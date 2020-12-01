Фестиваль «Апсны» перешел в онлайн

Ежегодный фестиваль «Апсны», переместившийся в онлайн-пространство из-за эпидемии коронавируса, проходит с 25 ноября по 31 декабря. В программе фестиваля – музыкальные выступления, фильмы и прямые эфиры, рассказывающие о культуре, истории и природе Абхазии.

Фестиваль «Апсны», организатором которого выступает Московская Абхазская диаспора, проходит уже в третий раз. Но программа этого года сильно отличается по формату от того, что было раньше: если в 2018 и 2019 годах фестиваль проходил в центре Москвы, в парке культуры и отдыха «Красная Пресня», то в этом году из-за пандемии он был перенесен на платформы социальных сетей Instagram и Facebook и получил слегка модифицированное название «Апсны live».

При этом цели фестиваля остались те же. Продюсер и музыкант Эрик Микая, который в рамках фестиваля исполняет роль ведущего, пояснил:

«Цель заключается в интеграции абхазов и всех, кто имеет родственные отношения с представителями абхазского народа в России и в Москве, в первую очередь. Это возможность завести новые знакомства, новые связи и не только с абхазцами, разумеется. Цель – показать, что наша культура есть, что она живет. Продемонстрировать насколько мы мирно, мудро сосуществуем с большим миром, с большим городом. Показать, что мы достойны созидать, жить, расти, строить и добиваться успеха».

К тому же цели фестиваля тесно связаны с его историей. Эрик Микая подчеркнул, что основание для этого праздника было заложено еще в советское время:

«Уже не одно десятилетие праздник абхазской культуры в Москве – это день, очень известный для любого абхаза и абхазки. Это 4 марта, день советизации Абхазии. Наверное, это решение было принято очень давно. Скорее всего, еще в советскую эпоху. Именно этот день был выбран для того, чтобы представители нашего народа встречались в определенном месте в Москве, пиршествовали, отмечали этот праздник. И это некая демонстрация своих достижений в течение года и тому подобное. К тому же, ребята и девчата виделись, их знакомили. Очень много пар, отношения которых берут начало именно на этих праздниках. Однако с приходом более молодых, более прогрессивных руководителей нашей диаспоры несколько лет назад была задана прекрасная традиция отмечать этот праздник в парке «Красная Пресня». Этот фестиваль подразумевал уже более серьезный ивент-формат, в котором действительно работали ивент-мастера, продюсеры. То есть на протяжении многих часов на сцене, менялись профессиональные конферансье, приглашались из Абхазии или из любой точки мира музыкальные, театральные, хореографические и фольклорные коллективы для того, чтобы они там выступили».

В этом году фестиваль будет проходить больше месяца: с 25 ноября по 31 декабря.

За это время организаторы «Апсны live» планируют показать семь фильмов, рассказывающих об искусстве, истории и природе Абхазии; провести несколько прямых эфиров с известными деятелями культуры, а также каждое воскресенье будут показывать подписчикам в социальных сетях музыкальные видео с участием певцов абхазской эстрады.

Первым онлайн-мероприятием в рамках фестиваля стала прямая трансляция с генеральным директором Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклием Хинтба. Несколько дней спустя был опубликован фильм, в котором директор Центрального выставочного зала Союза Художников Эльвира Арсалия рассказала об истории изобразительного искусства Абхазии. А в прошедшее воскресенье на страницах социальных сетей фестиваля появилось видео, где молодая певица Валерия Адлейба исполнила песню «Я с тобой» на абхазском языке.

Полную программу «Апсны live» организаторы не разглашают, публикуя новость об онлайн-мероприятии всего за день. Наверное, такая интрига играет роль в привлечении внимания к фестивалю. У постов на страницах «Апсны» в социальных сетях несколько тысяч просмотров и, как отмечают, организаторы, число подписчиков растет с каждым днем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия