том, что Америка должна быть первой, на деле оказалось Америкой в одиночестве. Многие договоренности и альянсы, частью которых была Америка, были просто ослаблены. Из некоторых США вышли. И я думаю, что основной задачей ближайшие годы будет восстановление членства в таких организациях, как Всемирная организация здравоохранения, возобновление переговоров по контролю над вооружениями, усиление роли США в альянсах. Вместо того чтобы работать над улучшением связей и отношений с друзьями, Трамп потратил больше времени на врагов.

– С какой целью Дональд Трамп оспаривает результаты выборов? Это желание подвергнуть сомнению американскую избирательную систему, вызвать сомнения в демократическом характере выборов или в чем-то еще?

Теперь, когда он проиграл, он оказался в ситуации, когда ему ничего не остается говорить, кроме как «я проиграл по причинам коррупции или подкупа одного человека (Байдена)». Я думаю, что это его личная черта – не признавать очевидное

– Я думаю, что есть его личная проблема, которую мы наблюдаем сейчас, и проблема, которая объявится в будущем. Личная проблема Трампа заключается в том, что он очень четко обозначил, что он делит мир на победителей и неудачников. И его проблема в том, что он не хочет попасть в категорию неудачников. Отрицать события, которые очевидны, к сожалению, его личная черта. В будущем Трамп, возможно, будет продолжать политическую деятельность и, возможно, будет участвовать в выборах президента в 2024 году. Но, безусловно, являясь основным игроком политической партии, Республиканской партии, продолжая мобилизовывать свою основную поддержку – группу людей, чувствующих себя исключенными из американской политики, готовую принять многое из того, что он говорил и что оказалось неправдой, – я думаю, что он попытается сделать так, чтобы эти люди остались с ним. В конце концов, он обещал этим людям до (этих) выборов, что единственная возможность его проигрыша – это коррупция или подкуп. Теперь, когда он проиграл, он оказался в ситуации, когда ему ничего не остается говорить, кроме как «я проиграл по причинам коррупции или подкупа одного человека (Байдена)». Я думаю, что это его личная черта – не признавать очевидное. А второе – это просчитывание политического будущего после своего ухода из Белого Дома.

– Главный прокурор в ходе расследования, проводимого специальным советником Роберта Мюллера, призвал следующего генерального прокурора при администрации Байдена – Харрис провести расследование в отношении президента Трампа. «Как бы болезненно и тяжело это ни было для страны, я считаю, что следующий генеральный прокурор должен расследовать г-на Трампа, и, если это будет оправданно, привлечь его к ответственности за возможные федеральные преступления», – сказал Эндрю Вайсманн. Об этом писал The New York Times. Будет ли инициировано расследование в отношении Дональда Трампа?

– Избранный президент Байден не будет использовать Министерство юстиции против своих политических врагов, в отличие от Трампа, который делал это несколько раз. Будет проведено большое количество расследований, препятствовать которым у американского президента нет власти. В Министерстве юстиции, однако, есть люди, которые пришли в ужас от того, что сделали Трамп и генеральный прокурор Уильям Барр. Я не думаю, что здесь (на федеральном уровне) будет расследование Трампа. Но я действительно считаю, что Трампу придется предстать перед судом штата, особенно в Нью-Йорке, и это станет большой темой для разговоров в ближайшие месяцы и годы.

– Избранный президент Джо Байден обещал полностью изменить политику администрации Трампа в таких областях, как международные отношения, изменение климата и окружающая среда, а также иммиграция, хотя на внесение таких изменений может потребоваться время. Чего нам еще ожидать от президентства Байдена?

Мы возобновим переговоры по контролю над вооружениями с русскими. И мы будем более вовлеченными и активными в таких организациях, как G-20. Я думаю, что невозможно представить, что президент Байден будет отсутствовать на всех сессиях G-20 и пойдет, как Трамп, играть в гольф

– Будет как минимум три изменения буквально за ночь. Первое в том, что Трамп (за время президентства) показал, что он абсолютно не заинтересован в поддерживании связей и контактов с людьми из международных организаций и альянсов. Я думаю, что организация будет занята восстановлением связей с этими организациями, институтами и возвращением лидирующей роли Америки. Восстановление и налаживание займет недели и месяцы. Второе, будет гораздо больше желания критиковать государства, возглавляемые авторитарными режимами и диктаторами, которые регулярно нарушают права человека. Администрация Байдена займется традиционной американской концепцией критики режимов, нарушающих права собственного народа. Будет больше внимания уделено и будет больше критических заявлений в сторону таких стран, как Китай или Российская Федерация. И еще одно изменение будет касательно организаций, из которых по инициативе Трампа ушла Америка и прекратила финансирование. Мы снова присоединимся (к ним), заплатим взносы и поддержим Организацию Объединенных Наций. Мы вернемся во Всемирную организацию здравоохранения. Мы возобновим переговоры по контролю над вооружениями с русскими. И мы будем более вовлеченными и активными в таких организациях, как G-20. Я думаю, что невозможно представить, что президент Байден будет отсутствовать на всех сессиях G-20 и пойдет, как Трамп, играть в гольф.

– Какими будут отношения Америки с Россией?

– Одно мы знаем точно, что Россия гнет свою линию и одновременно меняет свое поведение. Я думаю, что будет сильное желание продолжить дискуссии – один из вопросов касался контроля над вооружениями, где стороны раньше традиционно преуспевали. И я думаю, что Вашингтон будет гораздо больше критиковать Россию по поводу того, что она делает у себя дома. Но Вашингтон усилит санкции, если Россия продолжит аннексию и оккупацию Украины.

– Есть ли шанс у Украины и Грузии стать членами НАТО в ближайшем будущем или хотя бы ускорить вступление в альянс в период президентства Байдена?

Теперь речь идет больше о новых странах, которые должны продвинуться к демократии и экономическому росту, прежде чем их можно будет включить. НАТО хочет выглядеть как группа западных демократий и хочет сделать страны более склонными к изменениям

– Они скорее станут членами альянсов (международных организаций) с Байденом, не только из-за разницы между Байденом и Трампом, взгляды которых отличаются по поводу важности этих союзов, но и потому, что Россия вернула своих солдат на Южный Кавказ, что делает более необходимым ответ западных держав. Новый президент Молдовы, который выступает за НАТО и за Запад, а не за Москву, облегчает Альянсу расширение. Я не думаю, что это произойдет в первый год. В администрации Байдена есть официальные лица, которые считают, что сдерживание вступления стран в союзы – один из лучших способов избавления от советского гнета и возможность двигаться к демократии. Членство в НАТО не всегда сводилось только к тому, чтобы США оставались наверху, Россия оставалась в стороне, а Германия оставалась внизу. Теперь речь идет больше о новых странах, которые должны продвинуться к демократии и экономическому росту, прежде чем их можно будет включить. НАТО хочет выглядеть как группа западных демократий и хочет сделать страны более склонными к изменениям (стать более демократическими и иметь свободную рыночную экономику), чтобы их можно было принять, а НАТО – с большей готовностью принять их.

– Будут ли ставиться вопросы об оккупации Абхазии и Южной Осетии и аннексии Крыма Россией?

– Это будут вопросы, с которыми правительство США сможет помочь в ходе всех переговоров с Российской Федерацией. Правительство России нарушило правила международного порядка. Президент Байден привержен международному праву, и американцы будут много говорить об этом. Приведет ли это к изменениям в России, никто не знает. Но это не будет чем-то, что просто исчезнет, и не будет похоже на то, что произошло, когда президент США заявил, что «Крым принадлежит России». Я не думаю, что это случится. Поэтому в этой области США будут проводить обновленную политику непризнания этих регионов.