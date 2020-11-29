Более 250 человек задержаны в Минске на очередной акции протеста

В воскресенье в Минске и других городах Беларуси прошли традиционные акции протеста против режима Александра Лукашенко.

В Минске, по данным правозащитного центра «Весна», милиция задержала свыше 250 человек. В ГУВД объяснили большинство задержаний тем, что протестующие вышли на улицы с «незарегистрированной символикой и плакатами», а также «выбегали на проезжую часть, блокируя движение».

С утра власти Минска традиционно закрыли более десяти станций метро в центре города, а также блокировали мобильный интернет. Белорусская служба Радио Свобода сообщила о применении против демонстрантов слезоточивого газа и светошумовых гранат. Есть пострадавшие. На одном из видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как милиция тащит по улице человека без сознания.

Общее количество участников воскресного протеста в Минске неизвестно, поскольку большинству протестующим так и не дали собраться на центральных площадях. Кроме того, сами организаторы протеста второе воскресенье подряд призывают его участников к децентрализации манифестаций, что, как считают они, должно затруднить противодействие со стороны милиции.

Ранее на совещании с членами правительства, сотрудниками администрации президента и руководителями спецслужб Александр Лукашенко приказал окончательно навести в Минске «порядок» и «полностью остановить протестные акции».