Виртуальный разбор реальных угроз 

Непоколебимая поддержка женевского формата и критика политики Москвы со стороны ОБСЕ – посвященное Грузии совместное заявление 5-ти бывших действующих и будущих председателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по итогам 27-й встречи глав МИД стран-членов организации, вызвало неоднозначную реакцию.

Словакия, Албания, Швеция, Польша и Северная Македония обеспокоены «ухудшением ситуации с правами человека» в оккупированных регионах Грузии. Соответствующее заявление, опубликованное по итогам прошедшей в формате видеоконференции 27-й встречи высокопоставленных представителей государств, входящих в организацию, содержит четкую позицию по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Оно подписано министрами иностранных дел стран-председателей ОБСЕ (бывших, действующих и будущих):

«Мы вновь выражаем поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно-признанных границ. Подчеркиваем нашу озабоченность в связи с ухудшением положения с правами человека в регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Выражаем непоколебимую поддержку международным дискуссиям в Женеве по содействию мирному урегулированию этого конфликта. Женевские международные переговоры в этом направлении остаются главной международной платформой и ОБСЕ готова продолжать оказывать содействие этому формату вместе с ЕС и ООН».

В Москве, которую на встрече представлял глава МИД Сергей Лавров, заявление предпочли полностью проигнорировать. Более того, на сайте российского внешнеполитического ведомства вообще отсутствует информация о том, что на встрече министров поднимался вопрос Грузии и проблем, связанных с правами человека на оккупированных территориях. Хотя карабахский и приднестровский конфликты упоминаются.

Между тем, Грузия в речах министров, а также других высокопоставленных дипломатов и чиновников, упоминалась довольно часто. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эдди Рама посвятил проблемам Грузии немало места в своем выступлении:

«Во время нашего председательства мы стремились уделять приоритетное внимание людям, пострадавшим от конфликтов на территории Грузии. ОБСЕ фактически удалось наладить регулярные контакты со всеми заинтересованными сторонами. Однако в то же время мы увидели возникновение дополнительных препятствий в виде т.н. «бордеризации», а также увидели ограничения свободы передвижения на разделительных линиях для местного населения. Эти ограничения еще больше усугубляют социально-экономическое положение и ложатся дополнительным бременем на тех людей, кто нуждается в медицинской помощи. Текущий диалог в рамках Женевских международных дискуссий был отложен, но мы приветствуем готовность всех участников провести эти переговоры после почти годового перерыва».

С таким подходом категорически не согласны в Сухуми. Власти самопровозглашенной республики заявления назвали «несостоятельными и ангажированными». А заодно обвинили международную организацию в предвзятой и однобокой позиции, а также в готовности поддержать официальный Тбилиси в любых его действиях. В Сухуми пообещали исключить ОБСЕ из переговорного формата в рамках Женевских дискуссий:

«На данном этапе можно констатировать, что ОБСЕ полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики. Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа Сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье представителей ОБСЕ».

Угрозы, прозвучавшие со стороны Сухуми, и в ОБСЕ, и в Тбилиси предпочли не заметить. МИД Грузии никак не отреагировал на заявление, ограничившись лишь цитированием письма председателей. Посол Грузии в ОБСЕ, бывший министр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили отметила важность документа:

«Важно, что в этом письме четко обозначена поддержка Грузии. В частности, там говорится о тех проблемах, которые являются результатом конфликта с Россией. Отмечается ухудшение ситуации с правами человека на оккупированных территориях. И, что самое важное, это означает, что Грузия не только остается в повестке дня, но и находится на первых позициях».

Между тем, участники дискуссий высказались по проблемам с правами человека на оккупированных территориях довольно четко. Глава МИД Литвы Линас Лакявичюс призвал коллег задуматься о необходимости урегулирования застарелых конфликтов:

«Задержания в оккупированных регионах Грузии, а также недавнее возобновление конфликта в Нагорном Карабахе подтверждают необходимость прочного урегулирования затянувшихся конфликтов».

Впрочем, в этом вопросе, и с этим согласно подавляющее число членов ОБСЕ, решающую роль играет фактор России. А точнее ее вооруженных сил на территориях конфликтов. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган, представлявший Вашингтона на встрече, подчеркнул этот факт:

«Вооруженные силы Москвы находятся в Грузии без разрешения страны пребывания. Использование Россией дезинформации и других гибридных методов является серьезным вызовом для наших стран, поскольку Москва стремится подорвать демократические принципы других стран».

Впрочем, ни в письме председателей, ни в заявлениях участников встречи не прозвучало вариантов решения этой проблемы. Тем не менее, в Тбилиси считают, что подобная поддержка – уже хороший результат, говорящий о том, что Москве придется платить немалую цену за свою деструктивную политику в отношении Грузии.