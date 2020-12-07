«Праздники особо и не ждем, настроение не то»

Общаются ли жители Грузии с родственниками и друзьями в условиях пандемии, справляют ли праздники и как готовятся к Новому году? На вопросы отвечают пользователи соцсетей.

– Как пандемия повлияла на ваше общение с родными и близкими?

Максим: Частых встреч уже нет, как это было раньше, еще до пандемии. Более того, я избегаю частого контакта и с друзьями, и с родными людьми, не хочу стать тем, кто может их заразить. Естественно, вся эта ситуация довольно серьезно на меня повлияла. Самоизоляция, меньше солнечного света, меньше вечеринок и праздников. Вот и Новый год не получится провести как раньше. Конечно, если будет такая возможность, устроим с семьей застолье, но не будем приглашать всех близких и друзей, чтобы не рисковать их здоровьем и нашим. В общем, такое собрание вряд ли организуем.

Мари: Пандемия достаточно серьезно повлияла на мою жизнь. Я практически перестала контактировать со всеми своими родственниками. У моей матери низкий иммунитет, поэтому очень боюсь за ее здоровье. А у отца сахарный диабет и проблемы с сердцем, соответственно он входит в группу повышенного риска. По этим причинам я крайне редко вижусь с ними, лишь несколько раз за этот год встретились. Что касается праздников, отмечать их мы будем в сети, с друзьями. Подключимся с помощью видеозвонков, пообщаемся. Думаю, будем продолжать такое общение до тех пор, пока не появится вакцина.

Георгий: Хорошо, в принципе, что я хожу на работу. Дома сидеть не получается, а иначе, наверное, я сошел бы с ума. Вообще я не понимаю, как выдерживают всю эту ситуацию люди, которые из-за пандемии проводят дома 24 часа. Впрочем, я и члены моей семьи в этом году практически не ходили в гости, не хочется, чтобы люди тебя винили в чем-то, если вдруг заразятся. Ну а если хочется увидеться с близкими, то созваниваемся с помощью WhatsApp или ZOOM, устраиваем виртуальные застолья. Новый год планируем провести в узком кругу, с семьей. Возможно, отправимся в деревню, проведем там пару дней, больше ничего.

Кетино: Психика у меня пострадала, что уж тут скрывать, половина семьи осталась за рубежом, вторая половина здесь. Всех не вижу, к друзьям в гости тоже не хожу, поскольку у меня и так проблемы со здоровьем. Очень боюсь заболеть коронавирусом, ведь я в группе риска. Что касается нового года, справлю его дома, поздравлю соседей и затем вернусь домой, к своим сыну и внуку. Рисковать не буду, ситуация тяжелая, а умирать никому не хочется.

Валерий: Ситуация на всех плохо влияет, хорошее в ней сложно будет найти. Сидим дома, почти год уже, хорошо, что хоть с семьей можно пообщаться. Мы не ходим в гости, да и к нам никто не приходит, так вот и проводим время в период пандемии. Праздники особо и не ждем, настроение не то, да и ничего особенного не планируем. Проведем Новый год спокойно, с членами семьи.

Давид: По-моему, уже все привыкли к сложившейся ситуации, к жизни во время пандемии. Стараюсь как можно реже встречаться с близкими и друзьями, а в последнее время вовсе не получается, ведь общественный транспорт не ходит, а машины у меня нет. Праздники тоже не особо справляем, в последний раз встретились с друзьями на чьем-то дне рождения, давно это было, да и мало нас было.