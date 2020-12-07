Бандитская мечта

В последние дни в Грузии можно наблюдать одно необычное зрелище. Его легко можно не заметить, если не приглядываться и не знать контекст.

В частности, возле зданий филиалов коммерческих банков и микрофинансовых организаций скромно, тихо, будто бы ни при чем, стоят по одному-два полицейских. Стоят незаметно, как бы между прочим, иногда даже так, как если б они просто стояли в очереди.

В первый раз я так и подумал – ну мало ли, почему полицейский в форме, при исполнении, может навестить банк? Может срок выплаты процента истек, и у него нет времени ждать, пока рабочий день закончится. Но поскольку картина повторилась один в один в других отделениях банков, то тут стало ясно – слишком много полицейских вдруг решились обратиться к банкам непременно в рабочее время. Тут должно быть другое объяснение.

В тот же вечер стало ясно, какое именно. В последнее время участились случаи разбойных нападений на коммерческие банки. Хотя на самом деле не участились – их столько же, сколько происходит в Грузии регулярно, после триумфальной победы демократии, и после того, как грузинский народ восстановил-таки свое попранное достоинство. То есть, после 2012 года…

Непонятно почему «мечтатели» заметили эту особенность их правления именно сейчас, через 8 лет. Но факт, что вдруг их что-то стукнуло в голову – «Ну надо же, на филиалы наших банков нападают вооруженные люди. Надо что-то по этому поводу предпринять» – решили они.

Наверное, как и все остальные коллективные неудачники на этой бренной планете, они провели по этому поводу массу совещаний, летучек, заседаний, и политсоветов, в ходе которых долго и нудно излагали свои мнения о том, что кто виноват и что делать.

Вообще же замечено – чем хуже дела, будь то в частной компании или политической партии, или в госструктуре – тем больше там проводится разного рода собраний. Если в компании, где вы работаете, участились летучки, где начальник гневно машет руками и призывает всех больше пахать, знайте: ваша компания близка к банкротству.

В общем, так или иначе, но «мечтатели» нашли-таки выход, достойный их высокого интеллекта.

Что бы делали в такие ситуации другие, менее просвещенные и менее продвинутые субъекты? Стали бы бороться с преступностью. Работать на превенцию. Не ждать, пока кто-то с пушкой нагрянет на банк или МФО. В полиции все прекрасно знают, кто есть кто и кто на что способен.

Другие, более несознательные товарищи, стали бы более жестко привлекать в ответственности за более мелкие преступления, которые, как правило, предшествуют более крупным, охотились бы на бандитов, словом делали бы все, что делают недальновидные глупцы.

Но не таковы «мечтуны». Их рецепт борьбы с нападениями на банки впечатляет своей простотой и элегантностью. Как шведский дизайн – вроде бы все просто, ничего лишнего, зато, черт подери, как же красиво и изыскано.

Они просто решили поставить по полицейскому возле каждого банка. И всего-то делов. Ни тебе голову ломать, ни землю носом рыть в поисках преступников – поставил патрульного у банка, и все.

Решение – вполне в стиле «Грузинской мечты», и оно идеально демонстрирует уровень развития людей, который руководят сегодня страной. Никакой фантазии, никаких смелых и долговременных решений – поставим по полицейскому возле каждого банка, некоторое время это решит проблему, а потом... А потом, как говорится, суп с котом, вот пусть это «потом» настанет, тогда и подумаем.

Бидзина Иванишвили ничего – кроме сохранения власти – не планирует дальше, чем на два месяца. На этом основана вся его убогая управленческая вертикаль, включая пропаганду – соврать сейчас, свалить на кого-то вину за свои неудачи, отбрехаться на пару месяцев, а потом видно будет.

Как они собираются бороться с проблемой после того, как полицейских снимут с осады банков? – в «ГМ» такой вопрос себе не задают. Важно, что здесь и сейчас, а через два месяца – будем обсуждать через два месяца.

Кстати, их идейные наставники, товарищи из МВД Грузии времен незабвенного великого учителя Эдуарда Амбросиевича, тоже любили пустить пыль в глаза, только у них горизонт планирования ограничивался парой часов.

Например, они обожали бороться с преступностью, проводя огромные многочасовые рейды – это когда пара сотен полицейских перекрывали дороги и проверяли багажники всех проезжающих машин. Потом были победные телевизионные реляции, что типа «в ходе рейда было изъято два ножа и один кастет»…

Конечно, патрульный возле каждого банка – это гигантский шаг вперед для правительства «Мечты», ну так эволюцию пока никто не отменял.

Если серьезно, то автором ухудшившейся криминогенной ситуации является исключительно «Грузинская мечта» и никто больше.

Все дело в приоритетах. Задача номер один – сделать все назло прошлой власти. Звучит, конечно, вполне безобидно, но в отношении борьбы с преступностью это означает следующее – «они» – сажали всех, значит, было бы хорошо никого не сажать, но это вряд ли получится. Значит, будем сажать по минимуму.

У «них» в тюрьме сидело 26 000 человек, значит, у нас будет не больше 10 000. Если ради это потребуется не реагировать на активизацию криминала – значит, не будем. В результате полиция игнорирует мелкую преступность, а это порождает синдром безнаказанности. Но это неважно, главное – не портить статистику.

В 2012 сказали – «у нас будет сидеть не больше 10 000 человек» – что ж, значит, так тому и быть. И неважно, что в реальной Грузии 26 000 – мало, нужно тысяч так 50, и тогда будет порядок.

А еще с преступниками надо бороться, а не использовать их для получения голосов на выборах. Уж кому-кому, а грузинам, с их гигантским опытом 90-х годов не знать – любая сделка с бандитом всегда заканчивается в пользу бандита. Но и это все неважно – главное, чтоб остаться у власти, и делать все назло Саакашвили, остальное – как получится.

А преступность – ну так против нее можно патрульного у банка поставить. Это сработает. На пару месяцев… А больше и не требуется. Ночь продержаться, день простоять….

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