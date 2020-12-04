– Какими источниками информации вы предпочитаете пользоваться для получения информации?

Арина: В основном, я пользуюсь соцсетями, хоть я не особо углубляюсь в эти новости, потому что мне не совсем интересна политика. Мне и своей жизни достаточно. Так, могу почитать, но углубляться, тем более, оставлять комментарии, это все точно не мое.

Эдуард: Я стараюсь получать информацию и из официальных, и неофициальных источников. Официальные СМИ, то есть СМИ, которые финансируются государством, я слушаю, но стараюсь перепроверять в каких-то других, альтернативных источниках. А что там говорят, а что там думают, а какие там цифры? Все-таки какой-то элемент недоверия к государственным СМИ есть. Это у всех есть. Информацию из всех источников, которую я получаю, я стараюсь ее анализировать. А в основном, как я вижу здесь вокруг, здесь почти все, 90% населения получают информацию из слухов.

Анжела: Мы узнаем новости в основном из интернета, из сети «Фейсбук», на сайте «Рес» и другие информационные агентства. У нас в основном все СМИ вещают одно и то же, то, что можно вещать. Одни темы они освещают, на другие темы у них табу.

Инал: Я предпочитаю получать информацию из интернета, «Фейсбук», наши новостные ленты, «Осинформ». Меня в основном интересуют свежие новости, а аналитика и размышления каких-то «левых» аккаунтов мне неинтересны. Я это даже не читаю, каждый гнет свою линию, каждый делает это для себя. Я выбираю факты.

Лариса: Я недавно, около года назад, зарегистрировалась в «Фейсбуке», и в основном оттуда получаю информацию. Потом комментарии после этой информации тоже читаю. В основном оттуда. Газет не читаю. Телевизор, конечно, смотрю, но я не получаю оттуда достоверную информацию. По Южной Осетии там мало достоверной информации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия