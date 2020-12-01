Следственный комитет России вызывает на допросы свидетелей Сталинградской битвы Второй мировой войны. Они должны дать показания в рамках заведённого в июле уголовного дела о геноциде. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на внука одного из вызванных и источник в ведомстве.

Один из вызванных на допрос получил повестку в Волгограде 28 ноября, сообщает издание. Ему сейчас 94 года. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года капитуляцией шестой армии Вермахта. Возраст самых молодых её свидетелей в настоящее время составляет около 80 лет.

Внук вызванного на допрос 94-летнего свидетеля не стал говорить родственнику о повестке и сам связался со следователем. Тот сообщил ему, что только в центральном районе Волгограда на допрос вызваны не менее 80 человек. Источник газеты в Следственном комитете сообщил, что повестки рассылают по всей стране.

В начале июля ведомство завело уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан в годы Второй мировой в Сталинградской области. В августе Следственный комитет завёл уголовное дело о геноциде во время оккупации Псковской области. В ноябре — в Ростовской области. В апреле — доследственная проверка о геноциде в Карелии.

В октябре российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства во Вторую мировую. Речь шла об убийстве не менее 2600 советских граждан в деревне Жестяная горка. Помощник президента Владимир Мединский связывал судебный процесс с уравниванием преступлений сталинизма с нацизмом в бывших советских республиках.

20 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал "закрепить факт геноцида советского народа" в годы Второй мировой. Президент Путин в тот же день вспомнил о суде о Жестяной горке и заявил, что такие преступления не имеют сроков давности.