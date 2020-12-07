Сухумские выходные в аварийном режиме

Позавчера рано утром в результате пожара на электроподстанции на несколько суток было обесточено больше половины объектов энергоснабжения в столице Абхазии. Для жителей этих районов города, по сравнению с новым испытанием, веерные отключения показались «цветочками».

Сначала веерные отключения электроэнергии с середины ноября, потом сверхплановые отключения на половине территории Абхазии из-за аварии 1 декабря на воздушной линии «Очамчыра», и вот в минувшие выходные свет вновь погас – на этот раз для большей части жителей абхазской столицы. Планы сухумцев изменил пожар, возникший на электроподстанции «Сухум-1» в 5. 20 утра 5 декабря, что привело к обесточиванию части западного и части центрального секторов, на которые поделен Сухум на время веерных отключений, и села Яштуха.

Как сообщили в РУП «Черноморэнерго», в результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий), две секционные и четыре вводные ячейки. Утром в субботу на ликвидацию аварии были брошены все силы унитарного предприятия, в том числе сотрудники его районных филиалов. На подстанцию прибыли вице-премьер министр экономики Кристина Озган и гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа. Пресс-служба РУП в тот день сообщила, что ориентировочное время полной ликвидации аварии с учетом ее сложности – две недели, на этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Переток электроэнергии из России, который во многом выручил во время ликвидации аварии воздушной линии 1 декабря, на сей раз дать ничего не мог. Поэтому в обесточенных районах надо было сразу настраиваться на несколько суток без света и тепла. Зато, правда, за счет этой экономии в других районах два дня обходились без двухчасовых веерных отключений.

Сегодня утром на странице РУП «Черноморэнерго» в Facebook появилось сообщение, что электроснабжение Сухума восстановлено в 4.05, без подачи электроэнергии пока остается село Яштуха. Однако это сообщение входило в противоречие с реальностью, скажем, в нашем микрорайоне, где никакого подключения люди не заметили. На некоторых других обесточенных участках ток появился, но затем подачу электроэнергии остановили из-за продолжающихся ремонтно-восстановительных работ на подстанции «Сухум-1», чтобы не подвергать опасности жизни рабочих.

Работы по монтажу нового оборудования ведутся в три смены круглосуточно. За ночь с субботы на воскресенье специалистам удалось полностью освободить помещение, в котором произошел пожар. К двум часам дня 6 декабря специалисты завершили демонтаж поврежденного оборудования на подстанции «Сухум-1» и освободили место для новых ячеек в десять киловатт. В пол-шестого вечера началась ошиновка, соединение ячеек между собой, также накладка нового оборудования для ввода в эксплуатацию. Отходящие кабеля были подведены к ячейкам. К девяти вечера была отлажена работа релейной защиты подстанции и ее силовая часть, восстановлено пять кабельных фидеров. К десяти вечера новое оборудование было полностью смонтировано и проходило последние технические проверки.

Откуда так быстро появилось новое оборудование? Реконструкция подстанции «Сухум-1» была ранее включена в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии. Как объяснил «Эху Кавказа» пресс-секретарь «Черноморэнерго» Алхас Гагулия, оборудование уже было закуплено в Чебоксарах:

«За эти два дня на подстанции было полностью демонтировано оборудование ЗРУ – это закрытое распредустройство. Оно полностью выгорело. Оборудование там стояло самое молодое – 80-х годов. И постарше. Было демонтировано, вывезено… У нас по Инвестпрограмме в планах была реконструкция этой подстанции, именно ЗРУ. И нам очень повезло, что часть оборудования стояла уже у нас во дворе «Черноморэнерго». Были установлены вот эти вот ячейки. Проведена большая работа: люди не останавливались ни минуту круглые сутки, посменно работали. Часть фидеров мы подключили, часть осталась. Некоторые районы, например, Яштхуа и район интерната остаются пока без подачи. Но работы продолжаются, основная часть запитана. Те районы, в которых пока нет электроэнергии, – это по локальным авариям».

Так какая часть Сухума оказалась утром в субботу обесточена? Во многих сообщениях СМИ писалось «большая», но поскольку ударения в слове не стояло, было непонятно, это «больше половины», или просто «большАя часть». Гагулия уточнил:

«Чуть более половины.

– Понятно. Ну, а окончательно работы будут завершены недели через две?

– Электроэнергию, может, даже и сегодня подадим всем, там работы продолжаются. А полностью реконструкцию ЗРУ начнем уже потом».

Как жители города, попавшие «в зону бедствия», переживали это испытание? Пощадила, конечно, их теплая для декабря солнечная погода. В частных домах отапливались по старинке каминами и подобными способами. В коммунальных домах в первую ночь спать было еще относительно тепло, а вот во вторую, когда квартиры уже порядком остыли, гораздо тяжелее, приходилось кутаться…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия