Величественный ход королевы

Есть старинная грузинская пословица, смысл которой таков: «Не надо обижаться на пинок вьючного животного». Почему я ее вдруг вспомнил, не знаю. Это была присказка, а сказка впереди.

На этой неделе по телевидению выступал грозный лидер рабочей... т.е. Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили и в прямом эфире сказал:

– Кто голосовал за «Грузинскую мечту», все вы духовные уроды!

Так сказал Шалва Нателашвили, главный наш рабочий.

Хотел я удивится, откуда в этом утонченном и одухотворенном человеке столько несвойственного ему негатива, но потом вспомнил, что подобные заявления уже стали тенденцией; на прошлой неделе главный литературовед всея Грузии, основатель и лидер старейшей Республиканской партии Леван Бердзенишвили, тоже отличился по этой части: назвал проголосовавших за правящую партию «больной и постыдной частью нашей нации». Наверное, уже не стоит удивляться подобным эскападам, так как удивить может только тот человек, которого уважаешь. Вышеупомянутые товарищи лично у меня давно перестали вызывать удивление. Вот если они начали бы нас хвалить, тогда надо было бы насторожиться и побежать пересматривать свою жизнь. Мы живем в свободной стране, и пусть каждый говорит то, что ему позволяет совесть и воспитание. Вся эта ругань стала настолько обыденным и частым явлением, что говорить про это не интересно. Вообще, политика давно поскучнела. Нет ничего нового, все одно и то же, только в разных тональностях.

Намного интереснее поделиться впечатлениями про культурные новинки, которые я повидал, чем обращать внимание на политиков. Ведь политики, по большому счету, это калифы на час. Максимум на два. А искусство вечно. Вспоминается старый-престарый анекдот:

«2050 год. В школе идет урок истории.

Учитель:

– Кто такой Леонид Ильич Брежнев?

Ученик:

– Брежнев – мелкий политический деятель во времена Аллы Пугачевой!»

Анекдоту, наверное, лет 40. И насколько он оказался провидческим! Кто сегодня помнит Леонида Ильича? Только историки, которые копаются в прошлом и пытаются разобраться, почему все не так. Политики появляются и исчезают, а искусство худо-бедно продолжает идти вперед.

Так вот, про культуру и искусство, в данный момент – про телесериалы.

Я с удовольствием продолжаю их смотреть, потому что это удобно, это длинно, это бесплатно и особо думать не надо. Мне хочется рассказать про те сериалы, которые взволновали и заставили меня задуматься. Последнее время я просмотрел несколько российских сериалов, некоторые были ничего, но в основном продукция довольно слабая. С легоньким интересом ждал я продолжение приключений майора Черкасова из серии «Мосгаз». Последний сезон вышел в октябре сего года, под названием «Катран». Сел смотреть, но больше чем на одну серию меня не хватило. Редкая ерунда, не побоюсь этого слова. Такое чувство, что сценаристы впервые попробовали написать историю про криминальное расследование и это у них не вышло. Ну, посудите сами: преступники разговаривают о своих секретных делах при открытых дверях в многолюдном помещении, а капитан Соня Тимофеева (актриса Александрова), оттопырив красивое ушко, подслушивает их. Господа сценаристы, это другой жанр, это не детектив, а комедия положений, когда персонажи следят друг за другом, стоя за деревьями, прячась за креслами, накрываясь одеялами и т.д. Не удивлюсь, если в следующем сезоне какой-нибудь кровавый маньяк-убийца забудет на месте преступлении свой паспорт. В общем, несмотря на симпатичных актеров и полюбившихся персонажей, «Катран» я не смог смотреть и вам тоже не советую. А ведь сериал «Мосгаз» начинался неплохо. Особенно хороший был сезон «Палач». Потом пошло все хуже и хуже, как это обычно случается в сериальной жизни.

Неплохим оказался сериал «Казанова» - российский, авантюрно-приключенческий, 2020 года. Посмотрел с удовольствием, и могу порекомендовать к просмотру. Главный герой, обаятельный мошенник-женолюб, внешне очень напомнил польского актера Станислава Микульского, бессмертного капитана Клосса. Слабому полу, думаю, сериал понравится.

Это все цветочки, а ягодки...

Ягодкой, да еще какой, стал американский сериал «Ход королевы».

Девчонки, это полный восторг! Снято очень серьезно и качественно. Давно я так не наслаждался. Скажу по секрету: в финале меня, пожившего немало и повидавшего еще больше, прошибла скупая мужская слеза. Последний раз я рыдал, когда Ди Каприо утонул в волнах Атлантики. Насчет Ди Каприо шучу, все остальное правда. «Ход королевы» - даже не сериал, а скорее семичасовой художественный фильм. Драматическая история о девочке, вундеркинде-шахматистке.

Я с трепетом отношусь к шахматам, так как для меня этот вид спорта (спорта ли?) является полутаинственным-полумистическим. В шахматах я разбираюсь на уровне Остапа Бендера и, в случае чего, смогу сыграть только первый ход Е2-Е4. Если после этого хода противник продолжит со мной играть, я сразу сдамся, так как не знаю, что дальше делать. В детстве меня повели в шахматный кружок, но после нескольких занятий тренер попросил родителей забрать меня оттуда. Сказал, что из меня шахматист, как из собачьего хвоста сито. Я просто передвигал фигуры, как мне нравилось, а это, как мне сказали, делать было нельзя. Сейчас я тоже очень далек от шахмат, знаю только, что

« ... всех главнее королева,

Ходит взад-вперед и вправо-влево,

Ну а кони вроде – только буквой Г»

(В.Высоцкий)

Я любил читать книги про шахматы... нет, не разборы партий, не анализ дебютов, миттельшпилей и рокировок. Любил читать про шахматистов. Я прочитал про Поля Морфи, про Алехина, читал книгу Гарри Каспарова. Было очень интересно и занимательно.

Я с большим пиететом отношусь к шахматистам. Когда кто-то играет в шахматы, я становлюсь рядом, смотрю с замиранием сердца, как они переставляют фигуры и сетую на собственную неполноценность. Шахматисты для меня – люди высшей расы, такие же, как физики, невропатологи и операторы. Ничего не понимаю ни в физике, ни в невропатологии и ни в операторской работе. В остальном худо-бедно разбираюсь.

Так вот, возвращаясь к фильму – фильм шикарен. Шикарен именно тем, что он полностью переплетен шахматами, но в то же время настолько человечный и земной, что перестаешь комплексовать из-за незнания шахматных хитростей и следишь за судьбой главной героини, которую очень хорошо сыграла молодая актриса Анна Тейлор-Джой. А любители шахмат говорят, что и все партии в картине продуманны и соответствуют реальности. Мол, не туфта какая-нибудь. Потом я узнал, что консультантом картины являлся сам Гарри Каспаров.

Люблю, когда в картине все отточено и уточнено профессионалами. Не понимая шахматной сути, мне все-таки приятно, что кормят не суррогатом, а предлагают настоящий товар. В некоторых картинах, когда происходят ляпы, меня это смущает. К примеру, когда в фильме пианист играет, и по рукам на клавиатуре я вижу, что он барабанит «собачий вальс», а звучит рапсодия Листа, это я считаю халтурой.

Я, к слову, это сказал, хотел в очередной раз подчеркнуть, что ваш покорный слуга тоже не лаптем щи хлебает, если не в шахматах, так хотя бы в других вещах.

В чем главная ценность сего сериала? А в том, что после него люди стали скачивать шахматные приложения и всерьез заинтересовались этим видом мозгового развлечения. Молодое поколение выразило желание начать учиться играть в шахматы, и если благодаря этому фильму появятся новые гроссмейстеры, то значит, искусство сделало свое благое дело.

Аналогичный случай произошел с книгой про приключения Гарри Поттера. Главным достоинством «семикнижия» Джоан Роулинг является то, что она снова вернула молодежи страсть к чтению. Не буду сейчас говорить про плюсы и минусы «Поттерианы», об этом можно долго дискутировать. Отмечу только, что, по моему мнению, история Гарри Поттера – это одна из главных книг XXI века.

И в заключении снова про нашу повседневную жизнь, тоже переплетенную с шахматами. На днях директор телеканала «Мтавари архи» (Главканал) Ника Гварамия в прямом эфире оскорбил нашу шахматную королеву, пятикратную чемпионку мира Нонну Гаприндашвили, назвав ее «денежной рабыней Иванишвили».

И знаете, что мне понравилось? Мне понравилось, что госпожа Нонна сказала, что ей глубоко по барабану, что про нее говорит Гварамия. Фактически повторила старинную грузинскую пословицу, о которой я имел честь вам напомнить в самом начале сего опуса.

Люблю вас, дорогая Нонна! И дай бог вам новых побед!

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