Аслан Бжания: «Группа государств на постсоветском пространстве… будет организовывать некий союз»

Президент Аслан Бжания на встрече с представителями Общественной палаты рассказал о своем отношении к Программе формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Он декларировал необходимость сближения с Российской Федерацией и участия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Вопросы энергетики, перевооружения абхазской армии, безопасности и продажи недвижимости, считает он, невозможно решить без России и учета ее интересов.

Президент Абхазии Аслан Бжания начал разговор с военных угроз, которые стали более явными после недавней войны в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что посетил абхазские воинские части, остался недоволен увиденным и считает, что вопросы военной безопасности надо решать в первую очередь:

«С учетом того, что мы не имеем мирного договора, а Грузия до сих пор считает Абхазию своей территорией и значительное количество государств с ней в этом солидарны, вопрос военной безопасности выходит на первый план. Я вчера ездил по воинским нашим частям. И я даже не знаю, какими словами выразить то, что я там увидел. В этом плане предстоит огромная работа. Это самое сложное направление деятельности государства. Вы, наверное, хорошо помните события 2008 года на Южном Кавказе. Признание Россией Абхазии и Южной Осетии вызвало глобальные последствия. Укрепление нашего союза, прежде всего, военного и создание единой территории оборонной безопасности становится на первый план. За этот мир надо будет платить, этот мир надо поддерживать, содержание вооруженного человека – это не дешевое мероприятие».

Следующая тема в выступлении Аслана Бжания касалась пандемии и возможности справиться с ней. На борьбу ковидом было израсходовано около 500 млн рублей. Доходная часть абхазского бюджета по итогам года не досчитается примерно 1 млрд рублей, так как деятельность многих предприятий была остановлена. Хорошая новость заключается в том, что по прогнозам, известным главе государства, в первом полугодии 2021 года проблема ковида должна быть решена.

Далее, Аслан Бжания перешел к энергетике. Система настолько обветшала, что для ее реанимации необходимо около 10 млрд рублей, обращаться за помощью не к кому, кроме как к России. Без российского инвестора ни экономику развивать, ни электричество в домах иметь нет никакой возможности. В общем, сказал Бжания, пришло время посмотреть правде в глаза:

«Нам нужны инвестиции. На каких условиях мы их получим – об этом надо будет говорить. Вот когда мы встанем перед выбором: иметь свет, не иметь свет, иметь свет, который будет стоить определенных сумм денег, нам сделать выбор будет проще. Жизнь заставит. Придет время, когда правде надо будет смотреть в глаза, поэтому к такому надо быть готовым. Мы в этом ключе будем действовать вместе с парламентом, мы будем в некоторых случаях апеллировать к мнению нашей общественности, мы будем во главу угла ставить интересы нашего населения».

Продажа недвижимости иностранным гражданам была в первой редакции Программы формирования общего пространства, в последующем она из нее исчезла, однако это вовсе не означает, что вопрос снят с повестки дня. Президент считает эту тему полезной, он напомнил, что в очереди на получение жилья стоят примерно 2500 человек, чтобы их обеспечить, необходимо около 6 млрд рублей. Таких денег у правительства нет, поэтому в вопросе продажи недвижимости «нужен прагматичный подход».

Аслан Бжания рассказал о том, что во время встречи с президентом России встал вопрос о создании союзного государства и Аслан Бжания смотрит на такую перспективу позитивно и не видит в этом рисков:

«Владимир Владимирович на встрече говорил о том, что ситуация на евразийском континенте и в целом в мире складывается таким образом, что нам нужны особые отношения с Белоруссией, нам нужны особые отношения с абхазами, нам нужны особые отношения с теми, кто считает нас близкими. Будут происходить глобальные процессы, и, видимо, группа государств на постсоветском пространстве, если это будет соответствовать интересам их народов, будет организовывать некий союз. И мы, если наше население не будет возражать, будем думать над этим. Похоже, что к этому все идет, и я не вижу в этом рисков, если правильно к процессам подойти».

Член Общественной палаты интересовалась тем, какой смысл вкладывается в понятие «единое социально-экономическое пространство»? Отвечая на вопрос, Аслан Бжания напомнил, что в свое время Абхазия обращалась к России с просьбой об ассоциированных отношениях. Все стремятся к лучшему, резюмировал он, и это неплохо получилось в Евросоюзе, «когда у каждой страны есть суверенитет, но нет такого безобразия, как на пункте пропуска «Псоу».

Прозвучал вопрос о том, есть ли у президента планы по сокращению слишком большого парка служебного автотранспорта и раздутого управленческого аппарата? Депутатов и в целом бюджетников в Абхазии тоже слишком много в расчете на численность населения. Президент согласился с тем, что расходы на содержание аппарата слишком велики и добавил, что об этом же говорят российские партнеры. В этом году на софинансирование зарплат абхазским бюджетникам Россия выделила 1 млрд рублей. По этой теме ведутся переговоры, и в течение года – полутора лет придется сократить эту сферу примерно на 5%.

Президент неодобрительно отозвался о судьях, сказав, что им повысили заработную плату, но качество их решений от этого не улучшилось, а судейское сообщество в целом охарактеризовал как «закрытый клуб». В борьбе с коррупцией тоже нет достижений, но по его словам, какие-то серьезные перемены намечаются в системе МВД, где зарплаты сотрудников будут увеличены на 70%.

В сфере сельского хозяйства пообещал, что будет оказываться точечная поддержка в развитии предпринимательства.

Представителей Общественной палаты интересовали возможности альтернативных источников энергии, в частности, газа. Вопрос газификации Абхазии пока не решен, но предварительный документ подписан, и Владимир Путин дал соответствующее поручение. Аслан Бжания проинформировал, что в ближайшее время поедет в Москву и будет обсуждать в том числе и этот вопрос. По его мнению, очень высокая вероятность, что этот проект будет реализован.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия