Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» вновь возвращается к теме парламентской республики для Южной Осетии. Автор считает, что и нынешний политический кризис в республике вызван несовершенствами в государственной системе. «Надо сказать, что кризисы в стране для нас, к сожалению, явления не новые, они случались в Республике периодически, причем при каждом Президенте. И многие видят их причину в самой неподходящей для нас государствообразующей системе, существующей на сегодня на юге Алании. О чем с разной степенью интенсивности говорится уже лет десять. И предлагается изменения ряда основополагающих конституционных положений, что поможет избежать цикличности политических кризисов в стране», – пишет издание, и напоминает, что газета последовательно выступает за возвращение к парламентской республике, при которой существует верховенство не отдельной личности, а народа через его выборных представителей.

По мнению автора статьи, новый парламент тоже должен избираться по смешанной системе, но доля мажоритариев по отношению к партийным спискам должна стать больше. Если сейчас это соотношение 50/50, то в новом парламенте оно должно составлять 80/20. Должно увеличиться и количество депутатов, 70 вместо нынешних 34. Так это было в бытность первого созыва парламента, поскольку с большим количеством народных избранников будет труднее входить в противоправный сговор, объясняет автор статьи. «И главное. При Парламентской республике депутаты уже не соперничают с верховной властью, а сами являются этой властью. А это уже другой подход к судьбе народа и государства. Не удивительно, что первые два состава депутатов, работавших в условиях Парламентской республики, были и остаются пока самыми эффективными в своей деятельности», – пишет «Республика».

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«Коронавирус убивает бизнес» – пишет газета «Южная Осетия» в статье о ситуации, в которой оказались предприниматели из-за пандемии. «Выгоду в нынешней ситуации извлекают разве что аптечные организации, спрос на лекарства сейчас необычайно высок. Нехило можно заработать даже на простых медицинских масках. Владельцам аптек мешают только препоны на таможне, если бы не это, было бы совсем здорово. Не вышли «из обоймы» и продуктовые магазины, они востребованы при любом кризисе. А вот рестораны, кафе, развлекательные центры, фитнес-залы, магазины непродовольственных товаров и т.д. несут убытки, одни значительные, другие в меньшей степени», – пишет газета.

В незавидной ситуации особенно оказались рестораны, лишившиеся возможности организаций массовых банкетных мероприятий. «Что тут говорить? Посетителей стало меньше, доходы падают. Коронавирус просто убивает бизнес, – не сдерживает эмоций владелец одного популярного в Цхинвале ресторана. – Пытаемся как-то выкручиваться, в том числе за счет организации доставки еды. Есть и другие идеи, посмотрим, что выйдет». Некоторые закрывают временно свои организации. Например, владелица «Готовой кухни» Марина. Ее основными клиентами были сотрудники министерств, госучреждений, которые в обеденный перерыв заказывали у нее еду. Теперь большинство работников госорганизаций после перевода на так называемый особый режим работы основное время проводит дома. «Если кризис продолжится, многим придется свернуть бизнес, или переформатировать, искать другие актуальные в сегодняшних условиях направления. Хотя маленький внутренний рынок не дает простора для фантазий», – пишет «Южная Осетия».

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МИА «Южная Осетия Сегодня» пишет о заявлении заместителя председателя Следственного комитета РФ Александра Федорова, которое он сделал 21 ноября в ходе выступления на международном форуме «Уроки Нюрнберга». По его словам, Следственный комитет России поименно установил виновных в геноциде осетин. «Поименно установлены лица, причастные к совершению геноцида. Рано или поздно они будут задержаны и дела о совершенных преступлениях переданы в суд», – цитирует Федорова агентство. «Начиная с 2004 г., правоохранительными органами РЮО возбуждено 166 многоэпизодных уголовных дел, связанных с преступлениями представителей силовых ведомств Грузии в отношении населения РЮО. Пока не задержан ни один грузинский военнослужащий, участвовавший в нападении на российских миротворцев и расстреливавший мирное население Южной Осетии. Естественно, России и Южной Осетии не стоит рассчитывать на Гаагский трибунал и иные судебные инстанции, выродившиеся в инструмент двойной политики Запада», – пишет агентство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия