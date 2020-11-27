Нателла Акаба: «Неужели кто-то думает, что мы откажемся от независимости?»

Сегодня в Абхазии – дополнительный нерабочий день. Он был объявлен таковым позавчера, 25 ноября, распоряжением кабинета министров республики – в целях обеспечения дополнительных условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19, для эффективной реализации подписанного накануне распоряжения президента Абхазии о продлении ограничительных мер до 12 января будущего года. Вместе с тем очевидно было, что в Абхазии решили таким образом «соединить» вчерашний праздничный нерабочий день – День Конституции РА 26 ноября и предстоящие выходные в субботу и выходные.

Действующая Конституция Абхазии была принята на заседании сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года, в драматической ситуации, спустя всего год с небольшим после окончания ожесточенной грузино-абхазской войны, когда Москва активно сопротивлялась курсу Абхазии на независимое от Тбилиси существование. Все присутствовавшие тогда в зале одного из корпусов кабмина, где проходило то историческое заседание, – депутаты первого созыва парламента, журналисты и другие, – не могли не обратить внимания, как председателя на тот момент ВС республики Владислава Ардзинба кто-то из его помощников то и дело вызывал из-за стола президиума, как догадывались все, к телефону. Но наиболее точно и полно ту ситуацию в одном из недавних интервью описал сидевший тогда в президиуме рядом с лидером Абхазии Станислав Лакоба:

«Владислав Григорьевич Ардзинба тогда был Председателем Верховного Совета, а я первым заместителем Председателя Верховного Совета. Решался вопрос о новой Конституции. Очень хорошо помню, какой был нажим. Было очень много звонков. Владислав все время выходил куда-то на переговоры. Потом возвращался, каждый раз говорил коротко мне, так как мы рядом сидели, что спецпредставитель президента России настаивает на том, чтобы эта Конституция не была принята. Объяснялось это тем, что это помешает переговорному процессу с Грузией. После очередного выхода Владислав вернулся, был немножко взвинченным. Он спросил: «Как быть, как ты думаешь?» Я сказал, что если не сейчас, то потом мы никогда не примем этот документ».

Это был ответственный и смелый шаг, который стал возможным благодаря политической воле Ардзинба и депутатов парламента, считает Станислав Лакоба. 3 октября 1999 года действующая Конституция Абхазии была одобрена всенародным голосованием.

Она отразила в себе реалии тяжелого послевоенного времени, когда была необходима сильная президентская власть. За минувшие годы изменения в Конституцию вносились несколько раз. В 1999 году на референдуме был отменен принцип несменяемости судей, они стали избираться сроком на пять лет. В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципа народовластия, разделение властей, изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка. В феврале 2016 года в силу вступил закон «О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка», вносящий поправки в Конституцию республики и запрещающий почти все аборты, что вызвало, впрочем, весьма неоднозначную реакцию в обществе.

При разных президентах создавались комиссии по конституционной реформе, предполагавшие более широкий круг изменений в Основной закон, прежде всего, перераспределение властных полномочий, но работа этих комиссий заканчивалась безрезультатно. Злые языки утверждали, что такова уж природа власти: когда политики боролись за нее, они предлагали часть полномочий президента передать парламенту и правительству, но, возглавив исполнительную власть, как-то остывали к этой идее.

И вот 10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания в Абхазии была создана Комиссия по Конституционной реформе, руководителем ее назначена Нателла Акаба – председатель правления Ассоциации женщин Абхазии, много лет возглавлявшая Общественную палату республики. В состав комиссии также вошли юристы и общественные деятели страны: Астамур Аппба, Саида Бутба, Виталий Габния, Гиви Габния, Саид Гезердава, Кама Джинджолия, Арда Инал-ипа, Тамаз Кецба, Олег Папаскири, Диана Пилия, Сергей Смыр, Батал Табагуа, Алхас Тхагушев, Астамур Тания.

Вчера вечером ряд их участвовал в передаче на Абхазском телевидении, посвященной Дню Конституции Абхазии и работе комиссии. А «Эхо Кавказа» обратилось к участвовавшей в ней Нателле Акаба сегодня. Поскольку Нателла Нуриевна была депутатом первого созыва парламента, мы начали разговор с того знаменательного дня в 1994 году:

«Звонили Владиславу и пытались его убедить, что Конституцию нельзя принимать. Они переживали, что после этого с Грузией переговоры не будут успешными. Они же хотели тогда, чтобы мы остались в ее составе».

На вопрос о том, участвовала ли она в работе предыдущих подобных комиссий, Акаба ответила:

«Нет, нет! Я вообще, честно говоря, была удивлена, когда меня попросили возглавить… Ну, наверное, это в силу того, что я была одним из соавторов этой нашей Конституции 1994 года».

«Какие основные темы предложений по внесению изменений в Конституцию уже обсуждаются?

– Во-первых, речь будет идти о том, что нужно как-то вот повысить уровень полномочий парламента, что правительство будет утверждаться с участием парламента. Премьер-министра и состав правительства предлагает президент, а утверждает парламент. И еще многие члены нашей комиссии считают, что надо менять избирательную систему. Хотя это не связано непосредственно с Конституцией, но все-таки это тоже очень важно. Нужно вместо мажоритарной вводить смешанную систему, и тогда это может повысить качественный состав парламента.

– Ну, вот такая попытка была при президенте Хаджимба, но парламент предыдущего созыва такой законопроект «прокатил на вороных» в общем-то…

– Да, да…

– А вот относительно выборов глав регионов?

– Да, есть среди членов комиссии такое мнение, и я его тоже поддерживаю, что у нас фактически местного самоуправления никакого нет. Все решает президент, он назначает глав администраций. А у районных и городских Собраний, к сожалению, никаких полномочий нет или очень мало. Нужно ввести выборы глав администраций, причем это можно совместить с выборами Собраний».

Но это все – предварительные консультации членов комиссии, а на первое заседание им мешают собраться эпидемситуация в республике и прочее. Нателла Акаба говорит:

«Я надеюсь, что вот сейчас, когда прекратятся эти отключения электричества, мы начнем. Наверное, в начале декабря проведем хотя бы первое такое общее заседание. Как известно, в комиссии 18 человек. Нужно большое помещение, чтобы люди как-то социальную дистанцию соблюдали. Ну, и первое заседание будет проведено, какие-то общие вопросы будут рассмотрены, и, думаю, будут распределены какие-то направления. И потом уже можно будет общаться дистанционно или встречаться рабочим группам».

При любой властной команде в Абхазии существует категория граждан, которым повсюду видится «сдача национальных интересов». Нынче такие, явно забыв о работе подобных комиссий в прошлые годы, в создании данной заподозрили некий возможный шаг к утрате суверенитета республики. Услышав о таких встречающихся иной раз мнениях, Акаба удивилась:

«Нет, честно говоря, я такого не слышала. Знаю, конечно, что вообще есть люди, которые этого опасаются. Но это не связано, мне кажется, с реформой Конституции. Неужели кто-то думает, что мы откажемся от независимости? Это совершенно нереально. В самом начале Конституции говорится, что Абхазия – это «суверенное, демократическое, правовое государство» и что в его основе лежит право народа на самоопределение. Я думаю, что вот это ни в коем случае никто не будет никогда менять, потому что это то, за что боролись наши люди и столько людей погибло. А если будут предложены все-таки какие-то поправки в Конституцию, нужно будет обязательно провести референдум».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия