В Париже на протестных акциях задержаны более 22 манифестантов

В Париже среди участников субботних протестных акций произведены аресты. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в Твиттере об аресте 22 человек в Париже. По его словам, зарегистрированы многочисленные акты вандализма и столкновения с полицией.

Во Франции крупнейший профсоюз, Всеобщая конфедерация труда, проводит акции в поддержку малообеспеченных и безработных. К этой традиционной ежегодной манифестации в этом году присоединились противники спорного закона о «глобальной безопасности». Одна из статей закона запрещает гражданам снимать полицейских на фото и видео во время применения специальных средств против демонстрантов.



5 декабря организаторы объявили о протестных акциях в 90 крупных и средних городах Франции. В Париже «Марш свободы и солидарности» к площади Республики начался во второй половине дня. Если на прошлой неделе подобная акция привела к стычкам с полицией, теперь полицейские дежурят по всему маршруту. В Бордо, Монпелье и Лионе в эту субботу власти решили не допускать протестующих в центральную часть этих городов, сообщило Международное французское радио.

В ответ на массовые протесты, правительство объявило пока только о готовности изменить текст статьи, о запрете на съемки полицейских, применяющих силу против мирных демонстрантов. Центр координации протестных акций потребовал полного отзыва законопроекта высказал возражения против «новой национальный системы поддержания правопорядка (SNMO)». Эта система, в частности, ограничивает освещение манифестаций в СМИ.



В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, обратившись к молодежи, назвал ложными заявления об ущемлении свобод во Франции, подчеркнув: «Мы не Венгрия и не Турция».



Полиция, которая оказалась под огнем критики после ряда инцидентов с необоснованным применением силы, тоже выступила с протестом. Слова президента о том, что если у человека цвет кожи не белый, то он имеет шансы чаще подвергаться проверке документов вызвали реакции протеста со стороны двух главных полицейских профсоюзов Франции.