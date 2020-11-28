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31 смерть за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших за сутки составило – 1133 человека.
По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли десять больных COVID-19, в Краснодарском крае - восемь, Ставропольском крае - семь, в Чечне - три, Кабардино-Балкарии - два, в Ингушетии - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3642 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 227 человек:
- Ставропольский край + 227 (27259 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 178 (21751)
- Дагестан + 106 (18757)
- Чечня + 103 (4155)
- Кабардино-Балкария + 92 (12527)
- Карачаево-Черкесия + 87 (12041)
- Калмыкия + 97 (11474)
- Ингушетия + 79 (9317)
- Адыгея + 86 (7859)
- Северная Осетия + 78 (9209)
На Северном Кавказе зарегистрировано 134 349 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 28 ноября, выявлено 2 242 633 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
Другие новости дня
Аджария и Гурия остались без газа из-за аварии на магистральном трубопроводе
Регионы Аджария и Гурия остались без газа из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в пресс-службе «Компании транспортировки газа Грузии» (GGTC).
«28 ноября из-за повреждения на 500-миллиметровом Кобулетском ответвлении магистрального газопровода «Кутаиси-Сухуми» подача природного газа приостановлена регионам Гурия и Аджария», - сказано в заявлении.
Причина происшествия не называется. Как отмечается, с целью устранения неполадок на место отправлены усиленные группы специалистов. Ведутся неотложные работы.
В Южной Осетии выявили 23 новых случая коронавируса, 38 человек выздоровели
Из 168 проведенных за сутки в ПЦР-лаборатории самопровозглашенной республики Южная Осетия исследований на коронавирусную инфекцию, 23 дали положительный результат.
«За минувшие сутки с учета медиков сняты 38 пациентов, вылечившихся от СОVID-19 (всего за весь период 667). Под наблюдением медиков остаются 1081 человек», - сообщила информагентству «Рес» заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
За время пандемии в ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора проведено 10809 исследований.
«На утро субботы зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции коронавируса в республике 1748, из них 667 человек уже выздоровели», - уточнила она.
- В республике решением оперативного штаба до 15 декабря приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений развлекательных центров, аттракционов, проведение свадеб и др., введен масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Автандил Талаквадзе покинул должность директора Центра неотложной помощи
Директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии Автандил Талаквадзе ушел в отставку, сообщает телеканал «Имеди». Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, Талаквадзе покинул занимаемую должность на основании личного заявления.
Автандил Талаквадзе – брат председателя парламента Грузии девятого созыва Арчила Талаквадзе. Департаментом, который отвечает за работу службы скорой помощи, он руководил с января 2015 года.
Оппозиционный телеканал «Мтавари» утверждает, что решение об отставке Автандила Талаквадзе приняла глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе. Причина – «полный коллапс системы».
Граждане Грузии стали жаловаться на неэффективную работу «скорых» еще в середине октября. Тогда суточный прирост заболевших COVID-19 в стране не превышал 1 тысячи. По мере роста случаев инфицирования ситуация только ухудшалась. Иногда люди часами не могут просто дозвониться в «112».
Иран обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика под Тегераном
Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Ранее о наличии израильского следа в покушении заявил МИД страны. Отомстить за убийство пообещал военный советник высшего руководителя исламской республики Хосейн Дехкан.
Фахризаде умер накануне в госпитале после покушения неподалеку от Тегерана. Его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает.
«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не замедлит наших достижений», - заявил Роухани во время своего выступления, его цитирует агентство Reuters. «В очередной раз злые руки глобального высокомерия обагрены кровью наемника узурпаторского сионистского режима», - заявил президент Ирана.
Ответственность за убийство возложил на Израиль и посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи. В своем обращении к генеральному секретарю организации он заявил, что Фахризаде участвовал в разработках иранского теста на коронавирусную инфекцию нового типа, цитирует его официальное иранское агентство ИРНА. Вещающий из страны арабоязычный канал «Аль-Алам» заявил, что за убийством стоит израильская спецслужба Моссад. Ранее она уже покушалась на ученого, заявили там.
Источники газеты The New York Times в американской разведке так же предполагают, что за покушением могут стоять израильские спецслужбы. При этом неясно, были ли в курсе подготовки покушения их американские коллеги. Убийство Фахризаде может осложнить курс избранного президента США Джо Байдена улучшить отношения с Тегераном, отмечает издание. Байден обещал восстановить ядерную сделку с Ираном, которую разорвал президент Дональд Трамп. Она предусматривала частичное снятие западных санкций с Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.
Американский президент в 2018 году обвинил Иран в том, что он продолжает разработку и вышел из сделки. Это решение не было поддержано европейскими странами, считающими, что доказательства существования ядерной программы неубедительны.
Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.
В Армении за сутки от коронавируса скончался 31 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1248, в общем составив 133 594. По состоянию на 11:00 28 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1330 и сейчас составляет 106 479.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 31 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2121.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 535 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 24 459, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 505 965 (3358 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Светлана Тихановская анонсировала приглашение на встречу с Байденом
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью базирующемуся в Польше телеканалу Belsat на этой неделе ответила на вопрос о вероятности ее встречи с избранным президентом США Джо Байденом.
По словам Тихановской, планы на такую встречу у ее штаба уже есть. «Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу». Тихановская упомянула, что в ближайших планах штаба - Великобритания, Норвегия и другие страны.
Слова Тихановской вызвали оживленную реакцию ряда СМИ.
Так, белорусский независимый новостной портал TUT.by опубликовал новость под заголовком «Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом». В новости сообщается, что встреча запланирована «на ближайшее время», однако точная дата не называется, как нет подтверждения и наличия официального приглашения от избранного президента США. Портал приводит список политических деятелей и организаций, с которыми Тихановская уже встречалась после своего вынужденного отъезда из Беларуси в Литву 11 августа. Это президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Словакии Зузана Чапутова, министры иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции. Тихановская также выступила в бундестаге и, в формате онлайн, в Национальной ассамблее Франции.
Международное французское радио (RFI) также отмечает, что со стороны штаба Джо Байдена о предстоящей встрече пока не объявили. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2021 года, напоминает французское СМИ. В публикации также отмечено, что Светлана Тихановская 7 ноября поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах, отметив, что они были «настоящей гонкой идей, программ и команд - в отличие от Беларуси».
В таком же ключе сообщил об интервью Тихановской и «Голос Америки»: «Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала свою предстоящую встречу с избранным президентом США Джо Байденом». «Со стороны Байдена анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было», отмечает «Голос Америки».
На интервью обратил внимание и российский государственный телеканал RT. На его англоязычном сайте сообщается о том, что в штабе Тихановской после интервью якобы возникло «замешательство», и он «дал задний ход», то есть стал отрицать наличие приглашения. Публикация ссылается на два твита Франака Вячерко, белорусского журналиста и медиааналитика, который недавно стал советником Тихановской:
«Светлана Тихановская продолжающая встречаться с мировыми лидерами, получила приглашение от Джо Байдена, о чем рассказала в эксклюзивном интервью компании «Белсат»: в скором будущем она собирается посетить Великобританию и Норвегию» - написал Вячерко, однако впоследствии опубликовал твит с уточнением сказанного ранее:
«Светлана Тихановская заинтересована в посещении Вашингтона в возможно скорейшие сроки. Мы обсуждаем потенциальные сроки. Однако, если быть абсолютно точным, Светлана еще не получала какого-либо официального приглашения от Джо Байдена».
В дипломатической практике, однако, нередко официальному приглашению с указанием конкретного времени встречи предшествует неформальная, принципиальная договоренность о ней - из слов советника Тихановской следует, что сейчас как раз идет обсуждение сроков возможной встречи.
Джо Байден должен вступить в должность президента США 20 января. Ранее он заявлял о поддержке выступлений граждан Беларуси в защиту своих прав и свобод и критиковал Александра Лукашенко за подавление протестов.
За последние сутки в Грузии выявлено 4 472 случая COVID-19
За последние сутки в Грузии выявлено 4 472 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава. Общее число заболевших в Грузии с момента начала пандемии и до сегодняшнего дня составляет 127 942.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Тбилиси – 1 784, в Аджарии – 683, в Имеретии – 662, в Самегрело и Земо Сванети – 247, в Квемо Картли - 292, в Кахетии – 228. Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 41 новый случай за сутки. В Гурии зафиксировано 123 новых факта COVID-19, в Шида Картли – 192, в Мцхета-Мтианети – 127, а в Самцхе-Джавахети – 93.
За сутки от ковида умерли еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии составляет 1 195. Выздоровели в общей сложности 106 328 человек, из них 4 058 – за минувшие сутки.
- В настоящее время в стране 20 393 активных случаев COVID-19. Из них 6 286 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах, 10 263 (примерно 50%) – на дому, а 3 844 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 942. К аппаратам ИВЛ подключен 421 человек. В карантинных пространствах размещены 2 076 граждан, а 56 041 – в режиме самоизоляции.
- С сегодняшнего дня, 28 ноября, в Грузии вступают в силу ограничения, введенные властями на фоне роста числа заражений коронавирусом.
Под Тегераном убит известный иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде
Один из руководителей ядерной программы Ирана физик Мохсен Фахризаде убит в пригороде Тегерана. Об этом сообщают иранское государственное телевидение и другие иранские СМИ.
Информационное агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции, со ссылкой на очевидцев пишет, что сначала раздался взрыв, а затем стали слышны автоматные очереди. По данным агентства, неизвестные стреляли по автомобилю, в котором находился Фахризаде. Как утверждается, физик получил ранения и был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в Минобороны Ирана и руководил физическим исследовательским центром. Впервые его имя упоминается в 2004 году в одной из резолюций ООН по ядерной программе Ирана.
Иранская служба Радио Свобода обращает внимание, что последние годы в прессе появлялись сообщения о попытках Израиля убить Фахризаде. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что физик руководил секретной иранской программой по созданию ядерных боеголовок.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль может быть причастен к случившемуся.
Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.
Западные разведки знали о существовании секретного иранского проекта в конце 1980-х – начале 2000-х годов, но после 2009 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не находили этому подтверждений. Тегеран заверяет, что давно поддерживает исключительно мирную ядерную программу.
- В 2015 году Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция – заключили ядерную сделку. Иран отказался от обогащения урана до уровней, пригодных для создания ядерных боезарядов, в обмен на отмену международных санкций.
- В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения и начали ужесточать санкции в отношении Ирана. С помощью ограничений Вашингтон хочет заставить Тегеран заключить новую сделку, которая будет относиться не только к ядерной, но и к ракетной программе.
В Абхазии выявлено 66 новых случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 206 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 66 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 69 человек, 57 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 66 лет, у него был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция и двусторонняя внебольничная полисегментарная пневмония. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 27 ноября.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
26 ноября в мобильном госпитале скончался пациент 69 лет, у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция тяжелого течения, и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на проводимую терапию, мужчина скончался от острой прогрессирующей полиорганной недостаточности.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5798 человек. 79 летальных случаев. Выздоровели 3671 человек.
Переговоры Абашидзе и Карасина прошли в онлайн-формате
Сегодня, 27 ноября, в рамках действующего российско-грузинского неформального диалогового механизма сенатор Российской Федерации Григорий Карасин провел встречу в формате видеоконференцсвязи со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе, говорится на сайте российского МИДа. В ней приняли участие представители МИД и министерств транспорта обеих стран.
В контексте обсуждения региональной проблематики отмечена важность принятия заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, позволившего остановить военные действия и создать условия для стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Реализация указанных трехсторонних договоренностей, в частности, о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей, открывает новые возможности для всех закавказских государств, включая Грузию.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду практических вопросов двусторонних отношений. Подтвержден обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года. Рассчитываем, что русофобская риторика, активно задействовавшаяся радикальными кругами в ходе избирательной кампании, останется в прошлом, а победившие на парламентских выборах политические силы используют полученный ими мандат доверия избирателей для содействия продолжению процесса нормализации двусторонних отношений.
Проведен обзор российско-грузинских торгово-экономических связей. Вопреки политической конъюнктуре и трудностям, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции, Россия остается вторым по значимости внешнеторговым партнером Грузии и крупным импортером грузинской продукции, прежде всего вина.
В ходе онлайн-встречи также были обсуждены возможности увеличения количества предоставляемых сторонами на двусторонней основе разрешений на грузовые автоперевозки. Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учетом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию. Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для росграждан. Кроме того, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19.
Рассмотрены перспективы имплементации российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года. Достигнуто понимание о необходимости продолжения неполитизированного обсуждения в целях урегулирования остающихся спорных вопросов и начала практической реализации соглашения.
С российской стороны подтверждена готовность к конструктивному взаимодействию с грузинскими партнерами по вопросу борьбы с распространением COVID-19, в том числе путем использования разрабатываемых вакцин. В то же время Карасин указал на сохраняющиеся озабоченности в связи с военно-биологической деятельностью на базе расположенного в пригороде Тбилиси Национального центра здравоохранения имени Р.Лугара, призвав грузинскую сторону обеспечить посещение этого объекта российскими специалистами.
Был также обозначен обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности.
Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Карасина и Абашидзе в первом квартале 2021 года – если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, то в очном формате в Праге.
Навальный в Европарламенте: наложите санкции на окружение Путина
Российские оппозиционеры, в том числе проходящий сейчас восстановление после отравления Алексей Навальный, приняли в пятницу участие в дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. Дискуссия проходила в режиме онлайн в связи с карантинными ограничениями. Велась прямая трансляция.
Кроме Навального, в дискуссии приняли участие оппозиционеры Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.
Алексей Навальный выступал на английском языке. Он призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией. Нынешние власти России он назвал "группой преступников, временно захватившей власть":
- "Перед нами новый тип российского правительства, новый тип российского государства. Абсолютно новый по сравнению даже с тем, что мы знали 2 года назад. Я бы сказал, что в основе этого нового похода должно быть очень ясное разделение между двумя вещами: российским народом, который надо принимать и к которому Европейскому союзу надо, на мой взгляд, относиться с теплом, и российским государством, к которому надо относиться как к группе преступников, которая временно взяла власть" - заявил Навальный.
Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в случае если к участию в них не допустят всех желающих:
- "Я прошу Европейский парламент и всех европейских политиков относиться к предстоящим российским выборам очень просто: если всем разрешено участвовать в выборах, то можно продолжить обсуждение, но если кому-то не дают возможности участвовать в выборах, то результаты нельзя признавать. С моей точки зрения, это отправная точка для любого разговора с любым российским официальным лицом на всех уровнях".
Говоря о санкциях, Навальный сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения Владимира Путина, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенберг как пример людей, против которых должны быть введены санкции.
- "Европейский союз должен бить по деньгам. Российские олигархи – не только старые, но и новые, как этот круг друзей господина Путина – должны стать настоящей мишенью санкций. Давайте я скажу предельно ясно. До того, как самые дорогие яхты господина Усманова стоят в порту Барселоны или в Монако, никто в России или даже в Кремле не будет относиться серьезно к европейским санкциям. Они думают, что играют с Европейским союзом, потому что тот боится вводить реальные санкции против реальных денег. Вот на этом надо сосредоточить внимание. И, поверьте, такой тип санкций будут приветствовать 99% населения России. Такого рода санкции будут очень популярны в России. Просто введите их против российских олигархов. Скажите господам Усманову, Абрамовичу, Ротенбергу и так далее: «Господа, вы действуете против интересов российского народа, вы действуете против Европы, вы все время говорите о том, что Европа плоха, так что заберите свои яхты и поставьте их где-нибудь в прекрасных портах Белорусской Республики». Что-то в этом роде".
Владимир Кара-Мурза напомнил об убийстве Бориса Немцова и, так же как Навальный, отметил важность доступа всех оппозиционных сил к выборам. "Если Путин так популярен, почему он боится свободных выборов?" – задал он вопрос.
Владимир Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так. Он повторил тезис Навального о том, что в случае недопуска оппозиционных сил к выборам в России выборы нельзя считать легитимными. По мнению Милова, ситуация в России похожа на ситуацию в Беларуси, где Александр Лукашенко также потерял легитимность.
Илья Яшин заявил, что Путин вкладывает большие средства в пропаганду, направленные на Европейский союз, и стремится коррумпировать европейских политиков. Он призвал европейцев не разменивать права человека и демократические ценности на сделки с Кремлём. Яшин также призвал заменить экономические санкции против России на санкции против людей из окружения Путина - и лично российского президента.
В дискуссии выступили депутаты Европарламента от различных политических групп, большинство из них высказалось в поддержку идеи о санкциях против людей из окружения Путина. Некоторые задавались вопросом, не приведёт ли обострение борьбы за власть в России к тому, что Кремль начнёт проводить всё более агрессивную внешнюю политику.
Отвечая на вопросы, Навальный сказал, что для России важно происходящее в Беларуси. Он назвал Александра Лукашенко "политическим отцом Владимира Путина":
- Развитие событий в Белоруссии очень важно, и оно будет иметь огромное влияние на Россию, на российскую политику. Поэтому так важно помочь белорусскому народу свергнуть этого сумасшедшего человека, который, к сожалению, по-прежнему находится у власти и в буквальном смысле пытает свой народ в то время, пока мы ведем эту дискуссию.
Он подтвердил готовность работать с Европарламентом вместе при составлении санкционных списков, но ещё раз подчеркнул, что санкции должны вводиться против окружения Путина, а не против России.
- Введите санкции против отдельных олигархов. Их ненавидят все – от правых до левых. Но пока мы не видели никаких реальных попыток наложить прицельные санкции на олигархов. Когда россияне узнают, что Усманова, Абрамовича и далее по списку выкинули из Европы, на улицах России будет праздничное гуляние.
По словам Навального, он планирует вернуться в Россию:
- Мой план сейчас – восстановить здоровье и вернуться в Россию, чтобы действовать изнутри. Так что я даже не пытаюсь создавать механизм работы из-за рубежа.
Кара-Мурза также призвал отделять Россию от, как он выразился, путинского режима. По его словам, российская оппозиция не просит у ЕС помощи в смене режима в РФ, а санкции, которые могут быть введены против окружения Путина, на самом деле пойдут на пользу народу России. Об этом же сказал и Яшин.
- В сентябре, после отравления Навального, Европарламент одобрил резолюцию, в которой возложил ответственность за покушение на политика на российские власти. Депутаты призвали к международному расследованию случившегося, а также к введению санкций, в том числе против героев расследований Фонда борьбы с коррупцией, созданного Навальным.
- Российские власти официально не признают факт отравления, а отдельные их представители утверждают, что речь идёт о провокации стран Запада. Эксперты в Германии и других странах, а затем и в международной Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что организм Навального подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок", то есть химического оружия. Навальный сейчас находится в Германии, куда в августе был вывезен на лечение.
Reuters: хакеры из КНДР атаковали разработчика вакцин от COVID-19
Предполагаемые хакеры из Северной Кореи попытались взломать системы британского производителя лекарств и разработчика вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что злоумышленники выдавали себя за рекрутеров и обращались через сайт LinkedIn и мессенджер WhatsApp к сотрудникам AstraZeneca с несуществующими предложениями о работе. Затем хакеры отправляли документы, якобы описывающие должностные обязанности. Эти файлы содержали вредоносный код для получения доступа к компьютеру жертвы.
По словам одного их источников, злоумышленники пытались атаковать в том числе компьютеры разработчиков вакцины от коронавируса. Попытки взлома не увенчались успехом, утверждают собеседники Reuters. Некоторые из учётных записей, использованных в атаках на AstraZeneca, были зарегистрированы на российские электронные адреса, что, возможно, было попыткой ввести следователей в заблуждение, говорят собеседники агентства.
Миссия КНДР при ООН в Женеве не ответила на просьбу агентства о комментарии. Ранее Пхеньян все обвинения в кибератаках отвергал. AstraZeneca от комментариев отказалась.
Количество кибератак на органы здравоохранения, производителей лекарств увеличилось с началом пандемии коронавируса. В ноябре компания Microsoft заявила, что обнаружила две хакерские группы, нацеленные на разработчиков вакцин. Корпорация не раскрыла названий группировок.
Агентство Reuters ранее сообщало о попытках хакеров их России, Ирана и Китая атаковать системы ведущих мировых производителей лекарств и серверы Всемирной организации здравоохранения. Москва, Тегеран и Пекин обвинения отвергли.
Югоосетинский МИД признал, что из Ахалгори уже выехали около 50 жителей
МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировал статью «Эха Кавказа». В ней говорилось, что жители Ахалгорского района принимают участие в программе воссоединения семей и навсегда выезжают к родственникам на территорию, контролируемую властями Грузии.
В сообщении, опубликованном сегодня агентством «Рес», говорится, что МИД «опровергает сообщения о массовом переселении жителей».
При этом, назвав утверждение о массовом переселении «обыкновенным фейком», ведомство признаёт, что на постоянное место жительства на подконтрольную грузинским властям территорию перевезено 46 человек. Еще двое будут перевезены 1 и 2 декабря. На югоосетинскую территорию вернулись пять человек.
«Один человек – Казиев Шалва Гайозович – сначала выехал в Грузию, а потом принял решение вернуться в РЮО, мотивировав тем, что переезд в Грузию им не был хорошо обдуман», – сказано в сообщении.
В югоосетинском ведомстве сообщили, что продолжается обработка 16 запросов.
«Из них о переезде в Грузию – 12 запросов на 14 человек, а в РЮО – 4 запроса на 7 человек», – сказали в МИД, добавив, что два заявителя пока не приняли окончательного решения.
- «Эхо Кавказа» не раз сообщало о проблемах, которые возникли у жителей Ахалгори после закрытия пропускного пункта «Раздахан» в сентябре прошлого года. Многие нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, получить которую не могут в югоосетинских клиниках.
Гражданину РФ, задержанному по делу о подготовке убийства журналиста Габуния, ужесточили обвинение
Служба государственной безопасности Грузии ужесточила обвинение гражданину России, задержанному в июне прошлого года. Тогда сообщалось, что Васамбек Боков планировал убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. При этом официально обвинили его лишь в использовании поддельного документа.
Сегодня в СГБ заявили, что установили личность мужчины. Его настоящее имя – Магомед Гуциев. Под именем Васамбека Бокова он неоднократно незаконно пересек границу Грузии, – заявили в СГБ.
По информации ведомства, мужчина систематически незаконно отслеживал журналиста Габуния и собирал информацию о нём.
Георгию Габуния присвоен статус потерпевшего. Гуциеву же предъявлено обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 151 (преследование), статья 157 (посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные), статья 344 (незаконное пересечение государственной границы Грузии) и статья 362 (использование поддельных удостоверения личности или иных официальных документов).
- Гражданина России задержали в Тбилиси в июне текущего года. Гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамия тогда заявил, что задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- В СГБ Грузии подтвердили, что гражданин России готовил заказное убийство. «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», – было сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Грузия присоединилась к санкциям ЕС против ИГИЛ и «Аль-Каиды»
Грузия присоединилась к решению Евросоюза о продлении санкций против террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида». Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Евросоюз продлил ограничительные меры против террористических группировок и связанных с ними лиц до 31 октября 2021 года.
Помимо Грузии, к решению присоединились Украина, Молдова, Армения, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн.
Как отметил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, эти страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Евросоюз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их.
Санкции предусматривают жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.
Санкции запрещают торговлю нефтью и нефтепродуктами, любые формы финансовой поддержки, включая займы и кредиты. Членам этих организаций запрещен въезд на территорию Евросоюза, это ограничение распространяется также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.
- Ранее Грузия присоединилась к антироссийским санкциям ЕС за кибератаку на Бундестаг.
В Южной Осетии выявили 18 новых случаев коронавируса, один пациент скончался
За прошедшие сутки в Южной Осетии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 человек, сообщила агентству «Рес» заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев коронавируса уже достигло 1725, из них 629 человек выздоровели.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева сегодня сообщила о еще одном летальном случае.
«72-летняя пациентка была госпитализирована в РММЦ 11 ноября с диагнозом коронавирусная инфекция (COVID-19 положительный). Двусторонняя пневмония вирусной этиологии, КТ-1. Неходжкинская Т-лимфома. Анемия 3 степени, тяжелое течение. Вторичный иммунодефицит. Соматогенная астенизация. Пациентка получала комплексное лечение по коронавирусной инфекции, сопутствующей патологии. Несмотря на проводимую терапию, тяжесть состояния определялась и усугублялась тяжёлым течением сопутствующей патологии. 27 ноября была констатирована смерть», – отметила она.
- Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом в самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Тбилиси неизвестный ограбил экспресс-филиал «Банка Грузии»
Неизвестный ограбил экспресс-филиал «Банка Грузии» в районе Дигоми в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Злоумышленник ворвался в филиал банка, который расположен на улице Робакидзе, недалеко от отделения полиции. Налетчику удалось унести наличные деньги, однако пока не известно, о какой сумме идет речь, –пишет «Новости-Грузия».
Работники близлежащих торговых объектов говорят, что не слышали звуков стрельбы и не заметили что-то подозрительное. О пострадавших во время ограбления не сообщается.
Следствие в связи с произошедшим начато по пункту «в» части 3 статьи 179 УК Грузии – «разбой совершенный в целях завладения вещью в крупном размере». Задержать злоумышленника пока не удалось.
- В Грузии за последнее время произошло два резонансных нападения - на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и на офис микрофинансовой огранизации MBC в Тбилиси.
Тихановская сообщила, что ее пригласили на встречу с Байденом
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что ее пригласили на встречу с избранным президентом США Джо Байденом. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу "Белсат".
"Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу", – сказала она.
Ранее американское издание Washington Post предложило пригласить Тихановскую на предстоящую инаугурацию Джо Байдена. Заседание Коллегии выборщиков, в ходе которого, согласно американскому законодательству, избранный президент будет официально признан победителем выборов, пройдет 14 декабря, а инаугурация нового президента – 20 января.
Газета опубликовала редакционную статью о событиях в Беларуси, в которой отметила упорство белорусов, четвертый месяц выходящих на протесты несмотря на репрессии и задержания. Статья заканчивается призывом к новому президенту США.
"Избранный президент Джозеф Байден должен пригласить госпожу Тихановскую на свою инаугурацию и встретиться с ней в Белом доме, чтобы показать миру, что Соединенные Штаты снова поддерживают демократию".
Светлана Тихановская уже встречалась с мировыми лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, с министрами иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции и других стран ЕС, выступила в бундестаге и в онлайн-формате в Национальной ассамблее Франции.
Власти запретили жителям Туркменистана старше 45 лет ездить по стране
Власти Туркменистана запретили жителям страны старше 45 лет ездить между регионами. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода — Радио Азатлык со ссылкой на своего корреспондента. Издание «Медиа-Туркмен» утверждает, что запрет введён для жителей старше 50 лет, и им запрещено выезжать из родного города.
По словам корреспондента Азатлыка в Лепабском велаяте на востоке страны, учреждения здравоохранения, полиция и другие официальные органы объясняют причины новых ограничений тем, что у лиц старше 45 лет слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям. Вероятнее всего, запрет введён из-за пандемии коронавируса, хотя власти Туркменистана утверждают, что в стране нет ни одного заразившегося.
В начале ноября в Туркменистане было запрещено перемещаться между регионами без уважительной причины, запрет действует до 2021 года. В марте в стране было закрыто железнодорожное и автобусное сообщение, перекрыты многие автодороги между крупными городами. В августе — введено обязательное ношение масок, — по официальной версии, из-за повышенного содержания пыли в воздухе.
Новый министр экономики Армении родом из грузинского села Карцахи
Президент Армении Армен Саркисян накануне назначил Ваана Керобяна министром экономики Армении. Бывший министр Тигран Хачатрян подал заявление об отставке 23 ноября.
Ваан Керобян является основателем сервиса доставки еды Menu Group. Эта компания (под брендом menu.ge) ранее оперировала в Грузии, по покинула рынок летом текущего года. В октябре Керобян сообщил в своём Facebook-аккаунте, что уехал воевать в Нагорный Карабах.
Грузинский портал Jnews пишет, что Керобян родом из села Карцахи Ахалкалакского муниципалитета.
«В правительстве Армении Ваан Керобян уже второй новоназначенный министр родом из Джавахети. 20 ноября Давида Тонояна на должности министра обороны сменил Вагаршак Арутюнян, который родился 28 апреля 1956 года в Ахалкалаки», – сообщает Jnews.
- Свои должности в правительстве Армении также покинули министр иностранных дел Зограб Мнацаканян (преемник – Ара Айвазян), министр труда и по социальным вопросам Заруи Батоян (преемник – Месроп Аракелян) и министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян (преемник – Ваграм Думанян).
В России впервые выявлены более 27,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России (включая аннексированный Крым) впервые суточный прирост новых заражений коронавирусом превысил 27 тысяч - 27 543 случая. Это максимум за весь период пандемии. Умерли за последние сутки 496 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Это на две тысячи больше, чем накануне. При этом продолжается положительная динамика по количеству выписанных. За минувшие сутки в России выздоровели и выписаны 26 682 пациента с COVID-19, что является максимумом за весь период эпидемии.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве - 7 918. Это очередной антирекорд. Умерли за последние сутки 77 человек.
По официальным данным, в России зарегистрировано 2 215 533 случаев коронавирусной инфекции, умерли 38 558 пациентов, выписаны более одного миллиона семисот тысяч.
Новый антирекорд в Грузии: 4780 случаев коронавируса за сутки
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1161. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов (днём ранее 39).
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4780 новых случаев коронавируса (днём ранее 3801). Это – максимальный показатель за все время пандемии.
За сутки выздоровели 3489 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 123 470, выздоровевших – 102 270.
- Накануне грузинские власти объявили о введении новых ограничений в стране на фоне роста числа заражений коронавирусом.
Диего Марадону похоронили под Буэнос-Айресом. ВИДЕО
В Аргентине объявлен трёхдневный траур
Аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили 26 ноября на кладбище Белла Виста под Буэнос-Айресом рядом с его родителями. Церемония была закрытой, в ней приняли участие 25 человек – ближайшие родственники Марадоны, сообщает телеканал TN24.
Само кладбище было взято под охрану с самого утра. Полиция не разрешала людям подойти ближе, чем на несколько сотен метров ко входу.
Церемонию прощания с футболистом пришлось завершить раньше из-за проблем с обеспечением безопасности.
Вчера тысячи людей пришли в президентский дворец Каса Росада в Буэнос-Айресе, чтобы проститься с Диего Марадоной. В Аргентине объявлен трёхдневный траур.
Некоторые болельщики на площади перед дворцом пытались прорваться в помещение, где проходит прощание. Полиция применила резиновые пули и дымовые шашки для усмирения толпы.
Легендарный футболист умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Врачи называют причиной смерти сердечный приступ. Известно, что на протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем.
У стадиона футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", названного в честь Марадоны, поклонники, болельщики развесили по стенам фотографии, плакаты. Под ними – цветы, свечи, майки с 10-м номером, под которым выступал Марадона.
Болельщики признали Марадону лучшим футболистом двадцатого века. За годы карьеры Диего Марадона, помимо "Архентинос Хуниорс", выступал за аргентинский клуб "Бока Хуниорс", испанские "Барселону" и "Севилью", итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА, чемпионат мира 1986 года. Именно на этом чемпионате в Мексике Марадона забил в ворота англичан два своих самых знаменитых гола. Один из них – рукой, который он потом назвал "рукой бога". А второй – обыграв половину сборной Англии. И этот мяч был признан лучшим за всю историю чемпионатов мира. Его называют "голом столетия".
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал день смерти Марадоны "очень печальным днём для всех аргентинцев и для футбола". "Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен", – сказал спортсмен.
Матчи Лиги чемпионов накануне начинались с минуты молчания.
Российские СМИ разместили фейк о Навальном со ссылкой на несуществующее немецкое издание
Российские СМИ - "Комсомольская правда", Газета.Ру, "Спутник" и сайт "ИноСМИ" - сообщили фейковую информацию об Алексее Навальном и его семье со ссылкой на несуществующее немецкое издание, обнаружил независимый русскоязычный телеканал OstWest, который работает в Германии.
Речь идёт о публикации, в которой утверждается, что Юлия Навальная будет выдвигаться в депутаты Госдумы по указанию "зарубежных кураторов", что история с отравлением Алексея Навального ядом "Новичок" полностью придумана его командой, а канцлер ФРГ Ангела Меркель стала жертвой широкомасштабной информационной кампании по продвижению российского оппозиционера.
Изначально публикация была размещала на сайте Abendlich Hamburg, её автором значится некий Маттиас Фритц. Однако телеканал OstWest обнаружил, что у сайта нет свидетельства о регистрации СМИ, контактов и подписчиков в фейсбуке. Сам сайт Abendlich Hamburg появился в марте 2018 года и с первых дней копирует материалы немецкой редакции Russia Today. Кроме того, в прошлом году сайт несуществующего немецкого издания использовал российский домен-сервис "РЕГ.РУ".
После того, как"Коммерсантъ" сообщил о готовящейся проверке, сайт Abendlich Hamburg, по информации издания, внезапно перестал открываться, а на его главной странице стала высвечиваться фраза о том, что он "samoudalilsya". По ссылке на материал о Юлии Навальной появляется ошибка.
Алексей Навальный назвал информацию, перепечатанную российскими изданиями, полностью "выдуманной". "Создали сайт несуществующего немецкого СМИ, там размещают фигню, которую выдумывают, а потом перепечатывают в России с заголовком "Как сообщило немецкое издание"", - прокомментировал он утверждения, появившиеся на Abendlich Hamburg.
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