Грузия может получить вакцину от коронавируса в марте-апреле

Первую партию вакцины от коронавируса Грузия может получить в марте-апреле 2021 года.

Как сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, ведется работа с COVAX – инициативой по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, которая объединяет более 170 стран.

«COVAX платформа в 2021 году закупит несколько миллиардов доз различных вакцин. Когда мы внесли предоплату, 4.5 миллиона (долларов), мы заплатили с условием, что сможем выбрать вакцину. С большой долей вероятности, (Грузия получит вакцину) где-то в марте-апреле», – отметил Гамкрелидзе.

При этом он добавил, что Грузия дополнительно ведет прямые переговоры с производителями.

«В пятницу большая телеконференция прошла с AstraZeneca и оксфордовской вакциной относительно прямых закупок. По данному вопросу мы работаем и при помощи наших посольств в нескольких странах», – сказал он.