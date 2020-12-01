Алиев рассказал о планах построить новый коридор, соединяющий Карабах с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. По его словам, город Лачин после этого будет передан Азербайджану.

«Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остается посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин», – отметил азербайджанский лидер в своем обращении к народу.

Алиев также рассказал о подготовке трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.

«В первоначальной версии заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности», – сказал Алиев.