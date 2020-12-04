Тбилисский бизнес пожаловался на газовую атаку

Бизнесмены грузинской столицы жалуются на резкий рост цен на газ. В газораспределительной компании Tbilisi Energy, увеличение тарифа на 30% объяснили падением курса лари. В правительстве пообещали найти компромиссное решение.

С Нового года для юридических лиц стоимость 1 кубометра природного газа будет повышена с 0,84 лари до 1,1 лари. При этом тариф для бытовых потребителей остается неизменным (0,46 лари). Единственное исключение сделано для хлебопекарен, которые будут оплачивать газ по прежнему тарифу.

В газораспределительной компании Tbilisi Energy связывают корректировку цен с масштабным обесценением лари. Эдишер Хорава, директор по коммерческим и технологическим вопросам Tbilisi Energy, напомнил, что изменение тарифа на газ является прерогативой компании:

«Компания покупает природный газ в долларах США и поставляет природный газ потребителям по фиксированной цене в лари. Речь идет о потере миллионов лари, что не позволяет нам выполнять свои лицензионные обязательства по надежному и бесперебойному газоснабжению. Повышение цены на 24 тетри – это лишь ее приведение в соответствие с себестоимостью, это нужно для покупки газа и для его доставки конечному потребителю».

Представители бизнеса считают, что газовая компания пользуется монопольным положением на рынке и в погоне за прибылью душит бизнес. Председатель Союза налогоплательщиков Александр Ратишвили считает происходящее катастрофой для бизнеса Грузии, который на две трети сконцентрирован в столице страны:

«Это катастрофа, и на фоне обострения ситуации с пандемией это означает закрытие производства. Да, это коммерческая частная компания, но это естественная монополия, которая поставляет продукт на конкретный рынок. Я не говорю, что правительство должно звонить и устанавливать цену, указывая пальцем, но должны быть структуры, которые регулируют такие вопросы, и именно через них необходимо решать этот вопрос. Пусть пояснят, как они рассчитали этот тариф?», – сказал Ратишвили.

Лектор Свободного университета Звиад Хоргуашвили считает, что подорожание газа для юридических лиц в любом случае косвенно или прямо ударит по карманам граждан:

«Разумеется, новый виток инфляции становится вопросом времени. Бизнес – это производство, транспорт, магазины, рестораны, офисы, гостиницы. Все потребляют газ, и изменение тарифа через определенный период неминуемо отразится на стоимости продукции».

Министр энергетики Натия Турнава обещала разобраться с этим вопросом, несмотря на то, что по закону государство не обязано вмешиваться в споры между частными бизнес-структурами:

«Из-за пандемии экономика и бизнес столкнулись с множеством трудностей и вызовов. Энергетические компании не исключение. Мы переговорим с распределительной компанией об изменении цен, выясним, насколько обоснованы расчеты, и насколько необходимо в такой ситуации поднимать цену на коммерческий газ».

Предыдущее повышение цен на газ для коммерческих потребителей произошло в марте 2019 года, но в масштабах всей Грузии. Тогда SOCAR Georgia Gas (грузинская «дочка» государственной нефтекомпании Азербайджана) повысила тариф на 10,5% – до 0,95 лари, а оператор распределительной газовой сети Тбилиси до 0,86 лари. Учитывая синхронные действия монополистов, эксперты не исключают, что в ближайшем будущем газовый тариф будет пересмотрен в масштабах всей страны.