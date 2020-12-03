Обзор абхазской прессы

О майнинге, катастрофическом состоянии энергосетей пишет Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа». По ее словам, у майнинга, который проклинает большая часть населения Абхазии, есть крупная заслуга. Надежда Венедиктова поясняет: «Он помог осознать то, о чем, собственно, мы и так догадывались, но теперь убедились в этом окончательно. Нашей политической и экономической элите абсолютно наплевать на интересы народа. Невозможно предположить, что хотя бы один человек из тех, кто установил себе криптоферму, не понимал, что он наносит очередной удар по обеспечению населения электроэнергией. Тем не менее, острое понимание этого не остановило ни одного из них – желание срубить бабло, пользуясь дешевыми ценами на электроэнергию и возможность вообще не платить за нее, оказалось гораздо выше, чем понимание того, что криптофермы рубят сук, на котором сидим мы все».

Журналист ничего не имеет против того, что люди хотят заработать, это нормально, но должно быть хотя бы минимальное осознание своей ответственности в таких сложных для всего народа ситуациях. Она подчеркивает, что такая противоестественная ситуация будет продолжаться до тех пор, пока в стране не будет введена публичная прозрачность в доходах и расходах всех граждан, что не так уж сложно сделать при нынешних технологиях и небольшом населении.

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Блогер Тенгиз Джопуа написал пост на своей странице в Facebook, в котором высказал опасения относительно будущего страны. «А вам вообще нужна независимая страна? Вам, равнодушному большинству? Вам нужна свободная страна, страна, в которой царит справедливость и закон? Вы же привыкли тащить все, что плохо лежит, привыкли не прикладывая усилий получать то, что вы не заслуживаете, привыкли гордиться тем, от чего порядочному человеку стыдно, вы, чьи ценности в жизни формируются примитивными потребностями? Вам нужен хозяин, а не своя страна. Вам нужен «царь», которому вы безропотно будете подчиняться, плеть, которая на ваших глазах будет наказывать непокорных и вселять в вашу жалкую голову уверенность, что послушание – есть благодетель. Вы безропотно молчали несколько столетий назад, из-за своих лачуг наблюдая, как ваши братья поднимали восстания, потом вы молча сдавали ВЧК своих недовольных братьев, потом вы многозначительно отчитывали на собраниях своих близких, писавших письма в защиту народа. Вы же молча наблюдали из своих зашторенных окон, как ваши братья и сестры уходили в бой и стыдливо потом приходили на их похороны. Зачем вам страна? Зачем вам образование, качественное здравоохранение, зачем вам язык и национальная идентичность. У вас и национальности нет, и родины нет, у вас нет веры, ни черта у вас нет, кроме собственной жизни, которая закончится так же бесславно, как и прошла ваша жизнь. Зачем «лучшим» умирать за вас? Зачем нужно было терять целое поколение прекрасных людей, настоящих людей, которым вы и в подметки на годитесь. Вам нужна плеть, и вы ее получите. Пройдет еще время и на том пути, по которому вы тянете страну, вы встретите своего «царя», будете бить по спинам своих детей, чтобы они ниже кланялись. Если вы думаете, что все окружающее вас сегодня останется вам, то вы заблуждаетесь. Все, что вы утащили у своей страны, сегодня новые хозяева у вас отберут. Будете уползать обратно в горы, оставляя кровавый след за собой. Тот путь, который вы выбрали, по которому вы за волосы тащите свою страну, туда вас и приведет».

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Помощник президента по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа опроверг информацию об отставке, пишет «Нужная газета». Эта информация была распространена абхазским Telegram-каналом APELSIN 2 декабря. В заявлении другому Telegram-каналу – RESPUBLICA – Карчаа отмечает, что «не смог бы этого сделать даже теоретически», потому что находится в Москве.

В интервью Карчаа заявил, что не согласен с курсом президента Аслана Бжания: «Ни актуальной стратегии, ни тактических планов по ключевым направлениям в Абхазии сегодня нет! Во всяком случае, мне об их существовании ничего не известно! А соглашаться или не соглашаться с имитациями не вижу никакого смысла!».

Далее он сообщает, что находится в стадии «глубоких размышлений и как никогда близок к решению уйти из системы» и предупреждает, что «на кону сохранение или потеря государственности». Логично предположить, что за таким «опровержением» последует отставка, пишет «Нужная газета».

Издание напоминает, что 9 ноября другой помощник президента по международным связям Ахра Авидзба подал в отставку. Свое заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, «чтобы не было смысла уговаривать меня или говорить: «Не торопись!». В заявление на имя президента так же отмечается «утрата доверия в наше общее дело» и «нецелесообразность работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям».

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Депутаты Сухумского городского Собрания считают, что проблему бродячего скота на территории Сухума можно решить, подвергая хозяев материальным взысканиям, об этом сообщает газета «Акуа-Сухум».

Депутаты выступили с обращением к жителям столицы и предупредили, что за бродячий скот хозяевам грозит штраф: «В последнее время все больше случаев несанкционированного выпаса коров и лошадей в микрорайонах столицы. Очевидно, что за скотом со стороны хозяев не производится надлежащий присмотр... Более того, бродячий домашний скот часто является причиной ДТП».

В обращении отмечается, что проводимые встречи с владельцами домашних животных, их увещевания и предупреждения малоэффективны. Они по-прежнему не соблюдают установленные законом нормы содержания животных, попросту игнорируют их.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия