Новое соглашение о контроле над Ла-Маншем вступит в силу с 1 декабря

Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе «арендовал» батумский фитнес-клуб «Реформер», который был оштрафован инспекцией труда на 10 тысяч лари. Об этом Джапаридзе сообщил на своей странице в «Фейсбук».

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии на два месяца закрыли фитнес-центры, спортивные залы и бассейны. Фитнес-клуб «Реформер» отказался выполнять решение правительства и продолжил работу.

«Мы заключаем устное соглашение, и я арендую весь этот зал в качестве жилого дома. До тех пор, пока действуют эти регуляции, это будет мой дом в Батуми. Здесь есть тренажеры, которые я арендую вместе с помещением. Любой человек, который тренируется, может прийти ко мне в гости и позаниматься», - сказал Джапаридзе.

Политик добавил, что не допустит в свой дом представителей госструктур. По его словам, исключением будут только сотрудники инспекция труда, которая смогут лично убедиться в том, что кассовый аппарат отключен и экономическая деятельность не осуществляется.

Поскольку «Реформер» продолжил работу после оформления штрафа, госинспекция обратилась к МВД Грузии с просьбой о начале уголовного дела. После этого полиция сможет повторно оштрафовать компанию, аннулировать ее или лишить права на работу.